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15:00, 19 июля 2018

Путин: В США есть силы, которые пытаются принизить или даже дезавуировать результаты российско-американского саммита

В Соединенных Штатах есть некоторые силы, которые пытаются принизить или даже дезавуировать результаты российско-американского саммита. Об этом заявил Владимир Путин на совещании послов и постоянных представителей России. При этом сам он считает свою встречу с Дональдом Трампом успешной.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп возложил вину на медиа. «Фэйковые СМИ очень хотят увидеть большую конфронтацию с Россией, способную привести к войне. Они с таким усердием и ненавистью пытаются бороться с тем фактом, что я, вероятно, выстрою хорошие отношения с Путиным», — добавил он.

Комментарии

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zorkin75 19 июля 2018 | 15:06

Мы-россияне не рабы США,а ваши личные рабы.

johnbmw Евгений Большаков 19 июля 2018 | 15:06

... и таких сил ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЬШЕ чем пу даже может предположить ...

vezdehod 19 июля 2018 | 15:49

И что странно..Их никто за это не преследует, так как там это воспринимается в порядке вещей.
Так что - не возникайте Владимир Владимирович, так как вы не президент США.

danko1 19 июля 2018 | 15:06

Никакой самокритики у тупицы, который 0,5% роста ВВП и стагнацию считает ростом в 5% и выходом из кризиса, который, убивший тысячи, считает, что он всё всегда делает правильным и ни о чем не сожалеет.
Какое имеет значение, что этот врун скажет?

bozk 19 июля 2018 | 15:07

А в чем результаты то ?

vasya_von_smetankin 19 июля 2018 | 15:08

Да ладно, Владимир Владимирович.
Как такие "результаты" можно "принизить или даже дезавуировать?"
Как можно скомпрометировать "ничто?"
Ну, разве что, если Марго Симоньян или Диму Киселёва напрячь... это смогут из любого г... пулю сделать.

(комментарий скрыт)
(комментарий скрыт)

vilingrad 19 июля 2018 | 15:09

Вовку результаты, видимо, устраивают.
"Плешь виляет чубчиком"(Артем Троицкий)

podwodnik 19 июля 2018 | 15:10

"... Путин: В США есть силы ...".

Не порядок. У нас таких сил уже нет а у них ещё есть. Может Трампу Росгвардией или парнями Кадырова пособить? Пусть попробуют в позе "ласточка" дезавуировать великие договорённости. Правда ни американцы ни россияне не знают о чём собственно договорились от их имени в закрытой комнате :).

ly4_sveta 19 июля 2018 | 15:28

podwodnik: Как, вообще, можно оставлять двух идиотов
наедине решать глобальные проблемы от имени государств
и народов? Все должно быть открыто и прозрачно, особенно
когда встречаются такие неадекваты.

tks 19 июля 2018 | 15:11

Конечно, во всём виновато зеркало - т.е. журналисты!

platonnekafrin 19 июля 2018 | 15:12

Ох, уж очень часто он эти силы поминать начинает. Узнать бы, с кем он там сцепился за сокровище, что же за квартирмейстер объявился на галере.

ramen 19 июля 2018 | 15:15

Встреча с "маленькой вареной макарониной"? И цельный "саммит"? Смешно.

plank1957 19 июля 2018 | 15:18

Похоже, что Путин и понятия не имеет, как работает государственная машина США. Какого хрена он, не понимая этого аспекта, так стремился к этому саммиту?

pusto1 19 июля 2018 | 15:20

битком набитые футбольные стадионы не могут врать

ly4_sveta 19 июля 2018 | 15:24

А что, есть какие-то результаты российско- американского
саммита? Насмешил. Документы, договора с подписями и печатями?
А про то, что Трамп лично Путина обвиняет во вмешательстве в
выборы США забыл сказать? Или неудобно? Стыдно перед послами?
Ему такое обвинение «шьёт» президент США, а он считает встречу с ним
успешной. Так кто кого прогнул? И за какие барыши?

vladimirgornitsky 19 июля 2018 | 15:25

"Пытаются принизить или дезавуироввать результаты"Какие результаты? Единственный результат, по-моему, в том, что Трамп выглядел на этой встрече жалким придурком. Так этого в Америке никто и не отицает, скорее наоборот.
Никаких других результатов нет. Более того, Трамп уже опроверг то, что по дурости сказал на встрече.

nns33 19 июля 2018 | 15:45

vladimirgornitsky: "Какие результаты? Единственный результат, по-моему, в том, что Трамп выглядел на этой встрече жалким придурком. ===== именно так! С ним были эксперты. Было 100 страниц текста. Обо всём забыл,перепутал,ошибся....отказался от своих слов. На горизонте замаячил импичмент. День добрый,Владимир!

motooppic 19 июля 2018 | 15:27

согласен с Путиным. Пиндостан-страна демократических дебилоидов!

croaker 19 июля 2018 | 15:30

Если результаты есть, то они есть, а уж если их нет, то тут уж и не принизишь, и не подвысишь.

germanorum 19 июля 2018 | 15:36

Единственный результат этого российско-американского саммита - желание американских конгрессменов допросить переводчицу

(комментарий скрыт)

skier64 19 июля 2018 | 15:41

А что необычного-то? США - президентска республика со значительной децентрализацией. Все ветви власти, исполнительная, законодательная и судебная, "на зубок" знают пределы своих полномочий, а федеральный центр и штаты - строго соблюдают принципы разделения предметов ведения. Истеблишмент D.C. видит "чудящего дедушку" наскозь и позволяет ему куролесить ровно настолько, насколько это соответствует интересам США. "Америка превыше всего!" Вон НЕЗАВИСИМЫЙ прокурор сколько трепал нервы "другу Биллу"? И "папаша Мюллер" тоже вцепился, как бультерьер. А есть еще и четвертая власть - пресса! Ату его! Только подставься...
Вот сопротивлялся дедушка законопроекту CAATSA, плакал на коленках, умолял, но вынужден был подписать законо, как миленький, т.к. и Палата Представителей и Сенат были подавляюще "за".
Еще неизвестно, чем аукнется дедушке идея допросить переводчицу!
Конечно, эти все "гримасы и ужимки загнивающего капитализма" сильно удивляют и поражают обитателей Третьего Рима.

elenaj1959 19 июля 2018 | 15:43

Главная такая сила - это второй участник встречи - президент Трамп.

chubuk 19 июля 2018 | 15:52

Владимир, а ты чего заерзал то? Твое какое дело до суверенной страны: хотят - допрашивают, хотят - награждают... Или есть причина?

listen_up 19 июля 2018 | 15:57

Путин: В США есть силы, которые пытаются принизить или даже дезавуировать .....
==========
Что это ВВП пользуется такой формулировкой которую англичане назвают understatement, т.е. преуменьшение значимости
Там других сил сегодня нет. Не только пресса бьется в истерике, но и республиканцы в шоке. Уж какой трампист Пат Бьюкенен, так и тот отчаялся. Впрочем, сам ВПП не виноват, Трампуша подставился как дешевый фраер.

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