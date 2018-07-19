Депутаты Единой России обещают обсудить разные варианты мер в отношении Натальи Поклонской
Депутаты Единой России обещают обсудить разные варианты мер в отношении Натальи Поклонской, которая в первом чтении проголосовала против принятия законопроекта о повышении пенсионного возраста. Об этом журналистам сказал вице-спикер Думы Сергей Неверов. Ранее президиум генерального совета партии Единой России принял решение о консолидированной поддержке этого резонансного закона.
Напомню, сегодня Госдума приняла этот законопроект в первом чтении. «За» проголосовали депутаты Единой России, единственной, кто голосовал против, была Наталья Поклонская.
Комментарии41
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krauze 19 июля 2018 | 16:04
Она кнопку перепутала.
vpoiskahdna 19 июля 2018 | 16:07
Поклонской поклон. Видимо,иногда даже в самых упоротых запутинцах просыпается совесть.
kochar 19 июля 2018 | 16:07
Вы стадо.
Овцам не позволено распоряжаться своей жизнью. Они нужны для другого.