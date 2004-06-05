Американские демократы хотят допросить в Конгрессе переводчицу, которая присутствовала на переговорах Путина и Трампа

Американские демократы хотят допросить в Конгрессе переводчицу, которая присутствовала на переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа. Переводчик, и не только задействованный в политике, обязан хранить в тайне содержание переговоров. Об этом в эфире «Эха» рассказал советский и российский переводчик Павел Палажченко.

Если демократы добьются своего, это будет первый случай допроса личного переводчика американского президента.