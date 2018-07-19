Бронзовый призер Олимпийских Игр в Сочи по фигурному катанию, казахстанский спортсмен скончался в больнице от ранения

Бронзовый призер Олимпийских Игр в Сочи по фигурному катанию, казахстанский спортсмен Денис Тен скончался в больнице от ранения полученного после нападения грабителей.

Тен стал жертвой примитивной кражи. Он обнаружил как неизвестные снимают зеркала с его машины. Конфликт завершился дракой в ходе который Тен получил удар ножом в верхнюю треть бедра. Рана вызвала обильное внешнее кровотечение. Нападавшие скрылись. Пока фигуриста обнаружили прохожие он успел потерять примерно три литра крови и находился без сознания в состоянии гемолитического шока. В больницу его доставили в критическом состоянии и операция началась немедленно. Два часа врачи боролись за его жизнь, но спасти Тена не смогли. Он скончался на операционном столе от потери крови. Денис Тен – заслуженный мастер спорта республики Казахстан. Помимо олимпийского серебра он дважды выигрывал чемпионатов мира. Спортсмену было всего 25 лет.

Денис Тен стал первым в истории Казахстана призером Олимпийских Игр в фигурном катании.