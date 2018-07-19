Полиция Британии установила подозреваемых в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери
Как сообщается, в покушении участвовали несколько россиян.
Подозреваемых удалось установить с помощью системы видеонаблюдения. Данные с камер сверили с записями имен людей, которые въезжали в Великобританию примерно в это время. Об этом пишет газета The Sun со ссылкой на источник, осведомленный о ходе расследования. Нет сомнений, что они русские, подчеркнул собеседник издания. Между тем, официальной информации о выводах следствия пока нет.
Бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта обнаружили без сознания на скамейке в сквере города Солсбери. Позже в Скотланд-Ярде установили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок». Лондон считает, что к этому может быть причастна Россия. Москва все обвинения категорически отвергает. Российские власти утверждают, что в стране указанное вещество никогда не разрабатывалось.
Несколько дней назад газета The New York Times, сославшись на представителей британских властей, сообщила, что в атаке на Скрипалей подозревают сотрудников российских спецслужб.
Комментарии22
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ura_123 19 июля 2018 | 13:14
Ждём новых кандидатур в госдурку. Во фракцию Лугового )))
fantforbarbi 19 июля 2018 | 13:20
ura_123: Да партию надо специальную создать... *Химия и Радиация на защите Родины*(ХРЗР),хер зер.
romantik56 19 июля 2018 | 13:32
fantforbarbi: Sehr gut?
sbk 19 июля 2018 | 13:35
ura_123: Надо бы "фракцию отравителей" предусмотреть в ГД.
Пора уже.
sg91 19 июля 2018 | 13:16
В провокации на футбольном поле во время финала ЧМ 2018 учавствовали Борис Ддонсое, Тереза Мей, Королева мать ее и кто то из королевских сношек.. Самая проверенная хаяля-лайкля из скорее всего достоверных источников..
seryj_wolk 19 июля 2018 | 13:18
Путинишка сейчас начнет рассказывать сказки о том, что это были частные лица по собственной инициативе, которые перед отравлением на минуточку уволились. А Лаврун с Машкой-какашкой будут дружно подпевать и подтанцовывать.
soldat777 19 июля 2018 | 13:23
seryj_wolk: Таки дураков тут, как серых волков! Для эховских хомячков так и пишут: по видимому, скорее всего, наверное - это всё-таки русские. Особенно когда главред альбацнутых либерастов, первый в хоре, пардон вое!
poluputing 19 июля 2018 | 13:57
soldat777: конечно не русские. Русские в Киевской Руси остались, т. е. в Украине. А это, сявки мокшанские, весь свет ненавидящие по ордынскому обычаю
vezdehod 19 июля 2018 | 14:26
soldat777:
Таки дураков тут, как серых волков! Для эховских хомячков так и пишут: по видимому, скорее всего, наверное - это всё-таки русские. Особенно когда главред альбацнутых либерастов, первый в хоре, пардон вое!
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Можешь, недоумок. изгаляться сколько угодно, но Факты налицо и пусть об этом думает наша Маша.
boseal 19 июля 2018 | 13:20
Главаря этих циничных злодеев звали АЩЬФ ЛШТШФУМ)).
sniper777 19 июля 2018 | 13:23
Список с фотомордочками в студию! Ан нет не списка не фотомордочек, а есть предположение с предложением засекретить всё, что можно засекретить, а это происходит тогда когда нет не фактов не доказательств. Но наше хомячье стадо рёвом ревёт - англосукские следаки нашли..., ага нашли, девки в кучу #уй нашли вы е*итесь мы пошли.
dmitry35 19 июля 2018 | 13:26
"Нет сомнений, что они русские...."
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Кто бы сомневался, они распивали водку, были в будёновках, один из них играл на гармошке, и они пели "Катюшу.
alehan15274 19 июля 2018 | 14:01
dmitry35: именно так :)) когда два агента гру прикончили кого то в эмиратах, то на радостях отправились в дубайский шопинг центр где и провели несколько дней и гасились в ресторанах...там же на месте и были позорно взяты криминальной полицией и потом обменяны/сданы в говнорашу. Ну просто дебилы! Такая же история с луговым-ковтуном: наследили везде где только можно - самолет, гостиницы, рестораны...везде следы радиоактивных изотопов...уверен и со скриполями будет то же самое. Британцы до малейший подробностей, а именно - до мордвинских рож, до ранга, звания и даже адреса в какой-нибудь обосанной 9-ти этажке в бутове выяснят кто были эти 2-3 мудака с новичком, прибывшие аерофлотом...
tiridas 19 июля 2018 | 14:14
alehan15274: Луговой участвовал в массе программ, передач. Он совершенно не похож на дурачка, простофилю, невежу, двоечника, дилетанта. Но тебе это не интересно.
sergo_25_26 19 июля 2018 | 13:28
Представляю Захарова выходит на брифинг и говорит - да это мы отравили Скрипалей сбили боинг и еще много чего. Показывает язык и уходит. И 100 процентов ни кто бы не удивился.
i_c_e 19 июля 2018 | 13:35
Совсем наши «разведчики» нюх потеряли. Что, ещё и по собственным паспортам и с туристическими визами под отпечатки пальцев в консульстве в Москве съездили? Это, кстати, можно будет интерпретировать как «железобетонное доказательство», что исключительно по частной инициативе прокатились и траванули. Ну не давали им Скрипали-предатели спать спокойно.
glotov 19 июля 2018 | 13:36
Очевидно, что ничего не установили, только очередную "лажу" вбросили.
mystar 19 июля 2018 | 14:02
glotov: только очередную "лажу" вбросили
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Не ну а чу не вбрасывать то? Все равно за лажу не накажут никого.
Много чо писали. И про гречку и про чумадан. Все было из "конфиденциальных" источников. Извинился кто нить за лажу?
samkos 19 июля 2018 | 13:50
Отравителей наградят и отправят в Думу на заслуженный отдых.
nigelliri56 19 июля 2018 | 13:59
Царек-то рассейский по всем параметрам - заурядный врунишка.
simfu 19 июля 2018 | 14:06
Очередное фуфло от Скотланд Ярда.
four_star_captain 19 июля 2018 | 14:07
Ну вот, накаркал... Я ведь еще 06 июля об этом написал!
Скотлэндярдовский бредень, он - мелкоячеистый, всю живность, вплоть до планктона, подбирает...
https://t.me/four_star_captain