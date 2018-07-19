Верховный суд Испании не согласился на экстрадицию бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона из Германии только на основании обвинения в растрате госсредств. Об этом говорится в сообщении суда. Ранее Германия согласилась выдать Карлеса Пучдемона по обвинению в растрате, признав экстрадицию на основании обвинения в организации восстания недопустимой. В итоге, Верховный суд Испании решил отозвать европейский ордер на арест Пучдемона.