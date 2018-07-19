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Эксклюзив Эха 14:00, 19 июля 2018

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста

В начале заседания несколько депутатов от КПРФ и Справедливой России предлагали отменить или отложить рассмотрение закона. Так, например, коммунист Олег Смолин сказал, что необходимо прояснить позицию президента по этому вопросу.

Предложение Смолина было отклонено. Также депутаты не поддержали идею вынести законопроект на всенародное обсуждение.

Министр труда Максим Топилин на заседании настаивал, что грядущая реформа выгодна, поскольку позволит индексировать пенсии темпами, вдвое превышающими инфляцию.

В итоге, законопроект поддержали 328 депутатов, 104 выступили против. «За» голосовали только члены фракции «Единая Россия». Впрочем, и среди единороссов, по некоторым данным, нашлись противники грядущей реформы. Как пишет телеканал Дождь, один из лидеров партии Сергей Железняк отказался голосовать за увеличение пенсионного возраста, и, как утверждают источники, именно по этой причине вообще не пришел на сегодняшнее заседание.

Сергей Железняк не был на голосовании, поскольку взял больничный, сообщили «Дождю» в пресс-службе «Единой России». Однако его отсутствие на заседании, скорее, связано не с проблемами со здоровьем, а с его позицией по законопроекту, рассказал источник телеканал в «Единой России». По его словам, руководство партии было в курсе, что Железняк не хотел отдавать голос в пользу реформы. Между тем, депутат Вячеслав Лысаков в своем «Фейсбуке» рассказал, что парламентариям от «Единой России», проголосовавшим против реформы, придется сдать мандат. Сергей Железняк решил вообще не участвовать в голосовании, поэтому его депутатскому статусу ничто не угрожает, но за отказ следовать партийной дисциплине он может быть снят с поста заместителя секретаря генсовета партии, рассказал «Дождю» собеседник в «Единой России».

Как сообщили «Ведомостям» источники, близкие к руководству фракции, кроме Железняка на голосовании в Госдуме не было еще 7 единороссов.

С утра у здания Госдумы проходили пикеты против повышения пенсионного возраста. В акции участвовали Коммунисты России, Яблоко, Левый фронт и КПРФ. Координатор движения Левый фронт Сергей Удальцов в интервью «Эху» сказал, что к акции присоединились около 200 человек.

Агентство «Интерфакс» утверждает, что у здания Госдумы сегодня вышли на акцию и сторонники повышения пенсионного возраста. Документ будет принят в исходном виде, никакого смягчения ждать не стоит. Такое мнение в интервью «Эху» высказал политолог Алексей Макаркин.

По мнению Макаркина, несмотря на негативное отношение большинства людей к повышению пенсионного возраста, вряд ли будут масштабные акции протеста.

Комментарии

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johnbmw Евгений Большаков 19 июля 2018 | 14:08

Строго ИМХО:
Пенс"реформа" - это тот самый ЧёрныйЛебедь для правительства ... да и для всей системы пожалуй ... Запомните этот твит ...

vezdehod 19 июля 2018 | 14:14

А куда она денется эта "Дура" - пожелания Кремля не обсуждаются, выполняются.

johnbmw Евгений Большаков 19 июля 2018 | 14:16

vezdehod: всё же госДура - это НЕ ВСЯ страна ... по крайней мере мне так кажется ...

tom_tom 19 июля 2018 | 14:22

Когда хозяева решают судьбу холопов, это ещё не самое страшное.
Настоящий пи*дец начинается, когда холопы будут решать судьбу хозяев

pro_hanov 19 июля 2018 | 14:28

johnbmw: "ЧёрныйЛебедь для правительства ... да и для всей системы пожалуй"

Когда каждого второго пенсионера будут в расход пускать, то найдётся какой-нибудь сердобольный депутат от Справедливой России, и предложит обеспечить их бесплатными верёвками. И это скушают "свободолюбивые граждане России".

johnbmw Евгений Большаков 19 июля 2018 | 14:32

pro_hanov: ... уж СЛИШКОМ мрачные прогнозы :-(((

rihard 19 июля 2018 | 14:09

Депутатская мразота.

tom_tom 19 июля 2018 | 14:25

Люди, которые ни*уя не делают за пару лямов в месяц, проголосовали за то, чтобы русские до самой смерти горбатились за копейки...
Это профит я щитаю!

alshatrs 19 июля 2018 | 14:09

Терпилоиды!

vasya_von_smetankin 19 июля 2018 | 14:10

Эх, прогадали... нужно было сразу до 120 поднимать.
Чтобы российские пенсионеры смотрели в будущее с надеждой!

johnbmw Евгений Большаков 19 июля 2018 | 14:11

vasya_von_smetankin: +1! ... как-то НЕ Оптимистично смотрят госДурцы в Светлое будущее России ...

platonnekafrin 19 июля 2018 | 14:11

Эрих Мария Ремарк:
- Ничего не принимайте близко к сердцу. Немногое на свете долго бывает важным.
- Тебе легко рассуждать, ты уже умер.

alshatrs 19 июля 2018 | 14:11

Тепилоиды вымирающий вид

danko1 19 июля 2018 | 14:11

Не надо этих депутатов, тем более от ЕР, называть народными.
Эти холуи принимают все законы против народа и защищают право тех, кто во власти, нагло грабить страну.
Если бы эти олигархи из грязи, воры и бандиты не грабили миллиардами, не тратили деньги на самолеты, яхты и прочие излишества, а направляли на развитие экономики, ограничив себя, то тогда они имели право говорить о повышении пенсионного возраста, предварительно создав рабочие места и подняв РЕАЛЬНУЮ продолжительность жизни.

noxepy_7_40_ 19 июля 2018 | 14:12

Очень печально всё это. Власть сама даёт в руки оппозиции шикарный карт-бланш. И даже на этом фоне неудачники либералы не могут привлечь в свои жидкие ряды ни одного человека. Позорище!!!

polikarpich 19 июля 2018 | 14:21

noxepy_7_40_: А вы всё ж за власть, а не на стороне оппозиции? Что бы власть ни творила? А смысл этого в чём? Я, может, чего-то не понимаю в ваших мотивах?

noxepy_7_40_ 19 июля 2018 | 14:30

polikarpich: Ну что значит "за власть"? Я за себя.

poluputing 19 июля 2018 | 14:22

noxepy_7_40_: не печальтесь, вам сексотские может и повысят слегка. А нет, так вы и из идеологических соображений вату не проветрите

(комментарий скрыт)

yralez 19 июля 2018 | 14:14

А что сказать, что мы сами их выбрали ?
Нет, мы их не выбирали.
Не выбирали мы и пахана всея Руси.

Но банда захватила власть при нашем молчании.

Пройдет время и новая банда будет грабить наших детей.

johnbmw Евгений Большаков 19 июля 2018 | 14:21

yralez: если ПРОПУСТИМ этот Удар - то пожалуй другой вариант и не возможен ...

sg91 19 июля 2018 | 14:15

песда едру на следующих выборах..
А по-хорошему следовало бы отменить пенсии для работающих пенсионеров. Включая льготников. Положено отдыхать - отдыхай.. Нет? Значит не так уж и требовалась льготная пенсия..

polikarpich 19 июля 2018 | 14:24

sg91: Туфта. Насчёт едры. Точно также с блеском выиграют и всех победят. И так будет до тех пор, пока живут на земле российской нацпредатели, поклонники путинской шайки, мимикрирующие под патриотов.

vlabumur 19 июля 2018 | 14:19

По-моему они -пришельцы. Кто скажет, что это люди.

prusol 19 июля 2018 | 14:22

vlabumur: "Пришелец", нечеловек и одновременно провокатор - это Вы, тот кому не интересны цивилизованные реформы.

johnbmw Евгений Большаков 19 июля 2018 | 14:22

vlabumur: они члены вертикали_имени_пу ... а это не совсем одно и то же ...

irinakingsize1 19 июля 2018 | 14:19

Не ожидала от Железняка-всегда его считала абсолютно бессовестным.Может, дочки, пожив заграницей, рассказали папе всю правду )))) Будем наблюдать.
Взывать к совести вообще никого нельзя. Они не могут править без бабла.Они все равно его отберут тем или иным способом.Так что, таблички, плакатики, шарики можно отложить в сторону. Тут на выживаемость: или они нас, или мы их.

noxepy_7_40_ 19 июля 2018 | 14:24

irinakingsize1: Вы же вроде взрослый человек, причём здесь совесть? Идут аппаратные игры, борьба лоббистов.

vla7815 19 июля 2018 | 14:20

Враги, блин.

lager23 19 июля 2018 | 14:24

Путинское государство—враг N 1!

natalia2108 19 июля 2018 | 14:24

Ну правильно, непомерно роскошная жизнь: большие оклады, льготы, пенсии, преференции от государства пришло время в очередной раз отрабатывать, кнопку нажал и порядок! А простые людишки ни с какого боку депутатов не касаются, они даже хуже крепостных крестьян, депутатов не кормят, так бегают по земле, как муравьи...

zorkin75 19 июля 2018 | 14:25

Одна дама на полном серьёзе написала прошение Путину,чтобы тот сократил срок беременности с 9 до 6 месяцев,т.к это будет способствовать увеличению численности руоссиян.Когда народ начинает издеваться над своими феодалами-тем крындец.

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vpoiskahdna 19 июля 2018 | 14:25

Железняк - трус. Хочет выглядеть белым и пушистым и у кормушки остаться

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sergirusso 19 июля 2018 | 14:33

Не очко обычно губит, а к одиннадцати туз. Это должно было когда - нибудь случиться. Дембель неизбежен....

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