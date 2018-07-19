Агенты ФБР в ходе разработки Марии Бутиной получили ее переписку с неким российским чиновником

Агенты Федерального бюро расследований в ходе разработки Марии Бутиной получили ее переписку с неким российским чиновником. Об этом сообщает русская служба ВВС. Прокуратура считает эти данные доказательством того, что Бутина работала в США российским агентом. Кроме того, в электронном списке контактов Бутиной обнаружили почтовый аккаунт из домена, который ассоциируется с ФСБ. Что это за аккаунт – не уточняется.

Мария Бутина была арестована в США 15 июля. Ей были предъявлены обвинения в работе иностранным агентом без регистрации.