Центробанк впервые выявил поддельные двухтысячные купюры. В материалах регулятора говорится, что все было обнаружено 16 фальшивых банкнот. Подделок номиналом в 200 рублей не выявлено. Больше всего традиционно подделывают пятитысячные купюры – во втором квартале было обнаружено почти 7 тысяч поддельных банкнот.