Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста

В начале заседания несколько депутатов от КПРФ и Справедливой России предлагали отменить или отложить рассмотрение закона. Так, например, коммунист Олег Смолин сказал, что необходимо прояснить позицию президента по этому вопросу.

Предложение Смолина было отклонено. Также депутаты не поддержали идею вынести законопроект на всенародное обсуждение.

Министр труда Максим Топилин на заседании настаивал, что грядущая реформа выгодна, поскольку позволит индексировать пенсии темпами, вдвое превышающими инфляцию.

В итоге, законопроект поддержали 328 депутатов, 104 выступили против. «За» голосовали только члены фракции «Единая Россия». Впрочем, и среди единороссов, по некоторым данным, нашлись противники грядущей реформы. Как пишет телеканал Дождь, один из лидеров партии Сергей Железняк отказался голосовать за увеличение пенсионного возраста, и, как утверждают источники, именно по этой причине вообще не пришел на сегодняшнее заседание.

Сергей Железняк не был на голосовании, поскольку взял больничный, сообщили «Дождю» в пресс-службе «Единой России». Однако его отсутствие на заседании, скорее, связано не с проблемами со здоровьем, а с его позицией по законопроекту, рассказал источник телеканал в «Единой России». По его словам, руководство партии было в курсе, что Железняк не хотел отдавать голос в пользу реформы. Между тем, депутат Вячеслав Лысаков в своем «Фейсбуке» рассказал, что парламентариям от «Единой России», проголосовавшим против реформы, придется сдать мандат. Сергей Железняк решил вообще не участвовать в голосовании, поэтому его депутатскому статусу ничто не угрожает, но за отказ следовать партийной дисциплине он может быть снят с поста заместителя секретаря генсовета партии, рассказал «Дождю» собеседник в «Единой России».

Как сообщили «Ведомостям» источники, близкие к руководству фракции, кроме Железняка на голосовании в Госдуме не было еще 7 единороссов.

С утра у здания Госдумы проходили пикеты против повышения пенсионного возраста. В акции участвовали Коммунисты России, Яблоко, Левый фронт и КПРФ. Координатор движения Левый фронт Сергей Удальцов в интервью «Эху» сказал, что к акции присоединились около 200 человек.

Агентство «Интерфакс» утверждает, что у здания Госдумы сегодня вышли на акцию и сторонники повышения пенсионного возраста. Документ будет принят в исходном виде, никакого смягчения ждать не стоит. Такое мнение в интервью «Эху» высказал политолог Алексей Макаркин.

По мнению Макаркина, несмотря на негативное отношение большинства людей к повышению пенсионного возраста, вряд ли будут масштабные акции протеста.