Стадион «Волгоград Арена» готов к проведению ближайшего матча 22 июля
Об этом сообщил журналистам гендиректор футбольного клуба «Ротор» Андрей Рекечинский. Часть помещений стадиона, а также территория вокруг него пострадала в результате воскресного ливня. По словам Рекечинского, на матч в рамках первенства России среди команд ФНЛ уже продано десять тысяч билетов.
Комментарии5
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gordy 19 июля 2018 | 15:35
"Стадион «Волгоград Арена» готов к проведению ближайшего матча 22 июля"
По водному поло?
huyt 19 июля 2018 | 15:39
gordy: Получается так. Не смыло бы в Волгу его окончательно.
zorkin75 19 июля 2018 | 15:41
gordy: Фундамент стадиона плывёт в сторону Волги ,а пуйловские продажные за 11-80 продолжают отсасывать от нас с вами из наших карманов.
huyt 19 июля 2018 | 15:43
zorkin75: Знаю, в 3 раза там штат увеличен,да и троллей на улице Оптиков стало больше , чем было на Савушкина.
sskull 19 июля 2018 | 15:45
zorkin75: Мозги твои тупые плывут, в сторону психушки, какол.