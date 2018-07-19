Правительство взялось за разработку правил для совместных поездок на автомобилях

Правительство России взялось за разработку правил для совместных поездок на автомобилях, при которых пассажиры возмещают часть расходов. Об этом пишет газета «КоммерсантЪ». В основу новых правил могут лечь предложения компании BlaBlaCar.

Компания BlaBlaCar в прошлом году столкнулась с угрозой запрета своей деятельности в России. Ее обвинили в организации нелегальных коммерческих перевозок.