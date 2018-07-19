Заслуженный тренер РФ, депутат Госдумы Валерий Газзаев предложил провести реформы в российском футболе, которые позволят наиболее эффективно использовать наследие Чемпионата Мира.

В вопросе всевозможных инициатив Валерий Георгиевич даст фору любому, куда более матерому политику. Взять хотя бы идею Объединенного Футбольного Чемпионата России и Украины.

Который, по словам Газаева, должен был привести к немедленной самоокупаемости отечественного футбола. В первую очередь, за счет реализации телеправ, маркетинговой и коммерческой деятельности, продажи билетов. А также ухода клубов от системы существования за счет федеральных и региональных бюджетов.

Тогда грандиозному проекту с бюджетом в 1 млрд долларов не суждено было реализоваться по известным политическим причинам. Хотя почти 3 года Объединенная Футбольная Лига исправно осваивала деньги Газпрома. Который и выступил главным Коммерческим партнером Лиги.

Интересно, что нынешние реформы Газаева во многом повторяют тезисы пятилетней давности. То же увеличение Премьер Лиги до 18-и команд. То же сокращение количества профессиональных клубов. Те же надежды на стремительный рост стоимости телеправ.

Из новых инициатив – предложения и без того весьма очевидные. Использовать спортивные базы, созданные для ЧМ-2018, для нужд детско-юношеских спортивных школ. И организация детских футбольных центров, где обучение футболу будет бесплатным.

Валерий Газаев особо подчеркнул, что его инициатива получила поддержку Дмитрия Медведева. А соответствующий законопроект уже подготовлен и в данный момент находится на согласовании в Правительстве.