На американскую биржу Nasdaq впервые вышла компания, которая выращивает марихуану. Тилрей Инк из Канады разместила 9 миллионов акций по цене 17 долларов за бумагу, что несколько выше первоначальной оценки. Основную массу бумаг приобрели инвесторы из США. Торги акциями Тилрей начнутся завтра.

Эта компания в 2016-ом году стала первым легальным поставщиком медицинской марихуаны из Северной Америки в ЕС, — отмечает агентство Интерфакс.