В России появились новые почетные звания — заслуженные журналист и работник связи и информации
Указ, подписанный президентом Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно положениям документа, звания присваиваются журналистам и редакторам, работникам связи, средств массовой информации и массовых коммуникаций за личные заслуги. Главные критерии — стаж (не менее 20 лет профессиональной деятельности) и уважение аудитории. Для получения такого рода поощрения необходимо наличие отраслевых наград федеральных и региональных органов власти. Отмечается, что решение принято «в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы».
Напомню, Владимир Путин поддержал инициативу главы Союза журналистов России Владимира Соловьева, с которой тот выступил в начале года. На встрече президента с главными редакторами российских СМИ Соловьев посетовал, что действующая система госнаград не включает профессию журналиста, в результате представители прессы получают звания «Заслуженного работника культуры» или связи. Путин согласился, что предложение обоснованно и пообещал дать поручение своей администрации проработать этот вопрос. Глава государства отметил, что профессия журналиста «интересная, очень важная, сложная, и, как это ни печально, подчас опасная, но очень нужная».
Как сообщил автор инициативы, первые госнаграды «Заслуженный журналист России» могут вручить в ноябре — в день столетия Союза журналистов России. При этом Соловьев отказался назвать фамилии возможных первых претендентов.
Комментарии24
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andreykochnev 19 июля 2018 | 16:06
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danko1 19 июля 2018 | 16:26
andreykochnev: Заслуженный лжец-пропагандист и холуй- звание этим "журналистам".
vezdehod 19 июля 2018 | 16:29
Назвали бы проще "Заслуженный Трепло "Кисель-ТВ"
nemez1 19 июля 2018 | 16:09
А как насчёт заслуженный или почётный вор или жулик ?
sokal123 19 июля 2018 | 16:13
nemez1: Заслуженный информатор. АД.
dr_nemos 19 июля 2018 | 16:12
"почетный пропагандист!....и с профилем геббельса
fmsf FMSF 19 июля 2018 | 17:27
dr_nemos:
пропагондон
keg 19 июля 2018 | 16:12
киселёв соловьёв первые претенденты ...
olegleon 19 июля 2018 | 16:13
совсем крыша у них поехала!
i_c_e 19 июля 2018 | 16:13
А мы знаем фамилии этих «первых претендентов»
allasc 19 июля 2018 | 16:15
заслуженный врун????
platonnekafrin 19 июля 2018 | 16:17
Час от часу не легче! И кто же первым станет? Наверно, Бабченко? Нет, этот не возьмет - подумает отравлено... Может, Политковская? Нет, мертвые после живых должны получать! Да кто же, чёрт возьми?! Фамилии на "с", на "м", на "п" остались.
fmsf FMSF 19 июля 2018 | 17:28
platonnekafrin:
Ты, конечно в первые ряды не попадешь.
Но надейся.
basel812 19 июля 2018 | 16:18
У них уже есть звание-
Пропагандоны Кремля.
gencek 19 июля 2018 | 16:21
Ну если журналшюшкам стали давать звания заслуженный , то настоящим шлюхам надо давать звания НАРОДНАЯ.
semen2026 19 июля 2018 | 16:22
самый ВОНЮЧИЙ ПОМЁТ и самый маленький ЛИЛИПУТ!)))
kapkina 19 июля 2018 | 16:36
Имеется ввиду заслуженный пропагандон
om7 19 июля 2018 | 16:37
киселовьёв уже во френче дырку просверлил для ордена.
sasass 19 июля 2018 | 16:39
Появление заслуженных журналистов и связистов уже не спасут разжиревшую от воровства власть от смертоносной болезни....
diximania1948 19 июля 2018 | 16:44
Предположу, что первыми это получат заслуженные холуи-пропагандоны, Киселёв, Соловьёв, Шейнин и прочее мурло.
zorkin75 19 июля 2018 | 16:47
Там с орденами всё будет в тайне.
tenisfun 19 июля 2018 | 17:01
Есть ещё куда расти Кадырову, такого даже у него нет.
mppv 19 июля 2018 | 17:20
Да в связи с указами о продолжительности жызни звание Заслуженный (позорный) журналист теперь следует давать не через 20, а уж как минимум только через 40 лет позорной деятельности
fmsf FMSF 19 июля 2018 | 17:26
Правильнее было назвать Заслуженные сволочи.
Типа киселева, караулова... и им подобным мерзавцам.