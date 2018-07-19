Греция называет неуважительными заявления представителя российского МИДа Марии Захаровой, касающейся высылки дипломатов. Это характерный пример неуважения к третьей стороне и непонимания современного мира, где государства, независимо от их размера, могут проводить самостоятельную политику, — говорится в сообщении на сайте греческого внешнеполитического ведомства.

Накануне Захарова сказала, что высылка российских дипломатов Афинами стала результатом многоэтапной игры, в которую втянули Грецию. Двух российских дипломатов выслали по обвинению в сборе информации и подкупе государственных чиновников.