Владимир Путин считает свой саммит с Дональдом Трампом успешным, хотя некоторые силы, по мнению президента, пытаются принизить или даже дезавуировать его результаты.

Эти силы с легкостью могут принести в жертву российско-американские отношения в угоду своим интересам, — сказал Путин на совещании послов и постоянных представителей России.