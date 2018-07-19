В США демократы потребовали вызвать в Конгресс переводчицу встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки

Она должна дать показания, чтобы Трамп больше не мог ставить под сомнения работу американской разведки и спецслужб, — сказал автор инициативы, конгрессмен Билл Паскрел.

Вряд ли это увенчается успехом, — считает бывший помощник и переводчик президента СССР Михаила Горбачева Павел Палажченко. В эфире «Эха» он подчеркнул, что переводчики, причем не только работающие в политике, обязаны хранить в тайне содержание переговоров.

Между тем, председатели комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что предложение допросить переводчицу подрывает саму идею доверительной дипломатии.