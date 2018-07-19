Бронзовый призер Олимпиады 2014-го года в Сочи, казахстанский фигурист Денис Тен, скончался от ножевого ранения

Об этом сообщили в Минздраве Казахстана. Ранее сообщалось, что он поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии с ножевым ранением в бедро.

По данным департамента внутренних дел Алма-Аты, сегодня около полудня по Москве Тен застал двоих неизвестных при попытке кражи зеркал с его автомобиля. В результате возникшей потасовки, злоумышленники нанесли фигуристу ножевое ранение. Денису Тену было 25 лет.