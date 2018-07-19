Знаменитый британский бренд одежды Burbery в прошлом году сжег своих вещей на сумму более 36 миллионов долларов. Как пишет газета Times, это сделано, чтобы не продавать коллекции по чересчур низким ценам. Всего за последние пять лет компания уничтожила невостребованных вещей почти на 120 миллионов.

Отмечается, что ситуация ухудшилась в последние два года – количество нераспроданной одежды выросло в полтора раза.