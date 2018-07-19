Владимир Путин считает свой саммит с Дональдом Трампом успешным
Владимир Путин считает свой саммит с Дональдом Трампом успешным, хотя некоторые силы, по мнению президента, пытаются принизить или даже дезавуировать его результаты.
Эти силы с легкостью могут принести в жертву российско-американские отношения в угоду своим интересам, — сказал Путин на совещании послов и постоянных представителей России.
Комментарии14
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lager23 19 июля 2018 | 14:36
Всё, что успешно — он, а вот г@вно его не касается!
fig__vvam__ 19 июля 2018 | 14:43
lager23: А в чем успрех то?
Поговорили и роазошлись.
Ничего не подписано. А теперь даже и сказать боятся о чем говорили.
Туго Трампу придется.
Каяться ему теперь долго придется. Такую глупость на пресс-конференции отмочил.
А теперь вот и переводчицу Конгресс допросить хочет.
lager23 19 июля 2018 | 14:46
fig__vvam__: у старика Кабаева своё видение жизни... сквозь призму постепенно накрывающего его старческого слабоумия!
huyt 19 июля 2018 | 15:00
fig__vvam__: Изгоем до конца не стал, ещё руку подают. В этом что-ль успех? Наверно Трампа благодарит за то, что время нашел встретиться.
danko1 19 июля 2018 | 15:03
huyt: Согласна.
Главный успех, что с ним Трамп поговорил.
Никаких реальных итогов нет, кроме новых санкций.
gordy 19 июля 2018 | 14:36
Обманули дурака на четыре кулака?
plank1957 19 июля 2018 | 14:37
Если какие-то силы могут с легкостью свести на нет все успехи саммита, то что же в нем успешного тогда?
yralez 19 июля 2018 | 14:37
Зачем Америке сильная Россия ?
путинская ОПГ идеальный вариант.
bozk 19 июля 2018 | 14:40
А что это за "некоторые силы" ? Креститься надо.
motooppic 19 июля 2018 | 14:54
Конечно успешным. Путин реально великий политик и сильный лидер. Путин-народ за тебя. Успехов и процветания тебе!
kokeshi 19 июля 2018 | 14:57
motooppic: прям так в методичке и написано?
huyt 19 июля 2018 | 15:29
kokeshi: Новые методички в бизнес-центр "Лахта-2" на улицу Оптиков подвезли вчера.
zorkin75 19 июля 2018 | 14:56
Что иное вы могли услышать от существа,который всё знает и никогда не ошибался?(Из цитат Пуйла на разных встречах с народом)
kochar 19 июля 2018 | 15:00
Владимир Путин считает свой саммит с Дональдом Трампом успешным, а Сенат США провальным.
Кто кого ???
Ответ приняли в первом чтении в ГД.