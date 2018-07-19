Обвинитель попросил 6 лет колонии и штраф в 32 миллиона в качестве наказания для замглавы УСБ СКР Александра Ламонова

Гособвинитель попросил назначить 6 лет колонии и штраф в 32 миллиона рублей в качестве наказания для заместителя главы управления собственной безопасности Следственного комитета России Александра Ламонова.

Дело слушается в особом порядке и в закрытом режиме из-за наличия в нем сведений, составляющих государственную тайну, — отмечает агентство ТАСС.