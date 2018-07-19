Москва вышлет из страны нескольких греческих дипломатов в ответ на аналогичные действия Афин
Москва вышлет из страны нескольких греческих дипломатов в ответ на аналогичные действия Афин. Об этом сообщил посол России в Греции Андрей Маслов.
Характер зеркальных мер пока что не определен, сообщил Маслов в интервью ТАСС. По словам посла России в Греции, он не знает, когда будут высланы греческие дипломаты и в каком количестве. Впрочем, отметил Маслов, в соответствии с принятой практикой зеркальные меры будут. Также посол отметил, что визит главы МИД Сергея Лаврова в Афины, планировавшийся в сентябре, пока что теряет смысл.
Напомним, на прошлой неделе правительство Греции приняло решение выслать двух российских дипломатов. Их Афины обвиняют в попытках незаконного сбора и распространения информации, а также в подкупе греческих чиновников. В частности, по данным газеты «Катимерини», россияне пытались сорвать договор между Грецией и Македонией. Официальный представитель МИД Мария Захарова сказала, что решение Афин не является позитивным моментом в отношениях с Москвой. В то же время она считает, что Греция подверглась давлению и была втянута в многоэтапную игру, устроенную Британией и США.
В Афинах, между тем, слова Захаровой называют неуважительными и считают их примером непонимания современного мира, где государства любого размера могут проводить самостоятельную политику. Об этом говорится в заявлении греческого МИДа.
Комментарии6
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jetsam 19 июля 2018 | 14:14
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Это в России ницего нету, а в Греции всё есть.
--- (с) А. П. Чехов, «Свадьба», 1889 г
лишний дипломат родине - не помешает.
да и греческому посольству меньше
настоящего сыра придется в москву завозить..
@визит главы МИД Сергея Лаврова в Афины, планировавшийся в сентябре, пока что теряет смысл. @
конечно! хоть в греции и есть все, но кокс, преимущественно,
в аргентине, колумбии, перу продается....
vezdehod 19 июля 2018 | 14:17
Не оправдал высокого доверия Москвы товарищ Ципрус, а ведь так на него надеялись.
tag188 19 июля 2018 | 14:15
В Греции вроде некто с фамилией Чайка роскошный отель построил?
Надо греческим правоохранителям заняться им и ему подобными россиянами поплотнее.
henry52 19 июля 2018 | 14:19
Только и остается -- огрызаться...
prusol 19 июля 2018 | 14:27
henry52: Это называется не "огрызанием", а ответными нормальными мерами.
blahovdav 19 июля 2018 | 14:26
Опять нож в тощую крысиную дупу...От очередных братушек. Близится время, когда слово "русский" будет считаться матерщинным...