Москва вышлет из страны нескольких греческих дипломатов в ответ на аналогичные действия Афин. Об этом сообщил посол России в Греции Андрей Маслов.

Характер зеркальных мер пока что не определен, сообщил Маслов в интервью ТАСС. По словам посла России в Греции, он не знает, когда будут высланы греческие дипломаты и в каком количестве. Впрочем, отметил Маслов, в соответствии с принятой практикой зеркальные меры будут. Также посол отметил, что визит главы МИД Сергея Лаврова в Афины, планировавшийся в сентябре, пока что теряет смысл.

Напомним, на прошлой неделе правительство Греции приняло решение выслать двух российских дипломатов. Их Афины обвиняют в попытках незаконного сбора и распространения информации, а также в подкупе греческих чиновников. В частности, по данным газеты «Катимерини», россияне пытались сорвать договор между Грецией и Македонией. Официальный представитель МИД Мария Захарова сказала, что решение Афин не является позитивным моментом в отношениях с Москвой. В то же время она считает, что Греция подверглась давлению и была втянута в многоэтапную игру, устроенную Британией и США.

В Афинах, между тем, слова Захаровой называют неуважительными и считают их примером непонимания современного мира, где государства любого размера могут проводить самостоятельную политику. Об этом говорится в заявлении греческого МИДа.