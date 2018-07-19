Парижская прокуратура расследует дело избиения участника митинга, в котором подозревают советника президента Франции

Ранее сайт газеты «Монд» опубликовал видеозапись, сделанную во время первомайских манифестаций. На этих кадрах мужчина в защитном шлеме избивает участника акции, полиция на это не реагирует. Издание пишет, что это был советник Эммануэля Макрона Александр Беналля.