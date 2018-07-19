Обвинитель попросил 6 лет колонии и штраф в 32 миллиона в качестве наказания для замглавы УСБ СКР Александра Ламонова
Гособвинитель попросил назначить 6 лет колонии и штраф в 32 миллиона рублей в качестве наказания для заместителя главы управления собственной безопасности Следственного комитета России Александра Ламонова.
Дело слушается в особом порядке и в закрытом режиме из-за наличия в нем сведений, составляющих государственную тайну, — отмечает агентство ТАСС.
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