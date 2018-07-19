Госдума приняла в первом чтении проект пенсионной реформы. За него проголосовали только депутаты от «Единой России». КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» выступили против. Между тем не все члены правящей партии поддержали пенсионную реформу.

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская стала единственным депутатом от «Единой России», проголосовавшим против повышения пенсионного возраста. Еще восемь членов фракции не присутствовали на заседании. Среди них — заместитель секретаря генсовета единороссов Сергей Железняк. Официальная причина – он взял больничный, однако источники «Дождя» утверждают, что это связано с негативной позицией по повышению пенсионного возраста. Собеседники телеканала добавляют, что простое неучастие в голосовании формально может стать поводом снять Железняка с руководящей должности в «Единой России».

Ранее же вице-спикер Госдумы Сергей Неверов заявил, что партия будет консолидированно голосовать за проект пенсионной реформы. Означает ли это, что Поклонская, выступившая против, может понести санкции со стороны руководства «Единой России», не ясно.

Напомним, проект пенсионной реформы предусматривает поэтапное повышение возраста выхода на пенсию для мужчин с 60 до 65 лет, а для женщин – с 55 до 63 лет.