Госдума приняла в первом чтении законопроект пенсионной реформы
За увеличение пенсионного возраста голосовала «Единая Россия», остальные фракции выступили против. Предлагаемые условия будут губительны для людей, считает глава КПРФ Геннадий Зюганов.
Сэкономленные в результате реформы средства Минтруд обещает потратить на увеличение текущих пенсий и обеспечить их рост до 20 тыс. руб. к 2024 году.
Комментарии27
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olegleon 19 июля 2018 | 16:07
гениально! одни на 5-8 лет дольше работать будут, а пенсии поднимут текущие!!!
справедливость от Путина
platonnekafrin 19 июля 2018 | 16:09
Уже завтра первый барак получит прибавку к пайке, а второй сегодня останется без ужина.
olegleon 19 июля 2018 | 16:28
platonnekafrin: так оно и есть. ты поработай ещё несколько лет до 63-65, а мы за счёт этого поднимем пенсии тем, кто успел в 55 лет на пенсию уйти. а ты вкалывай-вкалывай
basel812 19 июля 2018 | 16:09
Сегодня стаду покажут какой нибудь запуск торпеды или ракеты.
futbolist73 19 июля 2018 | 16:09
Хоть один "депутат" встал бы и покинул зал, чтобы дать понять что с ними находится в одном зале уже есть преступлние, не то чтобы ещё и голосовать за какие-то там их "законопроекты". шайка гопников на сходняке, если называть вещи своими именами.
profi1962 19 июля 2018 | 16:20
futbolist73: И не один не сказал, что по всей стране нужно урезать заработок депутатов, не рентабельных госкорпараций, банков, которые увели деньги, вернуть деньги из офшоров?
fazer22 19 июля 2018 | 17:13
futbolist73: Чтобы этим из едим россию,когда окочурятся земля стала стекловатой.
keg 19 июля 2018 | 16:10
чтобы вы сдохли... сволочи - едросы...
dorin1987 19 июля 2018 | 16:15
_: А они тут при чем? Население РФ сидит на пятой точке 19 лет, наблюдая за узурпацией власти режимом царька РФ, а виноваты - едросы?)
keg 19 июля 2018 | 16:26
dorin1987: путин ни причём,правительство ни приём ,ЕР ни причем народ безмолвствует... а сволочи все кто за них голосует и поддерживает их...
dorin1987 19 июля 2018 | 16:54
keg: /а сволочи все кто за них голосует и поддерживает их.../ - Согласен. Но не менее виноваты те, кто ничего не делает и ничего не говорит.
keg 19 июля 2018 | 17:03
dorin1987: вывод - виноваты мы все...
ansh 19 июля 2018 | 16:12
Логично.
"Выбрали" власть которая имеет "выбравших".
olegleon 19 июля 2018 | 16:31
ansh: не путай. выбирали те, кому власть в благодарность и повышает пенсию сейчас, пока другие дольше работать будут.
uhovostro 19 июля 2018 | 16:14
/...и обеспечить их рост до 20 т. рублей к 2024 году/
Идиоты! В 2024 году на 20 т.р. можно будет пару-тройку раз сходить в магазин "по среднему" - макарон, хлеба, молока, яиц прикупить, да детишкам конфеток дешёвеньких, чтоб порадовались малышки "величию государственному"...
plank1957 19 июля 2018 | 16:15
Итак, свершилась очередная подлость власти по отношению к своему народу. ЕР должна быть запрещена, как антинародная и антиконституционная организация.
j_partizan 19 июля 2018 | 16:16
Ну, что остались ещё у кого-то сомнения в том, ЕР - партия власти и олигархов, не отражающая интересы всех россиян?
Если у вас есть ещё сомнения в этом, значит Вы - полный идиот.
stichirichi 19 июля 2018 | 16:17
И во втором и в третьем примут, делов то, вопрос подпишет или нет, точнее подпишет в текущем виде или на доработку. А так «удивленья нет приделу»)))
bekipp 19 июля 2018 | 16:17
Когда закон становится законным? Неужели только поднятием руки депутата? И не надо ни каких экономических, юридических оснований? А вот если пол станы не доживает до пенсии, при этом всю свою жизнь выплачивая треть зарплаты? Это как? Это закон изымающий накопления и к пенсии отношение не имеет. В нынешней ситуации дума может принять любой, даже совершенно абсурдный закон, но будет ли от законен? Это вопрос.
ansh 19 июля 2018 | 16:22
bekipp: Может, это тот случай, как говаривал один чел, «по форме законно, но по сути издевательство»?
profi1962 19 июля 2018 | 16:17
Через 6 лет пенсия 20 тысяч -пшик. Так и надо тем кто голосовал за Путина и его ЕР. Жаль детей, но они все исправят и посадят на кол тех кто единогласно проголосовал за такие реформы в данный период. Сами уже заработали себе на прибавки, кто 40, кто 70 тысяч. могут сейчас остальных втаптывать. Главное что металлурги, шахтеры молчат, они думают выйдут из шахты и цехов и их будут ждать на работе, вряд ли.
om7 19 июля 2018 | 16:27
Спектакль для охлоса с фракциями, которые "против" (и которые ничего не решают). Если бы проголосовали все 100% "за", недовольное бурчание электората могло бы перерости во что-то более неприятное для власти. А так - процесс вроде бы идёт, но не понятно чем закончится - Зюганов-то против. А там глядишь - ко второму чтению крепостные свыкнутся с неизбежностью формулы "родился - помучился - умер - пенсия".
motooppic 19 июля 2018 | 16:27
чего резину тянуть? Надо сразу в трех чтениях принять, это закон ожидаем и важен для России. Его принятие поможет экономике и вообще это нужный закон. Демократически его одобряем!
clandestino 19 июля 2018 | 16:31
Вместе с пенсиями сольётся и едросня, так как рисовать им проценты на выборах после этого значит уже не просто издеваться над людьми, но и злить их. Придётся едросню переименовывать.
bekipp 19 июля 2018 | 16:31
После закона " подлецов" много детей так и не обрели семью, а та дума всё ещё является законной. Так вот Вам ещё.
evgeny_biolog 19 июля 2018 | 17:09
"Госдума приняла в первом чтении"
А что, Госдума ещё и читать умеет?
fmsf FMSF 19 июля 2018 | 17:25
Главное заключается в том, что, повышая возраст выхода на пенсию, тем самым отменяют действующий возраст 55 и 60 лет.
А на пункт 2 статьи 55 Конституции РФ внимания не обращают.
А данная норма устанавливает, что:
"В Российской Федерации не должны издаваться законы ОТМЕНЯЮЩИЕ или умаляющие права и свободы человека и гражданина".
То есть, повышение пенсионного возраста, отменяющее существующую норму, является неконституционным.
Должностные лица и органы, проталкивающие проект, должны быть привлечены к ответственности.
Либо следует вносить в Конституцию нормы, устанавливающие неизбежность безответственности и неотвратимость безнаказанности.