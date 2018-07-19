РЖД обвиняет болельщиков в том, что они унесли с собой одеял и подстаканников на миллион рублей
РЖД обвиняет болельщиков в том, что они унесли с собой одеял и подстаканников на миллион рублей. Как заявил один из руководителей подразделения РЖД Павел Бурцев, своеобразные сувениры пассажиры забирали из так называемых бесплатных поездов, предназначенных для того, чтобы болельщики смогли добраться в города проведения матчей.
Бурцев сказал, что люди забирали даже белье, считая, что если им выдано это бесплатно, то оно им и принадлежит.
Комментарии16
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fig__vvam__ 19 июля 2018 | 14:38
Кто-то предполагал, что среди фанатов есть честные люди?
Хорошо еще полки из вагонов не унесли и колеса не поснимали.
ostapbey 19 июля 2018 | 14:40
fig__vvam__: а вот турецкие гостинницы и отели перестали страдать от подобных русских болельщиков..
На своих постельных принадлежностях и посуде они нанесли украинский флаг.
И тризуб..
Все цело.
Даже..
huyt 19 июля 2018 | 14:55
ostapbey: Всего-то на миллион? А ничего, что билеты стоили по 25-45 тысяч рублей за 1 игру или как? бесплатно ничего не бывает и болельщики оплатили за всё сполна.
zibex 19 июля 2018 | 14:38
Есть на кого списать собственное воровство, тем более иностранных болельщиков теперь не найдешь.
polsan 19 июля 2018 | 14:48
zibex:
— Пиши с новой строчки: «Обед». Подчеркни. «От супа отказалась» В скобках: «Суп харчо».
— «Три порции шашлыка — выбросила в пропасть».
— «Вино. Разбила… две бутылки».
— Три!
— Пиши «три».
«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1967, реж. Леонид Гайдай)
a_111111 19 июля 2018 | 14:55
zibex: именно эта мысль и приходит в голову, тем более ни одного случая пойманного на воровстве...
yralez 19 июля 2018 | 14:40
Надо было презервативы в поездах продавать.....покрыли бы все убытки с лихвой.
ghazaryan_s 19 июля 2018 | 14:44
Миллион из РЖД и 800 миллиардов расхода на чемпионат. Сравнили?
huyt 19 июля 2018 | 14:57
ghazaryan_s: А у нас на пенсии не могут по 250 миллиардов РУБЛЕЙ найти. И голосуют ЗА ограбление стариков. Пусть будет проклят тот, кто принимает такие законы.
tks 19 июля 2018 | 15:02
huyt: Интересно, что едва чемпионат закончился, как стадионы начали разрушаться. Чемпионат по "одноразовым" стадионам в самом разгаре!
huyt 19 июля 2018 | 15:19
tks: Слышал . В Волгограде обрушился вниз целый тротуар, а ещё часть фундамента стадиона.
rufat 19 июля 2018 | 14:44
Якунин озвучил бы 2-3 миллиарда
zorkin75 19 июля 2018 | 14:47
У РЖД с прочими Роснефтями и Газпромами икорница стоит 320 000 рублей,а чайная ложка-50000,так что не мудрено что РЖД так сильно обобрали туристы.
bonhoeffer 19 июля 2018 | 14:47
"Все, все, чтo нажито непoсильным трудoм, все же пoгиблo! 3 магнитoфoна, 3 кинoкамеры заграничных, 3 пoртсигара отечественных, куртка замшевая - три куртки." (с)
a_111111 19 июля 2018 | 14:58
bonhoeffer: Ну Булгаков таки Мастер. При всех его проблемах с властью, даже Сталин понимал что человек великий...
tks 19 июля 2018 | 15:00
Кто же мешал брать деньги за бельё? А может, особи из РЖД хорошую "тему" сообразили, как раз под списание денежек?