Центробанк впервые выявил поддельные двухтысячные купюры
Центробанк впервые выявил поддельные двухтысячные купюры. В материалах регулятора говорится, что все было обнаружено 16 фальшивых банкнот. Подделок номиналом в 200 рублей не выявлено. Больше всего традиционно подделывают пятитысячные купюры – во втором квартале было обнаружено почти 7 тысяч поддельных банкнот.
Комментарии1
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ostapbey 19 июля 2018 | 15:55
не за что в Крыму держаться..вот и подделывают.
Даже..