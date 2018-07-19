Верховный суд Испании не согласился на экстрадицию бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона из Германии
Верховный суд Испании не согласился на экстрадицию бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона из Германии только на основании обвинения в растрате госсредств. Об этом говорится в сообщении суда. Ранее Германия согласилась выдать Карлеса Пучдемона по обвинению в растрате, признав экстрадицию на основании обвинения в организации восстания недопустимой. В итоге, Верховный суд Испании решил отозвать европейский ордер на арест Пучдемона.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
oo0oo 19 июля 2018 | 15:51
Да здравствует свободная и независимая Каталония! Замечательный пример стойкости и непоколебимости для многострадального народа Новороссии!