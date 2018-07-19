В США демократы потребовали вызвать в Конгресс переводчицу встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки
Она должна дать показания, чтобы Трамп больше не мог ставить под сомнения работу американской разведки и спецслужб, — сказал автор инициативы, конгрессмен Билл Паскрел.
Вряд ли это увенчается успехом, — считает бывший помощник и переводчик президента СССР Михаила Горбачева Павел Палажченко. В эфире «Эха» он подчеркнул, что переводчики, причем не только работающие в политике, обязаны хранить в тайне содержание переговоров.
Между тем, председатели комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что предложение допросить переводчицу подрывает саму идею доверительной дипломатии.
Комментарии12
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vlabumur 19 июля 2018 | 14:13
потребовали вызвать в Конгресс переводчицу
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Сильный ход.
oo0oo 19 июля 2018 | 14:20
Дональд, учи русский!)
merelymy 19 июля 2018 | 14:25
oo0oo: Как ещё они с Януковичем уживутся?
Бок о бок.
Дай-то бок.
serhio_25__ 19 июля 2018 | 14:22
vlabumur: Русофобская шиза шагает по США полным ходом. Что очень хорошо заметно по госдеповским троллям.
pusto1 19 июля 2018 | 14:16
вообще странно, что она ещё жива
zorkin75 19 июля 2018 | 14:17
Пусть сенаторы лучше вызовут Машу Захарову-она станцует им стриптиз Барыня на шесте.
donez 19 июля 2018 | 14:21
zorkin75: Её вызовут в свое время. И не конгрессмены, а следователь. И дай бог, что бы не российский...
zorkin75 19 июля 2018 | 14:32
donez: Скорей бы.Но впереди МИДа и всей Русосрании и Маши в суд должен идти лошадинорылый рыцарь Печального Образа со своей знаменитой дипломатической фразой про с..ка бл...ядь.
donez 19 июля 2018 | 14:19
А вот это уже похоже на импичмент... Вот что значит ссорится с государственной властью страны пусть и такому важному чиновнику из исполнительной власти, как Президент США.
a_111111 19 июля 2018 | 14:21
Шут президент и даже не знаю как назвать его противников демократов ( клейма там точно ставить негде)...И тем не менее система работает... у них:)
polsan 19 июля 2018 | 14:24
Вряд ли это увенчается успехом, — считает бывший помощник и переводчик президента СССР Михаила Горбачева Павел Палажченко.
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Это он так думает! Но на самом деле это не так!
Марину Гросс могут вызвать для дачи показаний в Конгрес США
Хотя профессиональный кодекс требует от переводчиков в США соблюдать конфиденциальность переговоров, свидетельский иммунитет (то есть право не давать показания в суде или перед Конгрессом) на переводчиков не распространяется — в отличие, например, от священников, которые обязаны соблюдать тайну исповеди. Конгресс, таким образом, имеет право вызвать Марину Гросс на слушания, но с учетом наличия у нее доступа к секретной информации допрос должен проходить в закрытом режиме. Она может отказаться от повестки, но за это ее могут подвергнуть судебному преследованию. Между тем в Конгрессе не было случаев вызова на допрос переводчиков первых лиц.
irinakingsize1 19 июля 2018 | 14:27
Опять напомню, что в СССР была программа по тв "Советский Союз глазами зарубежных гостей". В то время языки в школах учили так, чтобы лучше бы не учили вовсе, и все верили телевизору. Поэтому гость говорит, что хреновато тут у вас, а переводчик за кадром, что гость в восторге.
Ну вообще-то, это,конечно, уже ниже плинтуса и может быть признано преступлением, если переводчик подменяла текст. Просто трындец какой-то!