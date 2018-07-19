Путин: В США есть силы, которые пытаются принизить или даже дезавуировать результаты российско-американского саммита

В Соединенных Штатах есть некоторые силы, которые пытаются принизить или даже дезавуировать результаты российско-американского саммита. Об этом заявил Владимир Путин на совещании послов и постоянных представителей России. При этом сам он считает свою встречу с Дональдом Трампом успешной.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп возложил вину на медиа. «Фэйковые СМИ очень хотят увидеть большую конфронтацию с Россией, способную привести к войне. Они с таким усердием и ненавистью пытаются бороться с тем фактом, что я, вероятно, выстрою хорошие отношения с Путиным», — добавил он.