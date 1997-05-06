У соцсети Facebook есть доказательства вмешательства России в американские выборы

Так, по крайней мере, утверждает ее основатель Марк Цукерберг.

Вмешательство происходило с помощью хакерских групп, входящих в российскую военную разведку, рассказал Цукерберг в интервью изданию Recode. По словам основателя соцсети Facebook, первая активность была зафиксирована в середине 2015 года, о чем было доложено в ФБР. Взломщики использовали традиционные методы – например, пытались украсть личные данные пользователей соцсетей, рассказал Цукерберг. Схожие действия, по его словам, были замечены уже перед президентскими выборами два года назад. После этого Facebook, уверяет глава соцсети, предупредил потенциальных жертв атаки о возможном риске. Как именно была прослежена связь к представителям российской военной разведки, Цукерберг не пояснил. Напомним, на прошлой неделе американские власти предъявили обвинения о вмешательстве в выборы двенадцати россиянам, которые, по мнению Вашингтона, могут быть российскими разведчиками.

Россия отрицает свою причастность к вмешательству в американские выборы.