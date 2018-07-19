Депутаты Единой России обещают обсудить разные варианты мер в отношении Натальи Поклонской, которая в первом чтении проголосовала против принятия законопроекта о повышении пенсионного возраста. Об этом журналистам сказал вице-спикер Думы Сергей Неверов. Ранее президиум генерального совета партии Единой России принял решение о консолидированной поддержке этого резонансного закона.

Напомню, сегодня Госдума приняла этот законопроект в первом чтении. «За» проголосовали депутаты Единой России, единственной, кто голосовал против, была Наталья Поклонская.