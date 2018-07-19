Греция называет неуважительными заявления представителя российского МИДа Марии Захаровой
Греция называет неуважительными заявления представителя российского МИДа Марии Захаровой, касающейся высылки дипломатов. Это характерный пример неуважения к третьей стороне и непонимания современного мира, где государства, независимо от их размера, могут проводить самостоятельную политику, — говорится в сообщении на сайте греческого внешнеполитического ведомства.
Накануне Захарова сказала, что высылка российских дипломатов Афинами стала результатом многоэтапной игры, в которую втянули Грецию. Двух российских дипломатов выслали по обвинению в сборе информации и подкупе государственных чиновников.
Комментарии16
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vasya_von_smetankin 19 июля 2018 | 13:36
Греция просто отстала от жизни и совершенно не в курсе насчёт новых приёмов "Духовной Дипломатии", включающих в себя также "аргентинскую диппочту" и "Дебилов, ...ля".
huyt 19 июля 2018 | 13:40
vasya_von_smetankin: Захарова по-моему профессию перепутала. Ей бы больше подошло выступать со сцены в "Кривом Зеркале" Петросяна.
poluputing 19 июля 2018 | 14:07
huyt: а какая бы бандерша или мамка в публичном доме получилась, загляденье
tag188 19 июля 2018 | 13:37
Россия гоп-дипломатия априори не может быть уважительной.
Уже даже всегда дружественные греки шарахаются от Россиюшки.
"Достижения" великого геополитика (который по Конституции, вроде как в ответе за внешнюю политику) на лицо.
perestarok 19 июля 2018 | 13:37
"непонимания современного мира, где государства, независимо от их размера, могут проводить самостоятельную политику»..."
Греки живут в сказочном мире.
mystar 19 июля 2018 | 14:07
perestarok: Греки живут в сказочном мире
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Греческие политики скорее. Сами греки живут далеко не в сказочном мире.
raffal 19 июля 2018 | 14:17
perestarok: Греки живут в сказочном мире.
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А на мой взгляд в мире фантазий живёте Вы, наивно веря в миф о каком-то "величии" России. В XXI веке совсем иные признаки величия, нежели даже в веке минувшем. Ни размер территории, ни величина дубины, больше такими признаками не являются.
Несмотря на то, что в Греции множество проблем, этих признаков у небольшой Греции побольше, чем у России. Ну, хотя бы, важнейший показатель качества жизни, это средняя продолжительность жизни, которая в Греции значительно выше, чем в России. А по эффективности системы здравохранения, не самая богатая и не самая развитая стана Евросоюза, Греция опережает Россию на порядок.
Так что, это Вам, а не грекам, нужно наконец вылезти из закупоренного кувшина, любимый литературный герой детства тов. Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб;)
dmitry35 19 июля 2018 | 13:52
Конечно, высылка дипломатов другой страны - это очень "уважительная" акция. Почувствуйте разницу: высылка - реальная физическая акция, удаления людей и страны, а заявление - это просто слова, высказанные в адрес страны. А это - две большие разницы, как говорят в Одессе.
catlung Евгений Звягин 19 июля 2018 | 14:17
dmitry35: в Одессе всё это говорят по другому случаю. А когда дипломаты занимаются деятельностью не совместимой с заявленной, то их высылают. Что же касается госпожи Захаровой, то Дама чувствует себя на Ток Шоу, а не как спикер официального ведомства. Нормальное бы государство подобную практику давно бы прекратило, а дипломата бы уволило, как не соответствующего занимаемой должности.
yralez 19 июля 2018 | 13:53
Машка активная болельщица .....со всеми повадками русских болельщиц.
Вы их видели......панель отдыхала.
andygo__ru 19 июля 2018 | 13:55
Манюня, ты, главное, не сдавайся: вымой голову, и - снова в пляс!
dmitry17___17 19 июля 2018 | 13:59
Странные эти греки, на Машкин треп внимание обращают.
croaker 19 июля 2018 | 13:59
Это уже общий стиль нашего МИДа - хамить, когда нет аргументов ( а их у нас уже не стало), тем более всякой там шелупони-мелкоте в лаврово-захаровских понятиях Это достижение МИДа - все на нас плюют,даже,когда мило улыбаются (как китайцы,например)
airjeff 19 июля 2018 | 13:59
ну так это ж маша... всех задолбала симметричными и асимметричными мерами. лучше не связываться, делайте то, что велит
four_star_captain 19 июля 2018 | 14:02
Вот что бывает, когда заиграешься и методичку невнимательно изучишь! Можно и под раздачу попасть... Вступится "политический тяжеловоз" Валентина Ивановна за любимую Грецию и останется от Маши мокрое место. Не успели обсохнуть из-за закрытия торпредства Франции, а тут второй прокол МИДа за последние дни. Смена обоев уже не поможет, надо девочек менять!
https://t.me/four_star_captain
zolingen 19 июля 2018 | 14:03
А когда у маньки были уважительные? Не то время, не те люди, не те деньги.