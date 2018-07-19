Демократы потребовали вызвать в Конгресс переводчицу встречи президентов России и США

Она должна рассказать об их личной беседе, состоявшейся на саммите в Хельсинки.

Конгрессмены хотят услышать показания единственного американца, присутствовавшего на этой встрече, принимая во внимание уступки, которые Дональд Трамп публично сделал Владимиру Путину. Чтобы глава Белого дома больше не мог ставить под сомнение работу разведки и спецслужб, считает конгрессмен-демократ Билл Паскрел. По данным The Hill, он обратился с соответствующим требованием в парламентскую комиссию по надзору. Заслушать показания Марины Гросс потребовала и сенатор-демократ, представляющая штат Нью-Гемпшир, Джин Шахин. По ее словам, переводчица «может помочь разобраться в том, что президент США рассказал или пообещал Путину».

Среди «уступок» президента США его российскому коллеге демократы, в частности, называют слова Трампа по поводу недоверия американской разведке, правоохранительным органам и военным чиновникам в связи с обвинениями во вмешательстве Москвы в президентские выборы 2016 года.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что идея американских конгрессменов допросить переводчицу, инициирована теми, кто хочет создать проблемы главе Белого дома и подрывает саму идею доверительной дипломатии.