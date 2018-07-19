Во Франции в свой первый испытательный полет отправился новый тяжелый транспортный самолет Эйрбас «Белуга XL»
Во Франции в свой первый испытательный полет отправился новый тяжелый транспортный самолет Эйрбас «Белуга XL». В ходе испытаний, которые продлятся несколько часов, будет проведено большое число технических тестов для сертификации воздушного судна.
Этот самолет предназначен для перевозки крупногабаритных элементов – самолетов-эйрбас – для их окончательной сборки на заводе корпорации в той или иной стране.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
bekingem 19 июля 2018 | 14:44
И чё?
В России был "Руслан" и "Мрия".
Но всё равно будем закупать буёинги 777 и 747 в транспортном варианте.
Что, съели, лягушатники?
Во-о-от..;-)
blindpew_33 19 июля 2018 | 14:59
bekingem: и ничё.
Если не видите разницы между Русланом, 747 и Белугой, лучше не пишите ничего.
bekingem 19 июля 2018 | 15:15
blindpew_33:
Я вижу разницу между п..ой и ж..ой.
Если вам хочется разъяснить мне, в чём разница между боингом и аирбасом - то флаг вам в ж..пу и википедию в придачу..;-))