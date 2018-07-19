"Стадион «Волгоград Арена» готов к проведению ближайшего матча 22 июля"

Об этом сообщил журналистам гендиректор футбольного клуба «Ротор» Андрей Рекечинский. Часть помещений стадиона, а также территория вокруг него пострадала в результате воскресного ливня. По словам Рекечинского, на матч в рамках первенства России среди команд ФНЛ уже продано десять тысяч билетов.