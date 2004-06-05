Американские демократы хотят допросить в Конгрессе переводчицу, которая присутствовала на переговорах Путина и Трампа
Американские демократы хотят допросить в Конгрессе переводчицу, которая присутствовала на переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа. Переводчик, и не только задействованный в политике, обязан хранить в тайне содержание переговоров. Об этом в эфире «Эха» рассказал советский и российский переводчик Павел Палажченко.
Если демократы добьются своего, это будет первый случай допроса личного переводчика американского президента.
Комментарии17
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ukov 19 июля 2018 | 15:11
в Гуатанамо нужно допрашивать
dataan 19 июля 2018 | 15:15
Радистка Кэт будет молчать!
vezdehod 19 июля 2018 | 15:52
Иван Васильевич посадил на кол своего последнего Толмача. за то что плохо переводил.
polsan 19 июля 2018 | 15:12
Решение о направлении Марине Гросс повестки демократы сами принять не могут. На это нужно согласие представителей Республиканской партии! Сомнительно, чтобы Республиканцы его дали!
sergo_25_26 19 июля 2018 | 15:13
Вот тут то к Трампу придет песец. Будет строить резиденции под Москвой.
tremens_delirium 19 июля 2018 | 15:17
Надо ещё у переводчицы анализ кала взять. Так, на всякий случай.
gen_sko 19 июля 2018 | 15:18
"Жалкие, ничтожные люди" (с)
tararabumbia 19 июля 2018 | 15:22
Что за дичь в самой дэмократической странэ?
vilingrad 19 июля 2018 | 15:23
А в чем смысл шепотни тет-а-тет двух выбранных( предположим на секунду, что и Путин избран демократическим путем) их народами лидеров? Какие-такие секреты не должен знать избиратель? Пусть военные специалисты секретничают- лидеры стран, если это не Иран с Северной Кореей, должны быть откровенны и открыты. Ну, РФ это, конечно, не касается- чекисты готовы засекретить данные метеослужб:)
ara_1 19 июля 2018 | 16:01
vilingrad:
А я бы и согласился с вами, но начал бы с "секретных договоренностей Обамы с Ираном". На данный момент, действия(!), не треп, и их результаты свидетельствуют в пользу Трампа.
noxepy_7_40_ 19 июля 2018 | 15:24
Зачем мараться, сразу в тайную тюрьму ЦРУ на Украину.
sasha2011 19 июля 2018 | 15:30
/* демократы хотят допросить в Конгрессе переводчицу, которая присутствовала на переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа. */
А как насчёт СТРОГОГО допроса в Конгрессе ПОД ПРИСЯГОЙ таких деятелей как Обама, Хиллари, два последних обамовских Генпрокурора и т.п. ?
Не думаю, что демократы будут продолжать "хотеть" при такой перспективе...
chubuk 19 июля 2018 | 15:31
Рыжему надо было учить русский..., а теперь п...
yralez 19 июля 2018 | 15:32
Американский сенат главнее американской ГБ......в отличии от РФ.
Вот что не учли в российской ГБ.
ly4_sveta 19 июля 2018 | 15:37
Народ должен знать! Почему, вообще, должны
быть какие-то тайные договоренности, обязательства,
обещания? Что за манеры? Они не свои личные проблемы
решают, выясняя кому изменила подруга или как один
кинул другого на бабки. За ними люди и гос-ва.
plank1957 19 июля 2018 | 15:41
Ой, как много интересного мы узнаем! Судя по всему, Палажченко мыслит мафиозными понятиями. Переводчик, находясь на государственной службе, служит не какому-то лицу, а государству и стране. Так что пора заканчивать с закулисными сделками.
addi 19 июля 2018 | 16:04
На встрече Молотов-Риббинтроп тоже присутствовал переводчик ?....