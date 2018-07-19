Заслуженный тренер РФ, депутат Госдумы Валерий Газзаев предложил провести реформы в российском футболе
Заслуженный тренер РФ, депутат Госдумы Валерий Газзаев предложил провести реформы в российском футболе, которые позволят наиболее эффективно использовать наследие Чемпионата Мира.
В вопросе всевозможных инициатив Валерий Георгиевич даст фору любому, куда более матерому политику. Взять хотя бы идею Объединенного Футбольного Чемпионата России и Украины.
Который, по словам Газаева, должен был привести к немедленной самоокупаемости отечественного футбола. В первую очередь, за счет реализации телеправ, маркетинговой и коммерческой деятельности, продажи билетов. А также ухода клубов от системы существования за счет федеральных и региональных бюджетов.
Тогда грандиозному проекту с бюджетом в 1 млрд долларов не суждено было реализоваться по известным политическим причинам. Хотя почти 3 года Объединенная Футбольная Лига исправно осваивала деньги Газпрома. Который и выступил главным Коммерческим партнером Лиги.
Интересно, что нынешние реформы Газаева во многом повторяют тезисы пятилетней давности. То же увеличение Премьер Лиги до 18-и команд. То же сокращение количества профессиональных клубов. Те же надежды на стремительный рост стоимости телеправ.
Из новых инициатив – предложения и без того весьма очевидные. Использовать спортивные базы, созданные для ЧМ-2018, для нужд детско-юношеских спортивных школ. И организация детских футбольных центров, где обучение футболу будет бесплатным.
Валерий Газаев особо подчеркнул, что его инициатива получила поддержку Дмитрия Медведева. А соответствующий законопроект уже подготовлен и в данный момент находится на согласовании в Правительстве.
Комментарии6
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yralez 19 июля 2018 | 14:21
Работает депутат, развивает футбол и пенсионное грабилово.
Потому что благословение пахана получено.
prusol 19 июля 2018 | 14:31
yralez: Вася, почему Вы такой злой?
pusto1 19 июля 2018 | 14:22
а ещё дачные угодья можно под площадки для подготовки юниоров использовать. Ведь там такой газон :), сам с геликоптера видел.
a_111111 19 июля 2018 | 14:24
С Газаева, чтобы остановить, когда он был футболистом защитники трусы стягивали...Так что может что и пробьёт:)
apels 19 июля 2018 | 14:29
Ну стадионы как-то надо использовать и региональные бюджеты их не потянут. Дешевле большую их часть просто сломать, ибо на стоимость их содержания можно сотни детских школ наоткрывать :)
prusol 19 июля 2018 | 14:29
Реформы с целью повышения любого уровня развития в любой отрасли - это всегда прекрасно.