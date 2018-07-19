Россия вышлет греческих дипломатов

Об этом заявил посол нашей страны в Афинах Андрей Маслов. Он уточнил, что в Москве пока не определились с количеством высылаемых дипломатов, — сообщает агентство ТАСС. На прошлой неделе Греция объявила о высылке из страны двух российских дипломатов и о запрете на въезд еще двум сотрудникам дипведомства. Российский МИД пообещал зеркальный ответ. В заявлении министерства тогда говорилось, что за решением Афин стоит Вашингтон. В ответ на это, Греция сегодня упрекнула Россию в «постоянном неуважении».