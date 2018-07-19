Правительство взялось за разработку правил для совместных поездок на автомобилях
Правительство России взялось за разработку правил для совместных поездок на автомобилях, при которых пассажиры возмещают часть расходов. Об этом пишет газета «КоммерсантЪ». В основу новых правил могут лечь предложения компании BlaBlaCar.
Компания BlaBlaCar в прошлом году столкнулась с угрозой запрета своей деятельности в России. Ее обвинили в организации нелегальных коммерческих перевозок.
Комментарии4
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yralez 19 июля 2018 | 14:16
А что, нужны правила ?
Стариков ограбили без правил.
merelymy 19 июля 2018 | 14:21
А голыми на столах танцевать будете?
Учтите без правил нельзя.
Но думка уже работает.
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Правила совместного проезда в лифте и совместного посещения туалета на подходе.
Отдать концы.
vlastimil_popogrebski 19 июля 2018 | 14:31
merelymy: будете ссать и срать не как вздумается а по команде сверху
vasyakirin 19 июля 2018 | 14:18
если я соседке соль отсыпал, каким налогом облагается?