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15:31, 19 июля 2018

Бронзовый призер Олимпиады 2014-го года в Сочи, казахстанский фигурист Денис Тен, скончался от ножевого ранения

Об этом сообщили в Минздраве Казахстана. Ранее сообщалось, что он поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии с ножевым ранением в бедро.
По данным департамента внутренних дел Алма-Аты, сегодня около полудня по Москве Тен застал двоих неизвестных при попытке кражи зеркал с его автомобиля. В результате возникшей потасовки, злоумышленники нанесли фигуристу ножевое ранение. Денису Тену было 25 лет.

Комментарии

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nelibermot19 19 июля 2018 | 15:35

"призер Олимпиады 2014-го года в Сочи"

Сочи, Путин, убили ножом (в Сочи, Путиным)

allasc 19 июля 2018 | 15:36

город называется - Алматы

jersey_dude 19 июля 2018 | 15:53

-Ну а чо там на родине...?
- Да вот, - зарезали олимпийца за автомобильное зeркало...
- Скрепоносцы!!!

minerr 19 июля 2018 | 16:02

jersey_dude: Если твоя родина Казахстан, то почему ты пишешь на российском сайте? Или ты тупо пишешь комментарий сразу после прочтения заголовка?

jersey_dude 19 июля 2018 | 16:05

minerr: Ничо, скоро кремлевский окурок объявит что и Казакстан - Родина. Воевать то надо с кем то, - не с Америкой же...

(комментарий скрыт)

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