Бронзовый призер Олимпиады 2014-го года в Сочи, казахстанский фигурист Денис Тен, скончался от ножевого ранения
Об этом сообщили в Минздраве Казахстана. Ранее сообщалось, что он поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии с ножевым ранением в бедро.
По данным департамента внутренних дел Алма-Аты, сегодня около полудня по Москве Тен застал двоих неизвестных при попытке кражи зеркал с его автомобиля. В результате возникшей потасовки, злоумышленники нанесли фигуристу ножевое ранение. Денису Тену было 25 лет.
Комментарии5
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nelibermot19 19 июля 2018 | 15:35
"призер Олимпиады 2014-го года в Сочи"
Сочи, Путин, убили ножом (в Сочи, Путиным)
allasc 19 июля 2018 | 15:36
город называется - Алматы
jersey_dude 19 июля 2018 | 15:53
-Ну а чо там на родине...?
- Да вот, - зарезали олимпийца за автомобильное зeркало...
- Скрепоносцы!!!
minerr 19 июля 2018 | 16:02
jersey_dude: Если твоя родина Казахстан, то почему ты пишешь на российском сайте? Или ты тупо пишешь комментарий сразу после прочтения заголовка?
jersey_dude 19 июля 2018 | 16:05
minerr: Ничо, скоро кремлевский окурок объявит что и Казакстан - Родина. Воевать то надо с кем то, - не с Америкой же...