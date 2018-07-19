Cуд вынес обвинительный приговор бывшему заместителю командующего внутренними войсками МВД Варчуку
Московский гарнизон и военный суд вынес обвинительный приговор бывшему заместителю командующего внутренними войсками МВД Вячеславу Варчуку. Его признали виновным в получении взятки в размере 10 миллионов рублей. Ранее, в ходе прений, военный прокурор попросил приговорить Варчука к 12 годам колонии строгого режима и назначить ему штраф в размере 200 миллионов рублей, а также лишить звания генерала.
Комментарии1
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danko1 19 июля 2018 | 15:40
Еще одно подтверждение преступности силовиков.
Жаль, что происходят разоблачения только тогда, когда там крысы дерутся за власть и деньги.