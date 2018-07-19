Верховный суд вынес решение о незаконности двойного наказания в отношении участников несанкционированных митингов

С петербургской активистки сняли штраф за неповиновении полиции.

Пенсионерку Ирину Юргилевич задержали на акции сторонников Алексея Навального под названием «Он нам не царь» в июне прошлого года. В отделении на нее составили протоколы по двум статьям – о нарушении правил проведения публичной акции и о неповиновении сотрудникам полиции. По первому правонарушению ее обязали заплатить штраф 10 тысяч рублей, по второму – пятьсот рублей. Сейчас Верховный суд отменил наказание за второе правонарушение. Судья Владимир Меркулов сослался на недавнее постановление пленума Верховного суда, в котором говорится, что невыполнение участником несанкционированной акции законных требований полиции – это и есть нарушение правил проведения митингов. А наказывать человека дважды за один и тот же проступок нельзя — это один из основополагающих принципов Конституции.

Теперь активистов нельзя задерживать дольше, чем на три часа, но полицейские, вероятно, смогут найти лазейки, считает адвокат Сергей Голубок.

По статье о нарушении правил проведения публичных мероприятий возможен арест только в исключительных случаях, например, если это повторное задержание на несанкционированной акции.

Суды в некоторых регионах России при рассмотрении дел участников несанкционированных митингов уже начали ссылаться на решение пленума Верховного суда.