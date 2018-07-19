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13:09, 19 июля 2018

Демократы потребовали вызвать в Конгресс переводчицу встречи президентов России и США

Она должна рассказать об их личной беседе, состоявшейся на саммите в Хельсинки.
Конгрессмены хотят услышать показания единственного американца, присутствовавшего на этой встрече, принимая во внимание уступки, которые Дональд Трамп публично сделал Владимиру Путину. Чтобы глава Белого дома больше не мог ставить под сомнение работу разведки и спецслужб, считает конгрессмен-демократ Билл Паскрел. По данным The Hill, он обратился с соответствующим требованием в парламентскую комиссию по надзору. Заслушать показания Марины Гросс потребовала и сенатор-демократ, представляющая штат Нью-Гемпшир, Джин Шахин. По ее словам, переводчица «может помочь разобраться в том, что президент США рассказал или пообещал Путину».
Среди «уступок» президента США его российскому коллеге демократы, в частности, называют слова Трампа по поводу недоверия американской разведке, правоохранительным органам и военным чиновникам в связи с обвинениями во вмешательстве Москвы в президентские выборы 2016 года.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что идея американских конгрессменов допросить переводчицу, инициирована теми, кто хочет создать проблемы главе Белого дома и подрывает саму идею доверительной дипломатии.

Комментарии

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perestarok 19 июля 2018 | 13:16

"Она должна рассказать об их личной беседе, состоявшейся на саммите в Хельсинки…"

В гестапо её. там всё расскажет.

andreyvitalevich 19 июля 2018 | 13:22

А вот интересно, хоть один депутат ГД Рф или СФ РФ может заикнуться о том, что не мешало бы и людям (в РФ - крепостным) знать, чем там занимались Трамп с Путиным? Хотя нет, никто в РФ и помыслить подобного не может.

perestarok 19 июля 2018 | 13:40

andreyvitalevich: "А вот интересно, хоть один депутат ГД Рф или СФ РФ может заикнуться о том, что не мешало бы и людям (в РФ - крепостным) знать, чем там занимались Трамп с Путиным?"

Народ доверяет своим агентам.

vezdehod 19 июля 2018 | 14:29

И ведь придёт и будет давать отчёт господам Конгрессменам.- толмачила не в ту сторону.

kottigr1 19 июля 2018 | 13:39

perestarok: Переводчица вынуждена будет дать свои показания под присягой, а вот уверенности в том что у ЦРУ нет записи этих переговоров с "жучков" у неё нет.. Поэтому ей придется рассказать правду.

oxlomon 19 июля 2018 | 13:53

дятелпятух666:
Re: переводчица вынуждена

Переводчица вообще ничего не вынуждена. Она по закону имеет абсолютное право на молчание по поводу всего происходившего, если только ей не “развяжут язык” в соответствии с установленной процедурой. А это путь очень не быстрый — Трамп ещё успеет избраться на второй срок. А то и на третьий. ;)

boseal 19 июля 2018 | 13:17

А если расскажет "неправильно", то сразу на дыбу. Далее цитата Лаврова.

barsuchok 19 июля 2018 | 13:30

Трампу похоже не отвертеться, припрут к стенке и все узнают.

seryj_wolk 19 июля 2018 | 13:28

Нет ничего тайного, что не стало бы явным. Чтобы этот процесс замедлить, лузеру рфской нации придеться учить английский. Трамп русский учить не будет. Это ниже его достоинства.

zolingen 19 июля 2018 | 14:15

seryj_wolk: учить? Фантастика этажом выше

soldat777 19 июля 2018 | 13:32

У них есть фильм "Немыслемое",9рекомендую) с Самуэлем Джэксоном в гл.роли. Значит спецы есть, в предбаннике Конгресса, все приготовят. Штатовцы, время от времени каются за содеянное, придёт время (обязательно!) , они и за эту антитрамповщину, тоже будут каятся. А какой-нибудь лохматый российский либераст, будет этим примером доказывать преимущества "свАбодного общества".

chapter_2 19 июля 2018 | 13:40

soldat777: Права людям даёт Закон. Свобода — это совокупность охраняемых Законом прав человека. Что ты имеешь против Закона и Свободы? proza.ru/2018/04/22/519

vilingrad 19 июля 2018 | 13:42

soldat777: perestarok: В гестапо её. там всё расскажет."
Гестапо не гестапо, но Вовины яйца опять в дверной щели. И который раз!
Как он терпит? Школа КГБ, наверное:)

chapter_2 19 июля 2018 | 13:34

Д.Трампа и В.Путина - на чистую воду...

gennady_77 19 июля 2018 | 13:37

косачев возбудился - значит, в правильном направлении копают.

dmitry35 19 июля 2018 | 13:37

"Конгрессмены хотят услышать показания единственного американца, присутствовавшего на этой встрече",
______________________________________________________________________
Другими словами: кроме переводчицы на встрече американцев не было. Вывод - Трамп не американец. Это новые обстоятельства и их надо как-то проанализировать.

(комментарий скрыт)

vladimirgornitsky 19 июля 2018 | 13:43

Трамп - дурак и трус. Будь он умным человеком, он не брякнул бы такую откровенную глупость про недоверие к обственной разведке. А не будь он трусом, не стал бы, когда его начали поносить за глупость, говорить диаметрально противоположное тому, что говорил два дня назад.
Хамы обычно бывают трусами. Трамп с легкостью хамит там, где кверен, что не получит соответствующий отпор. С европейцами - можно, он и хамит. А с Путиным и Ыном - явно тушуется, поскольку боится получить обратку, на которую не сумеет ответить. Ведет себя примерно как Жириновский или как вел себя Чавес.

natayak 19 июля 2018 | 13:54

И тут-то и выяснится, что переводчица - родная сестра этой самой Бутиной.

pulalala 19 июля 2018 | 13:56

"Доверительная дипломатия" - это ведь любимая игрушка и Молотова, и Риббентропа.
И вот опять - встретились, обнялись и доверились..... как мир поставить гаком.

s_a_n_d_r_a 19 июля 2018 | 14:11

лава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что идея американских конгрессменов допросить переводчицу, инициирована теми, кто хочет создать проблемы главе Белого дома и подрывает саму идею доверительной дипломатии.
------------------------------
Значит, перетирали много чего. Есть смысл скрывать...

captainobvious 19 июля 2018 | 14:14

надеюсь, новая глава ЦРУ, известная своим опытом по части пыток и жестокого обращения с заключенными, проведёт с переводчицей предварительную профилактическую беседу? главное - не переусердствовать в ходе беседы, иначе потом надо будет разыгрывать очередную сцену с отравлением на скамейке в парке...

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