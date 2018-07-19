Госдума приняла в первом чтении законопроект пенсионной реформы

За увеличение пенсионного возраста голосовала «Единая Россия», остальные фракции выступили против. Предлагаемые условия будут губительны для людей, считает глава КПРФ Геннадий Зюганов.

Сэкономленные в результате реформы средства Минтруд обещает потратить на увеличение текущих пенсий и обеспечить их рост до 20 тыс. руб. к 2024 году.