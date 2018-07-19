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15:00, 19 июля 2018

Госдума приняла в первом чтении проект пенсионной реформы

Госдума приняла в первом чтении проект пенсионной реформы. За него проголосовали только депутаты от «Единой России». КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» выступили против. Между тем не все члены правящей партии поддержали пенсионную реформу.

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская стала единственным депутатом от «Единой России», проголосовавшим против повышения пенсионного возраста. Еще восемь членов фракции не присутствовали на заседании. Среди них — заместитель секретаря генсовета единороссов Сергей Железняк. Официальная причина – он взял больничный, однако источники «Дождя» утверждают, что это связано с негативной позицией по повышению пенсионного возраста. Собеседники телеканала добавляют, что простое неучастие в голосовании формально может стать поводом снять Железняка с руководящей должности в «Единой России».

Ранее же вице-спикер Госдумы Сергей Неверов заявил, что партия будет консолидированно голосовать за проект пенсионной реформы. Означает ли это, что Поклонская, выступившая против, может понести санкции со стороны руководства «Единой России», не ясно.

Напомним, проект пенсионной реформы предусматривает поэтапное повышение возраста выхода на пенсию для мужчин с 60 до 65 лет, а для женщин – с 55 до 63 лет.

Комментарии

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johnbmw Евгений Большаков 19 июля 2018 | 15:05

ну что? ЧЕМ нашмяш за такой Кульбит расплачиваться будет???

huyt 19 июля 2018 | 15:06

johnbmw: Только проклинать остаётся этих врагов народа, что голосуют за такие законы. И пожелать им гореть в аду.

johnbmw Евгений Большаков 19 июля 2018 | 15:07

huyt: так нашмяш как раз попыталась сделать вид "приличной девочкой" ...

luger_max_otto 19 июля 2018 | 15:28

Ну отчего же. Нужны протесты. Основательные.

kottigr1 19 июля 2018 | 15:07

johnbmw: Всё верно делают воры. Россиян можно и дальше шкурить.. Лох- это навсегда..

huyt 19 июля 2018 | 15:10

kottigr1: С другой стороны так оно и есть. Хотели продолжения путинизма- получайте ! Теперь винить остаётся только самого себя.

azatjan1 19 июля 2018 | 15:22

huyt: Знакомый возмущается повышением пенсионного возраста, спрашиваю за кого голосовал-за Путина, ну теперь, говорю,- что же ты ропщешь. Голосовал-получи и распишись. Моего кандидата не допустили я на выборы не ходил- с меня спроса нет.

shtirlitz77 19 июля 2018 | 15:59

azatjan1: "Моего кандидата не допустили я на выборы не ходил- с меня спроса нет."

Тоже не ходила
Но это слабое утешение.
"Реформа" для всех одна, для голосовавших и не голосовавших.

shtirlitz77 19 июля 2018 | 15:53

johnbmw: "ЧЕМ нашмяш за такой Кульбит расплачиваться будет???"

Чем бы ни расплатилась, но оказалась единственным мужиком среди всей едресни.
За это достойна уважения.

(комментарий скрыт)

cattt 19 июля 2018 | 15:06

Лукавят остальные члены думы, если бы не было большинства у Едросов, то и им пришлось бы голосовать.

johnbmw Евгений Большаков 19 июля 2018 | 15:08

cattt: ... в этом смысле им (ком+справ+лдпр) Повезло ...

keg 19 июля 2018 | 15:08

в ПЖиВ одни сволочи ненавидящие своих избирателей....

alex1890 19 июля 2018 | 15:11

keg: Нет, они не по ненависти. Сами не хотят принимать. Просто они трусы, дешевки и полные нули.

shtirlitz77 19 июля 2018 | 16:02

keg: "в ПЖиВ одни сволочи. ненавидящие своих избирателей...."

Это не помешает ей "победить" на выборах в следующую дурку.

ramen 19 июля 2018 | 15:08

Враги народа.

johnbmw Евгений Большаков 19 июля 2018 | 15:12

ramen: Если власть и на пенс.реформе сломает мнение миллионов через колено, и они не выйдут на улицу ... то я уже не знаю ЧТО сможет этот народ (население?) пробудить ...

archibald_dandy_esquire 19 июля 2018 | 15:26

johnbmw: " я уже не знаю ЧТО сможет этот народ (население?) пробудить ... "

дело "о народе (населении)" закрыто - вынесен приговор - "мягкая ликвидация по закону"

isnowanaarene 19 июля 2018 | 15:40

johnbmw: Знаете, что будет? Ни-че-го. Репетировали уже. Вот как можно заставить детей отречься от родителей? А ведь отрекались, причём публично! И доносы миллионами писали. Быдло трусливое, жрите.

borisgroys 19 июля 2018 | 15:12

Ну что, ребята в очередной раз ускорили собственное движение в пропасть. Больше ада, как говорится ... Может до некоторых все же дойдет.

johnbmw Евгений Большаков 19 июля 2018 | 15:16

borisgroys: в 17г (тот что на 19 начинался) примерно такая же ситуация складывалась ...

borisgroys 19 июля 2018 | 15:33

"johnbmw: в 17г (тот что на 19 начинался) примерно такая же ситуация складывалась ...".

Кстати, было бы не плохо! Прежнего кровопролития, всё равно не будет.
Правда, тогда население вернулось с войны (первой мировой). А сейчас, многие просто боятся в силу отсутствия опыта и недостатка воображения. Кстати, некоторые мечтают выслужиться перед современной знатью и разжиться крохами со стола.

anticolonel 19 июля 2018 | 15:41

borisgroys: В 17-м еще не вернулось.

allasc 19 июля 2018 | 15:13

зонтик теперь Путину надо покупать бронебойный

noxepy_7_40_ 19 июля 2018 | 15:14

Милонов, тоже, кстати, не явился.

(комментарий скрыт)

max3446 19 июля 2018 | 15:18

факт того что враги России в лице прозападной оппозиционной либерастни против пенсионной реформы, ярко говорит о том, что власти делают всё правильно. Слава России, слава путину, мы, человечество, говорим да повышению пенсионному возрасту, да новым повышенным пенсиям, да увеличение продолжительности жизни, да экономическому процветанию страны!

kottigr1 19 июля 2018 | 15:23

max3446: Надо бы ещё начать пороть россиян по пятницам на площадях во имя Величия России.. Поддерживаете ?

azatjan1 19 июля 2018 | 15:26

max3446: " У тебя папа есть? Мама есть? Ну почему ты такой злой как собака?"(Василий Алибабаевич)

irinaapril 19 июля 2018 | 15:18

А почему безмолвствует гарант конституции?Молчит, как партизан на допросе?Не может оторваться от дум о благе народа, как сообщил Песков?Раньше думала, что он выйдет весь в белых одеждах и скорректирует возраст ухода на пенсию в меньшую сторону, но теперь стало понятно, что не выйдет, а подпишет закон, заявив, что не может идти против воли народа, который выразил своё мнение через народных избранников. А те кто против- те просто наймиты госдепа, которые хотят раскачать лодку.

yola 19 июля 2018 | 15:19

Плохо не то, что подняли пенсионный возраст. Его все равно давно надо было поднимать
Плохо, что сделали это без вопросов и обсуждения, без рассмотрения альтернатив...
Так что Госдура у нас никакая на законодательная власть, а кивательный придаток исполнительной

cherepovets 19 июля 2018 | 15:20

Навальный почему молчит? Запугали что-ли?

stakanoff 19 июля 2018 | 15:51

cherepovets: слился вождь

skanon 19 июля 2018 | 15:21

Ежу ясно, что если будут многочисленные протесты, Путлер его не подпишет, а затем, смягчит.

ed10075 19 июля 2018 | 15:21

Мерзавцы. Действительно, враги народа.

abuvgrobu 19 июля 2018 | 15:22

Где деньги взять все знают.Вообще капитализм устроен просто.Если народ живёт в нищете и денег у народа нет и ему предлагают держаться ,значит деньги у правящей верхушки.Когда все работают и нет паразитов,обирающих работников по праву частной собственности -денег хватает всем и НА БЕСПЛАТНУЮ МЕДИЦИНУ И НА БЕСПЛАТНОЕ ЖИЛЬЁ И НА БЕСПЛАТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ,как было в СССР.

isnowanaarene 19 июля 2018 | 15:25

Ну чё, как бы "на кол" таких "избранников". Железняка, как самого хитрожопого, ещё и кастрировать.

tks 19 июля 2018 | 15:30

Фашисты.

hiryrg 19 июля 2018 | 15:30

Кто проголосовал "за" - враги России!

stakanoff 19 июля 2018 | 15:49

Где вождь революции Леха Навальный? Где его миллионный электорат? Где, блин, марши и протесты?

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