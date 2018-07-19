Власти Йошкар-Олы начали выселение негосударственного музея истории ГУЛАГа
Власти Йошкар-Олы начали выселение негосударственного музея истории ГУЛАГа. Этот музей уникален, и попытки его закрыть равносильны уничтожению нашей истории. Об этом «Эху» рассказал основатель музея Николай Аракчеев.
Николай Аракчеев добавил, что здание музея находится в приемлемом состоянии и нуждается лишь в небольшом ремонте, на который государство денег не выделяет.
Комментарии8
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banyi2 19 июля 2018 | 15:08
Вон сколько демшизы и прочей шушеры на Эхо, могли бы скинуться на ремонт)
kottigr1 19 июля 2018 | 15:10
banyi2: Предсказуемое решение вертухаев и мясников из ЧК-НКВД-КГБ-ФСБ истребивших жителей России больше чем кто либо за всю историю существования России, чей выходец ныне возглавляет РФ.. Не любят они когда им напоминают про их Людоедскую сущность.
sir_sar 19 июля 2018 | 15:25
kottigr1: Не преувеличивай. Для вертухаев целый Ельцин-центр людоеду отгрохали.
А вам дай волю, вы всю страну превратите в один Соловецкий камень и нафталином завалите.
zorkin75 19 июля 2018 | 15:33
Это их правнуки из академии ФСБ им.Андропова резвятся во всю со стадом баранов,Ельцин был дурак,что окончательно не уничтожил всю эту ЕБшную шушеру в 1991,а иначе бы мы жили как ,например в Польше.
huyt 19 июля 2018 | 15:08
Сначала архивы стали уничтожать в целях того, чтобы стереть из памяти народной преступления советского диктаторского режима, теперь вот музеи начали уничтожать.Думаю, с той же целью.
ed10075 19 июля 2018 | 15:14
Пришедшие к власти вертухаи уничтожают следы своих преступлений.
Но забывают, что их новое поколение пишет новую историю вертухайства.
Вот и сегодня, думаки "подмахнули" клептократам, приняли в первом чтении людоедский закон о повышении пенсионного возраста.
polsan 19 июля 2018 | 15:29
Просто домик кому-то пришёлся по вкусу, такой с колоннами - купеческий домик! )
Вот и решили его к рукам прибрать !)
nickan 19 июля 2018 | 15:29
вани непомнящие и недумающие о том, что будущее формируется в настоящем, а настоящее приходит из прошлого, и если стирают прошлое, стирается и будущее.