Указ, подписанный президентом Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно положениям документа, звания присваиваются журналистам и редакторам, работникам связи, средств массовой информации и массовых коммуникаций за личные заслуги. Главные критерии — стаж (не менее 20 лет профессиональной деятельности) и уважение аудитории. Для получения такого рода поощрения необходимо наличие отраслевых наград федеральных и региональных органов власти. Отмечается, что решение принято «в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы».

Напомню, Владимир Путин поддержал инициативу главы Союза журналистов России Владимира Соловьева, с которой тот выступил в начале года. На встрече президента с главными редакторами российских СМИ Соловьев посетовал, что действующая система госнаград не включает профессию журналиста, в результате представители прессы получают звания «Заслуженного работника культуры» или связи. Путин согласился, что предложение обоснованно и пообещал дать поручение своей администрации проработать этот вопрос. Глава государства отметил, что профессия журналиста «интересная, очень важная, сложная, и, как это ни печально, подчас опасная, но очень нужная».

Как сообщил автор инициативы, первые госнаграды «Заслуженный журналист России» могут вручить в ноябре — в день столетия Союза журналистов России. При этом Соловьев отказался назвать фамилии возможных первых претендентов.