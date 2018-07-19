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Эксклюзив Эха 13:05, 19 июля 2018

Пенсионный законопроект принят в I чтении

Увеличение пенсионного возраста позволит индексировать пенсии темпами, вдвое превышающие инфляцию. Так утверждает министр труда Максим Топилин. Об этом он сказал на заседании Госдумы, которая сегодня рассматривает законопроект о повышении пенсионного возраста в первом чтении.

Во время заседания коммунисты предложили отложить рассмотрение законопроекта до тех пор, пока свою позицию по вопросу не прояснит президент Владимир Путин. Представитель КПРФ Олег Смолин напомнил, что Путин обещал не допустить повышения пенсионного возраста, во всяком случае, до тех пор, пока он занимает пост главы государства. Предложение было отклонено.
Сегодня представители КПРФ, Коммунистов России, Левого фронта и Яблока проводят у здания Госдумы пикеты против повышения пенсионного возраста.

Законопроект о повышении пенсионного возраста вряд ли претерпит существенные изменения при рассмотрении в Госдуме. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. «Если изменения и будут, то не очень значительные», — сказал он.
В частности, законопроект может предусматривать «дополнительные гарантии для людей предпенсионного возраста, чтобы их нельзя было произвольно увольнять с работы», считает А.Макаркин. «Это сейчас одно из самых главных опасений россиян, поэтому такие меры для успокоения будущих пенсионеров могут быть приняты», — отметил эксперт.
Что касается пенсионной реформы в целом, по словам А.Макаркина, «демографическая ситуация в России такова, что деваться некуда», поэтому соответствующий законопроект все равно будет принят.

Комментарии

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(комментарий скрыт)

poluputing 19 июля 2018 | 13:34

путлеровский электоратишка и это пенсшампанское в дупе с удовольствием носить будет. Причём периодически, оргастически пришамкивая "Крым наш"

xlsergei 19 июля 2018 | 13:38

Пусть идеолог и теоретик этого грабежа закончит свою жизнь в стенах Гаагского трибунала .

sbk 19 июля 2018 | 13:38

Редкая оперативность в принятии решений.

marina27 19 июля 2018 | 13:39

Если судить по количеству протестующих, то мало дали. По десяточке надо было.

sempai 19 июля 2018 | 13:50

Позволит..., не позволит...В законе такое есть, эти цифры в законе есть..???.Конкретные сроки по возрасту прописаны...И это увеличение индексации , превышающее инфляцию ( но только не общую, а именно для этой категории граждан ) в два раза также должно быть прописано в законе..., а не ограничиваться лишь болтовней Топилина...
А если нет в законе того, к чему должно привести повышение возраста выхода на пенсию, то и сами новые сроки должны быть убраны в этом законе...
Новый возраст - новые индексации...только в такой постановке ...

srk2658lu 19 июля 2018 | 13:52

Чтобы шума не было проведут смягчение по срокам достижения максимума в 65/63 года.
Но 8 лет для женщин, это идиотизм!
Вот вам тётеньки, бумеранг за Крымнаш и ДНР/ЛНР!

lisitsa1962 19 июля 2018 | 14:28

"Мертві бджоли не гудуть. і мед не носять" :)))
(украинская поговорка)

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