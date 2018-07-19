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16:02, 19 июля 2018

Бронзовый призер Олимпийских Игр в Сочи по фигурному катанию, казахстанский спортсмен скончался в больнице от ранения

Бронзовый призер Олимпийских Игр в Сочи по фигурному катанию, казахстанский спортсмен Денис Тен скончался в больнице от ранения полученного после нападения грабителей.
Тен стал жертвой примитивной кражи. Он обнаружил как неизвестные снимают зеркала с его машины. Конфликт завершился дракой в ходе который Тен получил удар ножом в верхнюю треть бедра. Рана вызвала обильное внешнее кровотечение. Нападавшие скрылись. Пока фигуриста обнаружили прохожие он успел потерять примерно три литра крови и находился без сознания в состоянии гемолитического шока. В больницу его доставили в критическом состоянии и операция началась немедленно. Два часа врачи боролись за его жизнь, но спасти Тена не смогли. Он скончался на операционном столе от потери крови. Денис Тен – заслуженный мастер спорта республики Казахстан. Помимо олимпийского серебра он дважды выигрывал чемпионатов мира. Спортсмену было всего 25 лет.

Денис Тен стал первым в истории Казахстана призером Олимпийских Игр в фигурном катании.

Комментарии

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olegleon 19 июля 2018 | 16:10

из-за автомобильных зеркал убить человека?!
да и как рука поднялась у журналистов написать "примитивная кража"?

gordy 19 июля 2018 | 16:18

"...и находился без сознания в состоянии гемолитического шока."

"Гемолитический шок – это шок, который возникает при переливании несовместимой крови..."

Можно предположить, что шок был всё-таки геморрагический?

"из-за автомобильных зеркал убить человека?!
да и как рука поднялась у журналистов написать "примитивная кража"? "

Вообще-то для этих заявлений нет свидетелей и свидетельств: Тен был найден прохожими в бессознательном состоянии.

olegleon 19 июля 2018 | 16:52

gordy: да как можно писать "примитивная", когда человека убили?!

srk2658lu 19 июля 2018 | 16:15

Дебилы побеждают...

slava_kpss 19 июля 2018 | 16:16

Помимо олимпийского серебра он дважды выигрывал чемпионатов мира.
Для кого только программа говорим по-русски спрашивается?

a_111111 19 июля 2018 | 16:43

Очень жалко...

j_partizan 19 июля 2018 | 17:19

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