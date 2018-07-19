Знаменитый британский бренд одежды Burbery в прошлом году сжег своих вещей на сумму более 36 миллионов долларов
Знаменитый британский бренд одежды Burbery в прошлом году сжег своих вещей на сумму более 36 миллионов долларов. Как пишет газета Times, это сделано, чтобы не продавать коллекции по чересчур низким ценам. Всего за последние пять лет компания уничтожила невостребованных вещей почти на 120 миллионов.
Отмечается, что ситуация ухудшилась в последние два года – количество нераспроданной одежды выросло в полтора раза.
Комментарии7
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bozk 19 июля 2018 | 14:38
Подумаешь. РФ еду бульдозерами на большую сумму уничтожает.
vasyakirin 19 июля 2018 | 14:41
bozk: Что бы население вкус еды забыло....
liquidsky__ 19 июля 2018 | 14:40
Нет чтобы бедным раздать, но барыши дороже.
zaxs 19 июля 2018 | 14:46
Проклятые капиталисты! )))
donnarosadalvadores 19 июля 2018 | 14:59
Суки! Я всегда их одежку покупаю! По завышенным, мля, ценам!!
marsianka_ 19 июля 2018 | 15:06
Ау, невежды на Эхе! Не мог ничего сжечь знаменитый бренд Burbery, потому что нет такого бренда. Есть известный бренд Burberry
sniper777 19 июля 2018 | 15:41
Ну где порицание от нашего хомячьего стада англосукских буржуев?
Нет чтобы отдать штанишки российским детдомовцам с детсадовцами, так они сволота англосукская сжигать надумала!