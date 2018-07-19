Полиция Британии установила подозреваемых в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери

Как сообщается, в покушении участвовали несколько россиян.

Подозреваемых удалось установить с помощью системы видеонаблюдения. Данные с камер сверили с записями имен людей, которые въезжали в Великобританию примерно в это время. Об этом пишет газета The Sun со ссылкой на источник, осведомленный о ходе расследования. Нет сомнений, что они русские, подчеркнул собеседник издания. Между тем, официальной информации о выводах следствия пока нет.

Бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта обнаружили без сознания на скамейке в сквере города Солсбери. Позже в Скотланд-Ярде установили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок». Лондон считает, что к этому может быть причастна Россия. Москва все обвинения категорически отвергает. Российские власти утверждают, что в стране указанное вещество никогда не разрабатывалось.

Несколько дней назад газета The New York Times, сославшись на представителей британских властей, сообщила, что в атаке на Скрипалей подозревают сотрудников российских спецслужб.