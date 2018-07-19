У правительства нет денег на возвращение индексаций пенсий работающих пенсионеров
Об этом на заседании Думы заявил глава Минтруда Максим Топилин. По его словам, сейчас, чтобы вернуть индексации, требуется около 250 миллиардов рублей в год. Пенсии в России для работающих пенсионеров не индексируются с 1 января 2016-го года.
У правительства нет денег на возвращение индексаций пенсий работающих пенсионеров. Об этом на заседании Думы заявил глава Минтруда Максим Топилин. По его словам, сейчас, чтобы вернуть индексации, требуется около 250 миллиардов рублей в год.
Комментарии57
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leogi 19 июля 2018 | 14:08
Наглая откровенная ложь!
Работающий пенсионер со своей зарплаты перечисляет в пенс.фонд 22%, а индексация требует максимум 4-5%. Если, к примеру, пенсионер зарабатывает 30т.р. то он отдаёт пенс.фонду 6,6т.р. и при ср. пенсии 13 т.р. сам оплачивает половину своей пенсии. Работающий пенсионер просто дарит пенс.фонду свои 22% ничего не получая взамен - ни индексации в связи с инфляцией, ни увеличения пенсии в связи накопленными пенсионными баллами. Они просто молиться на работающих пенсионеров должны!
lara17 19 июля 2018 | 14:09
Почему бы вообще не отменить пенсии? Сколько живут, столько пусть и работают людишки, и никто не возмутится. Хороший народ достался властям.
airjeff 19 июля 2018 | 14:26
всего-то 250 миллиардов? выпустите Захарченко, он больше заработает