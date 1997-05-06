У соцсети Facebook есть доказательства вмешательства России в американские выборы
Так, по крайней мере, утверждает ее основатель Марк Цукерберг.
Вмешательство происходило с помощью хакерских групп, входящих в российскую военную разведку, рассказал Цукерберг в интервью изданию Recode. По словам основателя соцсети Facebook, первая активность была зафиксирована в середине 2015 года, о чем было доложено в ФБР. Взломщики использовали традиционные методы – например, пытались украсть личные данные пользователей соцсетей, рассказал Цукерберг. Схожие действия, по его словам, были замечены уже перед президентскими выборами два года назад. После этого Facebook, уверяет глава соцсети, предупредил потенциальных жертв атаки о возможном риске. Как именно была прослежена связь к представителям российской военной разведки, Цукерберг не пояснил. Напомним, на прошлой неделе американские власти предъявили обвинения о вмешательстве в выборы двенадцати россиянам, которые, по мнению Вашингтона, могут быть российскими разведчиками.
Россия отрицает свою причастность к вмешательству в американские выборы.
Комментарии11
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hastings 19 июля 2018 | 16:13
У меня появилась конспирологическая версия: это миллиардер Цукербег (Цукерман) решил поставить на выборах своего кандидата манипулируя Фейсбуком и заголовками газет. А когда затея провалилась свалил всё на российских патриотов :(
alex_gonchar 19 июля 2018 | 16:24
hastings: Лучше не слетайте на Луну
neitral_n 19 июля 2018 | 16:14
А у нас есть золотой дождь на Трумпа! Делов-то! ))
olegleon 19 июля 2018 | 16:15
"о чем было доложено в ФБР."
стукачом оказался Цукерберг. да ещё и сотрудничает со спецслужбами.
minerr 19 июля 2018 | 16:15
Психиатрам в штатах непочатый край работы - сколько народа поехало крышей.
glotov 19 июля 2018 | 16:16
...Как именно была прослежена связь к представителям российской военной разведки, Цукерберг не пояснил...
Поэтому заголовок новости можно сформулировать так: Цукербергер не смог представить доказательства связи хакерских атак с разведслужбами РФ.
igorrrpadlowitchs 19 июля 2018 | 16:25
glotov: уж точно не ольгинским подонкам и российской вате должен предоставлять доказательства Цукерберг! Так, что дышите глубже!
glebbalbesov 19 июля 2018 | 16:30
igorrrpadlowitchs: вчера в фейсбуке написали что видели вас трахающим собачку. Как Вы дошли до такой жизни? Какую породу собачек предпочитаете и почему?
sniper777 19 июля 2018 | 16:32
igorrrpadlowitchs: Я также думаю, что скоро тебя будем бить на каждом углу, и не российским ментам защищать тебя. Так что дыши глубже мы идём!
sniper777 19 июля 2018 | 16:26
...есть есть и на жопе шерсть есть. Правильно зачем думать головой когда есть фэйкпук Цукермана.
ostapbey 19 июля 2018 | 17:02
sniper777: так это ты оральные услуги оказываешь?? за пузырь портвейна взасос??
И головой не думая даже??