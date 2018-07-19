Поклонская стала единственным депутатом-единороссом, проголосовавшим против повышения пенсионного возраста
Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская стала единственным депутатом-единороссом, проголосовавшим против повышения пенсионного возраста. Об этом пишет издание Знак.ком, приводя данные поименного голосования. Некоторые депутаты сегодня не пришли на заседание, в частности, от голосования таким образом уклонился Сергей Железняк.
Дума без труда приняла в первом чтении правительственный законопроект, который повышает пенсионный возраст для женщин до 63 лет, для мужчин – до 65. «За» было подано более 300 голосов.
Комментарии61
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
tks 19 июля 2018 | 14:32
Нашлась хоть одна героиня!
gordy 19 июля 2018 | 14:34
Вот такая петрушка?
sandro_007 19 июля 2018 | 14:39
Наталья Владимировна за народ.
russkiy_ukrainezh_v_krbimu 19 июля 2018 | 14:37
кто-то сказал---Нашлась хоть одна героиня! --- Только не поймешь какого государства ? Увеличение пенсионного возраста в прошлые годы для женщин и мужчин Украины явилось вынужденной мерой в условиях нестабильности экономики. В 2018 году правительство приняло решение не изменять показатели 2017 года. Мужчины по-прежнему выходят на пенсию по достижении 60 лет, а женщины, рожденные с 1 апреля 1959 года по 30 сентября 1959 года, – в возрасте 58 лет. Пенсионный возраст остается неизменным.
tremens_delirium 19 июля 2018 | 14:54
russkiy_ukrainezh_v_krbimu: ✄ Мужчины по-прежнему выходят на пенсию по достижении 60 лет ✄
Вы лишь забыли похвастаться, что должен быть 35-летний трудовой стаж. А с учётом, что многие-многие годами (особенно в девяностые) официальной работы не имели, а к примеру, продавали тряпьё в будках на рынке... В общем, на Украине не радостная картина. Вовсе.
twenty_two 19 июля 2018 | 15:22
russkiy_ukrainezh_v_krbimu:
Знаю работающую пенсионерку (украина), которой отказываются оформлять пенсию в 62.
polsan 19 июля 2018 | 14:41
tks: Поклонская скорее поступила так потому, что о ней давно уже нигде не вспоминали! )) А теперь о ней будут говорить " на каждом углу"! ))
prusol 19 июля 2018 | 14:42
tks: "Героиня"? Вы это серьёзно?
tks 19 июля 2018 | 14:53
prusol: Серьёзно, почти иронично. Пошла против большинства - в нынешних реалиях это почти что подвиг. Хотя она для меня всегда была, есть и остается малосимпатичной особой.
prusol 19 июля 2018 | 15:01
tks: Прекрасно. Вы не изменяете себе и по-прежнему остаётесь джентльменом. А я могу себе позволить нечто большее: эта персона - не очень умненькая на генетическом уровне, с плохим образованием, с отсутствием признаков общего интеллекта, отравленная религией, предательница по отношению к Украине, агрессивная, абсолютно не вписывающаяся в современный мир особа, с симпатичной, пока ещё, но неухоженной физиономией. И ей не место ни в России, ни в партии "Единая Россия", ни в Думе.
tks 19 июля 2018 | 15:07
prusol: Убийственно исчерпывающая характеристика! Это всё тогда укладывается в одно слово: Особь.
jjuddgge_ddrredd 19 июля 2018 | 15:31
tks: Ха-ха-ха.
Особь - это ты, трущаяся на ресурсе с доменом ru, с утра до вечера.
Какая бы ни была Поклонская, у неё конечно есть свои тараканы в её голове, но ты не стоишь и кусочка фекалии, которые она по утрам спускает в унитазе)))
Продолжай ненавидеть России, больше никаких целей и "ценностей" у таких как ты - в жизни нет.
ненависть к России - единственный смысл вашего существования...хе-хе.
tks 19 июля 2018 | 15:35
jjuddgge_ddrredd: Я таких, как вы ненавижу, хиви, "добровольных помощников" оккупантов.
А Россию - люблю, только Россию, свободную от оккупантов.
cattt 19 июля 2018 | 15:04
tks: Выгонят ее к чертовой матери, чтоб не позорила своими мироточениями, только жаль, останемся без клоунессы.
income 19 июля 2018 | 15:15
tks: Так и есть! Она малосимпатичная особа, совершившая в данном случае выдающийся поступок.
zavlabor 19 июля 2018 | 14:44
tks: Да, ну что вы! Она просто не въехала в суть предложенного закона.
glock09 19 июля 2018 | 14:51
tks: Да нет, просто она считает её не достаточно радикальной. Кое-кто ещё может дожить до пенсии.
natayak 19 июля 2018 | 14:58
tks: главное, что в данном случае героизм абсолютно безопасен для героини. И даже где-то, наоборот, придает думе солидности - типа что-то обсуждают.
bozk 19 июля 2018 | 14:33
Ого, выздоровела что ли..?
zorkin75 19 июля 2018 | 14:42
bozk: Наоборот,может заболела?Госдура всегда в полном составе была против народа,а тут на тебе-белая ворона появилась.Сошлют тебя в Киев взамен Сенцова с плачущим бюстом,на это ты нарываешься,японское анимэ?
tom_tom 19 июля 2018 | 14:43
В итоге русские заплатили экономическим коллапсом + повышение пенс. возраста за полуостров, куда они сами не могут поехать из-за дороговизны бензина и больших цен...
Это профит, я щитаю! Кому выразить свое одобрение проделанной работой на благо русских?
vasya_von_smetankin 19 июля 2018 | 14:33
Николай бы не одобрил.
jjuddgge_ddrredd 19 июля 2018 | 14:34
Железняк -прав! Достойно носит эту легендарную фамилию.
А демзизоиды и майданутые скакуны-бандерлоги его постоянно обкакивают.
Достойный человек же!
Хе-хе...
)))
kottigr1 19 июля 2018 | 15:00
jjuddgge_ddrredd: Железняк -прав!
Достойный человек же!
-------------------------------------------------------------------------
Как может быть трусливый страусенок человеком ? Вы совсем запутались в собственном животном мире..
jjuddgge_ddrredd 19 июля 2018 | 15:22
kottigr1: А, это ты. Майданутый бандерлог, с утра до вечера скачущий на домене ru.
Покрышки жечь - нэма, все закончились. Только кизяки, и то - зимой.
А главное, ты не бандерлог вовсе, а макака майданута))).
Зато сейчас олигоффренны тебе лайкофф наставят. Enjoy)))
kottigr1 19 июля 2018 | 15:26
jjuddgge_ddrredd: Рад, что Вас всё таки выпустили из психушки.. Поправляйтесь.
jjuddgge_ddrredd 19 июля 2018 | 15:52
kottigr1: Майданутое существо, у Вас нет никакого креатива.
О "психушке" пишут уж совсем примитивные тролли, коим Вы в общем-то и являетесь.
А вот Вы - действительно пациент психушки. Ибо Украина сегодня - это одна большая вонючая и грязная психушка, где пациенты больны ненавистью и злобо, нацизмом. И это - надолго. Так шта Мне за Вас не порадоваться никогда не суждено.
Так и отправитесь когда-нибудь в Мир иной - больным. Может ТАМ Вам полегчает?))
Могу только порекомендовать Вам есть побольше сала, скакать и орать "Маскаляку на гиляку. Маскалей на ножи". Будет наблюдаться временное улучшение...хе-хе.
А на сегодня всё, убегаю, полно дел, появлюсь только через дней 10 - еду в Австрию.
Всем Моим фанам - пока, не грустите и перечитывайте Мои комменты)))
bosen48 19 июля 2018 | 15:00
jjuddgge_ddrredd: Есть в ней что-то неординарное. Поступок, теперь точно из ЕР выгонят. Железняк умело вышел из щекотливой ситуации. Надо предложить написать до сентября месяца всем тем, у кого осталась хоть частица совести, заявление о выходе из ЕР.
blahovdav 19 июля 2018 | 15:16
jjuddgge_ddrredd: А демзизоиды и майданутые скакуны-бандерлоги его постоянно обкакивают. \\\\ Свинопут слышал, что Чикатило был порядочным человеком?? Он один раз старушку через дорогу перевел...
jjuddgge_ddrredd 19 июля 2018 | 15:26
blahovdav: Не надо рассказывать всем твою биографию))
Понятно же, что свинопут - твоя мама, а Чикатило - твой папа. Один раз перевёл старушку-свинопута через дорогу он и изнасиловал.
Так появилось ты)))
Чао, отпрыск свинопута))))
tag188 19 июля 2018 | 14:34
Вах! Ход конем просто!
nelibermot19 19 июля 2018 | 14:34
И единственная, кто не стал вставать перед шлюхами-конгрессменнами из usa.
sim 19 июля 2018 | 14:45
nelibermot19: Вы сначала со своими работодателями из разберитесь, они еще россияне, или уже пендосы - все уже по Майами и Лондонам, всей семьей и капиталом. И кто из них "шлюхи" - конгрессмены, честно представляющие интересы своего народа, или ваша ОПГ, в которой вы служите, давно поклавшие на народ.
zavlabor 19 июля 2018 | 14:50
nelibermot19: И единственная, кто не стал вставать перед шлюхами-конгрессменнами из usa.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Как же тебя заклинило!
yralez 19 июля 2018 | 14:35
Поздно пить боржоми, когда почки отвалились.
simfu 19 июля 2018 | 14:37
Наташа как всегда молодец. )))
simfu 19 июля 2018 | 14:39
simfu: Кстати, Наташа была той единственной, которая не аплодировала конгрессменам США, которые ввели санкции против России. В общем единственный настоящий мужик из ЕР со стальными яйцами. Браво, Наташа!
sim 19 июля 2018 | 14:49
simfu: Свою лютую и святую ненависть к США вы сами пытались анализировать? Что вам лично, какой вред нанесло государство США?
Нда, лично тяжело контуженная телевизором.
Антиамериканизм - древнее оружие, используемое ВСЕМИ отсталыми режимами по всему миру. А люди, которые ему подвержены... ну как бы помягче - просто глупые управляемые индивиды. Не граждане, в правильном понимании этого слова.
tks 19 июля 2018 | 14:55
simfu: "Мужик со стальными яйцами" это попросту мудозвон, в просторечии если. Значит, Поклонская в ваших координатах - мудозвонка?
motooppic 19 июля 2018 | 14:37
Странная.... Все, у кого есть мозги, понимают, что пенсионный возраст надо повышать. Даже оппозиционное быдло это понимает, хоть пока и визжит по этому поводу. Но у них понятно-сказали визжать-визжи и не спорь!
lager23 19 июля 2018 | 14:43
motooppic: если бы в Европе были пенсии по 180€ в месяц, они выходили бы на пенсию в 23 года...., а если власть вороватая, циничная и неэффективная, то пенсии лучше вообще отменить, денег всё равно не будет!
Или вы тролль?
zavlabor 19 июля 2018 | 15:14
motooppic: Все, у кого есть мозги, понимают, что пенсионный возраст надо повышать.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Все, у кого есть мозги, понимают, что это ни какая не пенсионная реформа, а очередная обдираловка. И только интеллектуально ущербные, так называемые, "патриоты", верят Киселёву, которому сказали визжи, и он визжит; что без повышения пенсионного возраста, мы не обеспечим темпы роста экономики выше мировых, и что без очередного, мощного рывка с помощь шестидесятилетних, мы потеряем страну.
romantik56 19 июля 2018 | 14:38
Это все по расписанному сценарию... Многополярность,мол...
lager23 19 июля 2018 | 14:39
Это тот случай когда патриотическая квасная вата —полезная идиотка!
prusol 19 июля 2018 | 14:39
Ещё раз подтвердила свою, не совсем здоровую сущность. Не умненькая фанатичка, случайно попавшая в Думу. Начинающая стареть и меняться не в лучшую сторону куколка с ужасным образованием и предательским прошлым, завезённая из соседней страны.
simfu 19 июля 2018 | 14:42
prusol: Сам ты завезенный из соседней страны. Наташа сам вернулась в Крым, никто ее туда не завозил. И вообще Наташа изумительный, настоящий человек не в пример таким брюзгам, как вы.
prusol 19 июля 2018 | 14:44
simfu: Ваша реакция - не удивительна, ведь грузчикам из глубинки всегда нравились красивые курицы, с минимумом мозгового вещества?
simfu 19 июля 2018 | 14:48
prusol: Ну вот видите, нет у вас аргументов по существу, а значит Наташа права.
prusol 19 июля 2018 | 14:52
simfu: В случае с Вашей "Наташей" дурь и неадекватность настолько явны и ярки, что любые аргументы просто излишни.
abuvgrobu 19 июля 2018 | 14:40
Идёт заседание в Думе. Выходит на трибуну депутат:
- "Итак, господа, мы себе зарплату повысили?". В зале шум, согласные кивки.
-"Наш парк машин обновили?" Снова шум, кивки.
-"Загородные дома построили" Все повторяется.
-"Что же, думаю, и о народе пора подумать". Голос из зала:
-"Думаю душ по 200 будет достаточно".
alexakimfaa 19 июля 2018 | 14:41
От Натальи Поклонской это было ожидаемо - незадолго до голосования в Госдуме,она высказала своё отрицательное отношение к этой т.н."пенсионной реформе", за что стоит её уважать....А вот Сергей Железняк явно струсил - не явился на голосование...
kablukov 19 июля 2018 | 14:42
Низкий поклон Вам, Наталья Владимировна, от простого российского батрака.
platonnekafrin 19 июля 2018 | 14:43
А Крым, похоже, тоже против. Сейчас там Порошенко докумекает и снизит пенсионный возраст - всё! ни Крым, ни мост не наши.
noxepy_7_40_ 19 июля 2018 | 14:44
Респект и уважуха.
liquidsky__ 19 июля 2018 | 14:56
Давно говорю, что Натаху надо было генпрокурором РФ делать.
a_111111 19 июля 2018 | 15:02
Ну значит она «пионерка»... Не быть ей в следующей думе...
dzinselub 19 июля 2018 | 15:22
Хочется надеяться,что так проголосовать разрешил сам Путин.
b0rts0v 19 июля 2018 | 15:25
Хто посмеЛлл??? !! А -это та девушка которая с табличкой ЦАРь" по городу ходит.. эт ничего -Эт ПЕРФОРМАНС ... от АдПр. А фсе адекватные ЗА" разумееца..
Вы МОЛОДЕЦ НАталья Владимировна!!!!!!!!! Следующим шагом видимо будет ВЫХОД ИЗ РЯДОВ неправильной ПАРТИИ...))
bobiksdoh 19 июля 2018 | 15:26
Ещё не выветрился с няши бендеровский протестный дух. Набралась этой заразы, живя в Украине. Ну ниче, перекуют бабу идейные едросы.
ed10075 19 июля 2018 | 15:39
Дошло до чудачки, в какое дерьмо вляпалась.
ly4_sveta 19 июля 2018 | 15:44
Иначе ей в Крыму несдобровать. Она чует
где, когда и в чем пропиариться.