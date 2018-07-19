Во Франции в свой первый испытательный полет отправился новый тяжелый транспортный самолет Эйрбас «Белуга XL». В ходе испытаний, которые продлятся несколько часов, будет проведено большое число технических тестов для сертификации воздушного судна.

Этот самолет предназначен для перевозки крупногабаритных элементов – самолетов-эйрбас – для их окончательной сборки на заводе корпорации в той или иной стране.