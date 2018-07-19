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13:30, 19 июля 2018

Агенты ФБР в ходе разработки Марии Бутиной получили ее переписку с неким российским чиновником

Агенты Федерального бюро расследований в ходе разработки Марии Бутиной получили ее переписку с неким российским чиновником. Об этом сообщает русская служба ВВС. Прокуратура считает эти данные доказательством того, что Бутина работала в США российским агентом. Кроме того, в электронном списке контактов Бутиной обнаружили почтовый аккаунт из домена, который ассоциируется с ФСБ. Что это за аккаунт – не уточняется.

Мария Бутина была арестована в США 15 июля. Ей были предъявлены обвинения в работе иностранным агентом без регистрации.

Комментарии

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fig__vvam__ 19 июля 2018 | 13:41

Наша маша оказалась элементарной проституткой.
Давала всем подряд, чтобы завязать связи и устроиться на работу.
Чем и вызвала подозрения.
-------------
Обвиняемая российская шпионка Мария Бутина предложила секс в обмен на работу в США, говорят прокуроры

29-летняя российская женщина, обвиняемая в тайной работе в качестве иностранного агента во время проживания в Соединенных Штатах, предположительно предложила заняться сексом с неназванным лицом в обмен на работу в Соединенных Штатах, сообщили в среду в прокуратуре.

И это еще не все. Согласно новым заявлениям суда, Мария Бутина якобы «получила доступ» к «обширной сети американских лиц на позициях, чтобы влиять на политическую деятельность в Соединенных Штатах», живя с ними и имея личные отношения с другим человеком.

sokal123 19 июля 2018 | 13:49

fig__vvam__: Вот это по -путински!

i_c_e 19 июля 2018 | 13:46

Вот мне интересно — а «зарегистрированные иностранные агенты» налоговые ведомости заполняют, оформляют налоговые вычеты и всё такое прочее?

fig__vvam__ 19 июля 2018 | 14:05

i_c_e: Ага, голубок.
Именно так.
Зарегистрированные иностранные агенты в США должны предоставлять полную налоговую отчетность.
=============
"Акт о регистрации иностранных агентов" (FARA), принятый в США в 1938 году, был тогда направлен прежде всего на предотвращение распространения нацистской пропаганды в стране. Его введение стало реакцией на усилившиеся лоббизм и пропаганду со стороны государств, причислявших Америку к числу своих потенциальных врагов.

В поле зрения американских властей тогда была главным образом национал-социалистическая Германия, которая за несколько лет до начала Второй мировой войны усиленно пыталась повлиять на формирование общественного мнения в США. Это происходило, к примеру, через Германо-американский союз или комитет "Америка прежде всего", созданный для организации кампании против вовлечения США в войну.
(ничего не напоминает?)

В соответствии с FARA такие организации и люди обязаны регистрироваться в американском Минюсте и каждые полгода предоставлять отчет о поступивших на их счета средствах - будь то финансирование со стороны иностранных властей или неправительственных организаций - и расходах.

vezdehod 19 июля 2018 | 14:23

Девочка не просекла. вовремя, ситуёвину - могла вовремя слинять на Родину. Теперь придётся надолго там задержаться.

a_111111 19 июля 2018 | 14:02

А почту взломали? Почему тогда Игоря С. из ФСБ они объвили в розыск, он ведь тоже наверное расследование вёл, только против американцев:)

jetsam 19 июля 2018 | 14:09

кгб всегда путает Мату Хари с Манькой Аблигацией....

чапманы. бутины,..... развигать ноги научились.
теперь бы освоить - перед кем надо, а перед кем - нет...
неподъемная задача.... левински наймите, что ли.

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