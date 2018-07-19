На американскую биржу Nasdaq впервые вышла компания, которая выращивает марихуану
На американскую биржу Nasdaq впервые вышла компания, которая выращивает марихуану. Тилрей Инк из Канады разместила 9 миллионов акций по цене 17 долларов за бумагу, что несколько выше первоначальной оценки. Основную массу бумаг приобрели инвесторы из США. Торги акциями Тилрей начнутся завтра.
Эта компания в 2016-ом году стала первым легальным поставщиком медицинской марихуаны из Северной Америки в ЕС, — отмечает агентство Интерфакс.
Комментарии4
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igorrrpadlowitchs 19 июля 2018 | 15:07
Вот где будет взлёт акций! Надо брать сразу!
zorkin75 19 июля 2018 | 15:11
igorrrpadlowitchs: У наркологов-марьяна-наркотик 3 категории,типа водки или пива, которые продаются на каждом углу.
sniper777 19 июля 2018 | 15:36
... скоро пойдёт медицинский героин для нариков - лечись не хочу!
Даёшь амерским нарикам героин с кокаином для лечения)))))))
bike_nty 19 июля 2018 | 15:39
Через тернии к легалайзу