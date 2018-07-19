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14:30, 19 июля 2018

Поклонская стала единственным депутатом-единороссом, проголосовавшим против повышения пенсионного возраста

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская стала единственным депутатом-единороссом, проголосовавшим против повышения пенсионного возраста. Об этом пишет издание Знак.ком, приводя данные поименного голосования. Некоторые депутаты сегодня не пришли на заседание, в частности, от голосования таким образом уклонился Сергей Железняк.

Дума без труда приняла в первом чтении правительственный законопроект, который повышает пенсионный возраст для женщин до 63 лет, для мужчин – до 65. «За» было подано более 300 голосов.

Комментарии

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tks 19 июля 2018 | 14:32

Нашлась хоть одна героиня!

gordy 19 июля 2018 | 14:34

Вот такая петрушка?

sandro_007 19 июля 2018 | 14:39

Наталья Владимировна за народ.

russkiy_ukrainezh_v_krbimu 19 июля 2018 | 14:37

кто-то сказал---Нашлась хоть одна героиня! --- Только не поймешь какого государства ? Увеличение пенсионного возраста в прошлые годы для женщин и мужчин Украины явилось вынужденной мерой в условиях нестабильности экономики. В 2018 году правительство приняло решение не изменять показатели 2017 года. Мужчины по-прежнему выходят на пенсию по достижении 60 лет, а женщины, рожденные с 1 апреля 1959 года по 30 сентября 1959 года, – в возрасте 58 лет. Пенсионный возраст остается неизменным.

tremens_delirium 19 июля 2018 | 14:54

russkiy_ukrainezh_v_krbimu: ✄  Мужчины по-прежнему выходят на пенсию по достижении 60 лет  ✄

Вы лишь забыли похвастаться, что должен быть 35-летний трудовой стаж. А с учётом, что многие-многие годами (особенно в девяностые) официальной работы не имели, а к примеру, продавали тряпьё в будках на рынке... В общем, на Украине не радостная картина. Вовсе.

twenty_two 19 июля 2018 | 15:22

russkiy_ukrainezh_v_krbimu:
Знаю работающую пенсионерку (украина), которой отказываются оформлять пенсию в 62.

polsan 19 июля 2018 | 14:41

tks: Поклонская скорее поступила так потому, что о ней давно уже нигде не вспоминали! )) А теперь о ней будут говорить " на каждом углу"! ))

prusol 19 июля 2018 | 14:42

tks: "Героиня"? Вы это серьёзно?

tks 19 июля 2018 | 14:53

prusol: Серьёзно, почти иронично. Пошла против большинства - в нынешних реалиях это почти что подвиг. Хотя она для меня всегда была, есть и остается малосимпатичной особой.

prusol 19 июля 2018 | 15:01

tks: Прекрасно. Вы не изменяете себе и по-прежнему остаётесь джентльменом. А я могу себе позволить нечто большее: эта персона - не очень умненькая на генетическом уровне, с плохим образованием, с отсутствием признаков общего интеллекта, отравленная религией, предательница по отношению к Украине, агрессивная, абсолютно не вписывающаяся в современный мир особа, с симпатичной, пока ещё, но неухоженной физиономией. И ей не место ни в России, ни в партии "Единая Россия", ни в Думе.

tks 19 июля 2018 | 15:07

prusol: Убийственно исчерпывающая характеристика! Это всё тогда укладывается в одно слово: Особь.

jjuddgge_ddrredd 19 июля 2018 | 15:31

tks: Ха-ха-ха.
Особь - это ты, трущаяся на ресурсе с доменом ru, с утра до вечера.
Какая бы ни была Поклонская, у неё конечно есть свои тараканы в её голове, но ты не стоишь и кусочка фекалии, которые она по утрам спускает в унитазе)))
Продолжай ненавидеть России, больше никаких целей и "ценностей" у таких как ты - в жизни нет.
ненависть к России - единственный смысл вашего существования...хе-хе.

tks 19 июля 2018 | 15:35

jjuddgge_ddrredd: Я таких, как вы ненавижу, хиви, "добровольных помощников" оккупантов.
А Россию - люблю, только Россию, свободную от оккупантов.

cattt 19 июля 2018 | 15:04

tks: Выгонят ее к чертовой матери, чтоб не позорила своими мироточениями, только жаль, останемся без клоунессы.

income 19 июля 2018 | 15:15

tks: Так и есть! Она малосимпатичная особа, совершившая в данном случае выдающийся поступок.

zavlabor 19 июля 2018 | 14:44

tks: Да, ну что вы! Она просто не въехала в суть предложенного закона.

glock09 19 июля 2018 | 14:51

tks: Да нет, просто она считает её не достаточно радикальной. Кое-кто ещё может дожить до пенсии.

natayak 19 июля 2018 | 14:58

tks: главное, что в данном случае героизм абсолютно безопасен для героини. И даже где-то, наоборот, придает думе солидности - типа что-то обсуждают.

bozk 19 июля 2018 | 14:33

Ого, выздоровела что ли..?

zorkin75 19 июля 2018 | 14:42

bozk: Наоборот,может заболела?Госдура всегда в полном составе была против народа,а тут на тебе-белая ворона появилась.Сошлют тебя в Киев взамен Сенцова с плачущим бюстом,на это ты нарываешься,японское анимэ?

tom_tom 19 июля 2018 | 14:43

В итоге русские заплатили экономическим коллапсом + повышение пенс. возраста за полуостров, куда они сами не могут поехать из-за дороговизны бензина и больших цен...

Это профит, я щитаю! Кому выразить свое одобрение проделанной работой на благо русских?

vasya_von_smetankin 19 июля 2018 | 14:33

Николай бы не одобрил.

jjuddgge_ddrredd 19 июля 2018 | 14:34

Железняк -прав! Достойно носит эту легендарную фамилию.
А демзизоиды и майданутые скакуны-бандерлоги его постоянно обкакивают.
Достойный человек же!
Хе-хе...
)))

kottigr1 19 июля 2018 | 15:00

jjuddgge_ddrredd: Железняк -прав!
Достойный человек же!
-------------------------------------------------------------------------
Как может быть трусливый страусенок человеком ? Вы совсем запутались в собственном животном мире..

jjuddgge_ddrredd 19 июля 2018 | 15:22

kottigr1: А, это ты. Майданутый бандерлог, с утра до вечера скачущий на домене ru.
Покрышки жечь - нэма, все закончились. Только кизяки, и то - зимой.
А главное, ты не бандерлог вовсе, а макака майданута))).
Зато сейчас олигоффренны тебе лайкофф наставят. Enjoy)))

kottigr1 19 июля 2018 | 15:26

jjuddgge_ddrredd: Рад, что Вас всё таки выпустили из психушки.. Поправляйтесь.

jjuddgge_ddrredd 19 июля 2018 | 15:52

kottigr1: Майданутое существо, у Вас нет никакого креатива.
О "психушке" пишут уж совсем примитивные тролли, коим Вы в общем-то и являетесь.
А вот Вы - действительно пациент психушки. Ибо Украина сегодня - это одна большая вонючая и грязная психушка, где пациенты больны ненавистью и злобо, нацизмом. И это - надолго. Так шта Мне за Вас не порадоваться никогда не суждено.
Так и отправитесь когда-нибудь в Мир иной - больным. Может ТАМ Вам полегчает?))
Могу только порекомендовать Вам есть побольше сала, скакать и орать "Маскаляку на гиляку. Маскалей на ножи". Будет наблюдаться временное улучшение...хе-хе.
А на сегодня всё, убегаю, полно дел, появлюсь только через дней 10 - еду в Австрию.
Всем Моим фанам - пока, не грустите и перечитывайте Мои комменты)))

bosen48 19 июля 2018 | 15:00

jjuddgge_ddrredd: Есть в ней что-то неординарное. Поступок, теперь точно из ЕР выгонят. Железняк умело вышел из щекотливой ситуации. Надо предложить написать до сентября месяца всем тем, у кого осталась хоть частица совести, заявление о выходе из ЕР.

blahovdav 19 июля 2018 | 15:16

jjuddgge_ddrredd: А демзизоиды и майданутые скакуны-бандерлоги его постоянно обкакивают. \\\\ Свинопут слышал, что Чикатило был порядочным человеком?? Он один раз старушку через дорогу перевел...

jjuddgge_ddrredd 19 июля 2018 | 15:26

blahovdav: Не надо рассказывать всем твою биографию))
Понятно же, что свинопут - твоя мама, а Чикатило - твой папа. Один раз перевёл старушку-свинопута через дорогу он и изнасиловал.
Так появилось ты)))
Чао, отпрыск свинопута))))

tag188 19 июля 2018 | 14:34

Вах! Ход конем просто!

nelibermot19 19 июля 2018 | 14:34

И единственная, кто не стал вставать перед шлюхами-конгрессменнами из usa.

sim 19 июля 2018 | 14:45

nelibermot19: Вы сначала со своими работодателями из разберитесь, они еще россияне, или уже пендосы - все уже по Майами и Лондонам, всей семьей и капиталом. И кто из них "шлюхи" - конгрессмены, честно представляющие интересы своего народа, или ваша ОПГ, в которой вы служите, давно поклавшие на народ.

zavlabor 19 июля 2018 | 14:50

nelibermot19: И единственная, кто не стал вставать перед шлюхами-конгрессменнами из usa.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Как же тебя заклинило!

yralez 19 июля 2018 | 14:35

Поздно пить боржоми, когда почки отвалились.

simfu 19 июля 2018 | 14:37

Наташа как всегда молодец. )))

simfu 19 июля 2018 | 14:39

simfu: Кстати, Наташа была той единственной, которая не аплодировала конгрессменам США, которые ввели санкции против России. В общем единственный настоящий мужик из ЕР со стальными яйцами. Браво, Наташа!

sim 19 июля 2018 | 14:49

simfu: Свою лютую и святую ненависть к США вы сами пытались анализировать? Что вам лично, какой вред нанесло государство США?
Нда, лично тяжело контуженная телевизором.
Антиамериканизм - древнее оружие, используемое ВСЕМИ отсталыми режимами по всему миру. А люди, которые ему подвержены... ну как бы помягче - просто глупые управляемые индивиды. Не граждане, в правильном понимании этого слова.

tks 19 июля 2018 | 14:55

simfu: "Мужик со стальными яйцами" это попросту мудозвон, в просторечии если. Значит, Поклонская в ваших координатах - мудозвонка?

motooppic 19 июля 2018 | 14:37

Странная.... Все, у кого есть мозги, понимают, что пенсионный возраст надо повышать. Даже оппозиционное быдло это понимает, хоть пока и визжит по этому поводу. Но у них понятно-сказали визжать-визжи и не спорь!

lager23 19 июля 2018 | 14:43

motooppic: если бы в Европе были пенсии по 180€ в месяц, они выходили бы на пенсию в 23 года...., а если власть вороватая, циничная и неэффективная, то пенсии лучше вообще отменить, денег всё равно не будет!
Или вы тролль?

zavlabor 19 июля 2018 | 15:14

motooppic: Все, у кого есть мозги, понимают, что пенсионный возраст надо повышать.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Все, у кого есть мозги, понимают, что это ни какая не пенсионная реформа, а очередная обдираловка. И только интеллектуально ущербные, так называемые, "патриоты", верят Киселёву, которому сказали визжи, и он визжит; что без повышения пенсионного возраста, мы не обеспечим темпы роста экономики выше мировых, и что без очередного, мощного рывка с помощь шестидесятилетних, мы потеряем страну.

romantik56 19 июля 2018 | 14:38

Это все по расписанному сценарию... Многополярность,мол...

lager23 19 июля 2018 | 14:39

Это тот случай когда патриотическая квасная вата —полезная идиотка!

prusol 19 июля 2018 | 14:39

Ещё раз подтвердила свою, не совсем здоровую сущность. Не умненькая фанатичка, случайно попавшая в Думу. Начинающая стареть и меняться не в лучшую сторону куколка с ужасным образованием и предательским прошлым, завезённая из соседней страны.

simfu 19 июля 2018 | 14:42

prusol: Сам ты завезенный из соседней страны. Наташа сам вернулась в Крым, никто ее туда не завозил. И вообще Наташа изумительный, настоящий человек не в пример таким брюзгам, как вы.

prusol 19 июля 2018 | 14:44

simfu: Ваша реакция - не удивительна, ведь грузчикам из глубинки всегда нравились красивые курицы, с минимумом мозгового вещества?

simfu 19 июля 2018 | 14:48

prusol: Ну вот видите, нет у вас аргументов по существу, а значит Наташа права.

prusol 19 июля 2018 | 14:52

simfu: В случае с Вашей "Наташей" дурь и неадекватность настолько явны и ярки, что любые аргументы просто излишни.

abuvgrobu 19 июля 2018 | 14:40

Идёт заседание в Думе. Выходит на трибуну депутат:
- "Итак, господа, мы себе зарплату повысили?". В зале шум, согласные кивки.
-"Наш парк машин обновили?" Снова шум, кивки.
-"Загородные дома построили" Все повторяется.
-"Что же, думаю, и о народе пора подумать". Голос из зала:
-"Думаю душ по 200 будет достаточно".

alexakimfaa 19 июля 2018 | 14:41

От Натальи Поклонской это было ожидаемо - незадолго до голосования в Госдуме,она высказала своё отрицательное отношение к этой т.н."пенсионной реформе", за что стоит её уважать....А вот Сергей Железняк явно струсил - не явился на голосование...

kablukov 19 июля 2018 | 14:42

Низкий поклон Вам, Наталья Владимировна, от простого российского батрака.

platonnekafrin 19 июля 2018 | 14:43

А Крым, похоже, тоже против. Сейчас там Порошенко докумекает и снизит пенсионный возраст - всё! ни Крым, ни мост не наши.

noxepy_7_40_ 19 июля 2018 | 14:44

Респект и уважуха.

liquidsky__ 19 июля 2018 | 14:56

Давно говорю, что Натаху надо было генпрокурором РФ делать.

a_111111 19 июля 2018 | 15:02

Ну значит она «пионерка»... Не быть ей в следующей думе...

dzinselub 19 июля 2018 | 15:22

Хочется надеяться,что так проголосовать разрешил сам Путин.

(комментарий скрыт)

b0rts0v 19 июля 2018 | 15:25

Хто посмеЛлл??? !! А -это та девушка которая с табличкой ЦАРь" по городу ходит.. эт ничего -Эт ПЕРФОРМАНС ... от АдПр. А фсе адекватные ЗА" разумееца..
Вы МОЛОДЕЦ НАталья Владимировна!!!!!!!!! Следующим шагом видимо будет ВЫХОД ИЗ РЯДОВ неправильной ПАРТИИ...))

bobiksdoh 19 июля 2018 | 15:26

Ещё не выветрился с няши бендеровский протестный дух. Набралась этой заразы, живя в Украине. Ну ниче, перекуют бабу идейные едросы.

ed10075 19 июля 2018 | 15:39

Дошло до чудачки, в какое дерьмо вляпалась.

ly4_sveta 19 июля 2018 | 15:44

Иначе ей в Крыму несдобровать. Она чует
где, когда и в чем пропиариться.

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