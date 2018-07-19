Об этом на заседании Думы заявил глава Минтруда Максим Топилин. По его словам, сейчас, чтобы вернуть индексации, требуется около 250 миллиардов рублей в год. Пенсии в России для работающих пенсионеров не индексируются с 1 января 2016-го года.

У правительства нет денег на возвращение индексаций пенсий работающих пенсионеров. Об этом на заседании Думы заявил глава Минтруда Максим Топилин. По его словам, сейчас, чтобы вернуть индексации, требуется около 250 миллиардов рублей в год.