Израильский Кнессет принял закон, который провозглашает Израиль еврейским государством.
Как сообщает сайт Би-Би-Си, в рамках нового закона, среди прочего, понижается статус арабского языка, на котором говорит 20 процентов населения страны, а также утверждается, что Иерусалим – это единая и неделимая столица Израиля, исторической родины еврейского народа, обладающего исключительным правом на национальное самоопределение на этой территории.
За законопроект в парламенте проголосовали с небольшим перевесом, отмечают наблюдатели. Дебаты длились более восьми часов, и некоторые статьи, после критических замечаний президента страны и генерального прокурора, были удалены. В частности, за скобками осталось предложение узаконить создание чисто еврейских районов и малых городов.
Арабские депутаты Кнессета осудили принятие закона. Один из парламентариев определил его как «кончину демократии в стране». Неправительственная организация «Адала», защищающая права арабского населения, назвала принятый законопроект попыткой достичь этнического превосходства при помощи расистской политики.
Премьер-министр Израиля Нетаньяху выступил в поддержку закона, назвав его принятие «поворотным моментом».
Комментарии11
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podwodnik 19 июля 2018 | 14:12
Представляю что началось бы у нас назови мы Россию русским государством. Израиль строится по национальному признаку и, что интересно, толерантный и мультикультурный Запад этот национализм приветствует. При том что у себя, да и у других, национализм строго осуждается.
Корни этого исключения вероятно растут из ветхозаветных времён. А нацисты Германии уничтожением евреев по национальному признаку в какой-то мере выдали индульгенцию на существование единственного не осуждаемого нацигосударства. Где ещё гражданство и вероисповедание строго привязаны к национальности? Как было бы здорово если бы гражданство России мог получить любой русский доказавший что его мама, бабушка или прабабушка были русскими :).
balamuto 19 июля 2018 | 14:16
Следующий закон кнесета, исключительность еврейской нации над другими.
Евреев понесло..)))
oo0oo 19 июля 2018 | 14:23
Не вижу беды в полном упразднении Израиля как государства и передаче этой территории под международное управление.
nelibermot19 19 июля 2018 | 14:30
Вот всё-таки правильно делают жиды, плюя на все международные нормы. Чо там, Палесттина? (согласно резолюции ООН) - срать! Чо там, нельзя аннексировать Голаны и бомбить Сирию? - срать! Когда ж мы так жить будем?
hastings 19 июля 2018 | 14:20
podwodnik: национал-иудаизм?
donez 19 июля 2018 | 14:27
podwodnik: А россиянин никогда и не был, обязательно русским. Русские в России, национальность дискриминируемая по национальному признаку. Только у русских в России нет своей государственности.
m_doc 19 июля 2018 | 14:33
donez: Бредятинка с хреновинкой:)) Это я как русская утверждаю.
estamp 19 июля 2018 | 14:14
провозглашает Израиль еврейским государством.
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Хм. Такая тенденция в мире. Или как мин. на Бл.Востоке. Усиление религий. Иран исламский, Турция исламизируется, ИГИЛ, Ьратьч мвсульмане... А чем иудеи хуже, не так ли?
vlabumur 19 июля 2018 | 14:25
estamp: , ИГИЛ,
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Типа ИГИЛ,запрещенная в России организация,и вы предлагаете и евреев запретить? интересная у Вас мысль.
simfu 19 июля 2018 | 14:20
Верный шаг к нацизму. Если это уже не сам нацизм.
donez 19 июля 2018 | 14:25
//Один из парламентариев определил его как «кончину демократии в стране».//
Наоборот. Большинство,- за. А меньшинство должно подчиняться большинству. И потом, что то я не слышал про евреев которые обстреливают Израиль, или воюют с ним. Про арабов слышал, про евреев нет...