Израильский Кнессет принял закон, который провозглашает Израиль еврейским государством.

Как сообщает сайт Би-Би-Си, в рамках нового закона, среди прочего, понижается статус арабского языка, на котором говорит 20 процентов населения страны, а также утверждается, что Иерусалим – это единая и неделимая столица Израиля, исторической родины еврейского народа, обладающего исключительным правом на национальное самоопределение на этой территории.

За законопроект в парламенте проголосовали с небольшим перевесом, отмечают наблюдатели. Дебаты длились более восьми часов, и некоторые статьи, после критических замечаний президента страны и генерального прокурора, были удалены. В частности, за скобками осталось предложение узаконить создание чисто еврейских районов и малых городов.

Арабские депутаты Кнессета осудили принятие закона. Один из парламентариев определил его как «кончину демократии в стране». Неправительственная организация «Адала», защищающая права арабского населения, назвала принятый законопроект попыткой достичь этнического превосходства при помощи расистской политики.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху выступил в поддержку закона, назвав его принятие «поворотным моментом».