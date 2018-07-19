Пенсионный законопроект принят в I чтении

Увеличение пенсионного возраста позволит индексировать пенсии темпами, вдвое превышающие инфляцию. Так утверждает министр труда Максим Топилин. Об этом он сказал на заседании Госдумы, которая сегодня рассматривает законопроект о повышении пенсионного возраста в первом чтении.

Во время заседания коммунисты предложили отложить рассмотрение законопроекта до тех пор, пока свою позицию по вопросу не прояснит президент Владимир Путин. Представитель КПРФ Олег Смолин напомнил, что Путин обещал не допустить повышения пенсионного возраста, во всяком случае, до тех пор, пока он занимает пост главы государства. Предложение было отклонено.

Сегодня представители КПРФ, Коммунистов России, Левого фронта и Яблока проводят у здания Госдумы пикеты против повышения пенсионного возраста.



Законопроект о повышении пенсионного возраста вряд ли претерпит существенные изменения при рассмотрении в Госдуме. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. «Если изменения и будут, то не очень значительные», — сказал он.

В частности, законопроект может предусматривать «дополнительные гарантии для людей предпенсионного возраста, чтобы их нельзя было произвольно увольнять с работы», считает А.Макаркин. «Это сейчас одно из самых главных опасений россиян, поэтому такие меры для успокоения будущих пенсионеров могут быть приняты», — отметил эксперт.

Что касается пенсионной реформы в целом, по словам А.Макаркина, «демографическая ситуация в России такова, что деваться некуда», поэтому соответствующий законопроект все равно будет принят.