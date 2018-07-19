РЖД обвиняет болельщиков в том, что они унесли с собой одеял и подстаканников на миллион рублей. Как заявил один из руководителей подразделения РЖД Павел Бурцев, своеобразные сувениры пассажиры забирали из так называемых бесплатных поездов, предназначенных для того, чтобы болельщики смогли добраться в города проведения матчей.

Бурцев сказал, что люди забирали даже белье, считая, что если им выдано это бесплатно, то оно им и принадлежит.