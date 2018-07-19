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13:05, 19 июля 2018

Россия вышлет греческих дипломатов

Об этом заявил посол нашей страны в Афинах Андрей Маслов. Он уточнил, что в Москве пока не определились с количеством высылаемых дипломатов, — сообщает агентство ТАСС. На прошлой неделе Греция объявила о высылке из страны двух российских дипломатов и о запрете на въезд еще двум сотрудникам дипведомства. Российский МИД пообещал зеркальный ответ. В заявлении министерства тогда говорилось, что за решением Афин стоит Вашингтон. В ответ на это, Греция сегодня упрекнула Россию в «постоянном неуважении».

Комментарии

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mikhail_spb_ 19 июля 2018 | 13:10



Демис Руссос - враг России!

testmeter 19 июля 2018 | 13:21

mikhail_spb_: Все, кто выращивает грецкие орехи, таперича - враги России. Или срочно перделаем орехи в руссецкие со вкусом репы

huyt 19 июля 2018 | 13:38

testmeter: У питерского гопника все вокруг враги. Кроме Асада и Ына.

elen_starikova 19 июля 2018 | 13:49

huyt: Зато у киевской пьяни вокруг одни друзья!

huyt 19 июля 2018 | 13:52

elen_starikova: А зато троллей пригожинских с улицы Оптиков стало в 3 раза больше. Да и зарплата у них не растёт. Говорят.что скоро и 11.80 не будут платить, а значительно меньше.

tag188 19 июля 2018 | 13:12

Вообще, это надо было умудриться, разругаться с всегда дружественной к России Грецией.
Кто там рассказывал о невиданных "успехах" на внешнеполитических фронтах, за которые отвечает президент?
За короткий период умудриться разругаться с Украиной, теперь с Грецией -- так облажаться надо уметь.

testmeter 19 июля 2018 | 13:23

tag188:
Умом Россию не понять
Дебилы, бл*ть!
(С) Ф. Тютчев, С. Лавров

mystar 19 июля 2018 | 13:28

tag188: разругаться с всегда дружественной к России Грецией
_____________________________________________________
"Дружественность" Греции определяется ее реальной независимостью. Греция - страна экономически полностью зависима от ЕС и западных экономических организаций. Греция должна западу столько сколько стоит сам Греция.))) Приказали и греческие политики создали дипломатический скандал. Без каких либо внятных обьяснений. Греческие политики заявили: "В России сами знают за что мы высылаем дипломатов".
Прикольно.)))

tag188 19 июля 2018 | 13:34

mystar: "В России сами знают за что мы высылаем дипломатов".
===================
Это Вам телевизор сказал?
Ну греческое издание "Катемирини" совсем иначе говорит.
И какое Вам дело до того, сколько там Греция должна Западу? И от чего она зависит.
Россия зависит от цен на нефть, например.
Более бредовых тезисов, чем Вы здесь привели, еще читать не приходилось, прямо скажем.

dmitriy_kuchmin 19 июля 2018 | 13:34

tag188: Интересно, кто следующий на очереди после Греции...

polikarpich 19 июля 2018 | 13:40

tag188: Талант ботоксом не испортишь!
:-)

elen_starikova 19 июля 2018 | 13:53

tag188: Это не ругань, а нормальная дипломатическая практика. Греция без объяснений высылает российских дипломатов и запрещает въезд в страну ещё двоим россиянам. Единственная страна, поддержавшая Грецию в этом акте - США. Заявление Захаровой от лица МИДа в этой связи вполне объяснимо. А ответная обида на это заявление со стороны Греции лишь подтверждает сказанное Захаровой. Россия высылает греческих дипломатов, Лавров отменяет визит в Афины. Вот и вся история.

tag188 19 июля 2018 | 14:11

elen_starikova: Кто Вам сказал, что их высылают без объяснений????
Телевизор?
Россиян обвинили в попытках сбора и распространения информации и подкупе государственных чиновников. Речь, в частности, шла о соглашении между Грецией и Македонией вокруг названия этой бывшей югославской республики, и тд. (С) Kathimerini

Уже даже греков достала российская гоп-дипломатия.

glotze7 19 июля 2018 | 13:20

Давайте, закрывайте посольство нахрен. Русские лошки пусть визы на отдых в соседних странах получают. Ничто не должно мешать сиянию Плешивого.

(комментарий скрыт)

elen_starikova 19 июля 2018 | 13:42

glotze7: А Вам очень идёт накладка на голову. Она несколько стесняет пространство для Вашего мозга, но не мешает выдавливать из себя одни и те же тоскливые клише. Продолжайте, пожалуйста! Ваше мнение очень важно для нас!

hiryrg 19 июля 2018 | 13:21

Ну с Грецией зачем же так? Всегда нас поддерживает...А тут - на тебе!

ansh 19 июля 2018 | 13:23

Вот уже и греки не братушки ...?
А кто в братушках?
Турки, убившие посла и сбившие путинских соколов, мясник Асад, персы, ... террористы с БВ...
Вождь совков всех переиграл. В т.ч. и духовных россиян.... :-)

s_a_n_d_r_a 19 июля 2018 | 13:25

Что уже грекофОшисты?

sergo_25_26 19 июля 2018 | 13:34

s_a_n_d_r_a: неее, грекобандеровцы.

sniper777 19 июля 2018 | 13:27

Правильное решение, но только нужно не высылать, а выпинывать - только в этом случае будут нас уважать и бояться. Ну и второе: - прекратить продажу Греции газ с нефтью, а также вывозить наших туристов к ним на отдых, чтобы #ляди поняли как гадить России.

glotze7 19 июля 2018 | 13:32

sniper777: Ты просто не понимаешь, как ты, формируя своими текстами образ тупого и злобного россиянина, гадишь России.

polikarpich 19 июля 2018 | 13:42

glotze7: Да он вообще мало что понимает в этой жизни. Лечиться бы гражданину надо. Это даже не "портянка" в классическом понимании, это больное исключение из правила.

elen_starikova 19 июля 2018 | 13:44

glotze7: Зато Вы очень ей способствуете. Особенно используя словосочетание «русские лотки». Спасибо Вам за усердие! Оно непременно будет учтено.

elen_starikova 19 июля 2018 | 13:46

elen_starikova: «русские лоШки». Даже компьютер захлебнулся...

sergo_25_26 19 июля 2018 | 13:37

sniper777: почему только им? Получается России гадит весь мир. Всех выпинывать надо и никому ни газа ни нефти.

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ugas 19 июля 2018 | 13:47

Давно пора выслать вообще всех дипломатов! Одни враги кругом, о чем говорить. Заколотить все окна и двери, и варитесь в собственном соку, и депутаны, и сенаторы, и правительство во главе с окурком.

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serg4422 19 июля 2018 | 13:51

всех прогнать ссаными тряпками.

pulalala 19 июля 2018 | 14:06

А ведь греки - тоже фашисты.
Вы не знали?

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