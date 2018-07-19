Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская стала единственным депутатом-единороссом, проголосовавшим против повышения пенсионного возраста. Об этом пишет издание Знак.ком, приводя данные поименного голосования. Некоторые депутаты сегодня не пришли на заседание, в частности, от голосования таким образом уклонился Сергей Железняк.

Дума без труда приняла в первом чтении правительственный законопроект, который повышает пенсионный возраст для женщин до 63 лет, для мужчин – до 65. «За» было подано более 300 голосов.