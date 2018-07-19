Парламент Израиля принял закон, согласно которому страна теперь является еврейским государством

Среди прочего документ понижает статус арабского языка, который до сих пор в Израиле был одним из официальных. В законе также говорится, что единой столицей Израиля является Иерусалим. Дебаты в парламенте были бурными и продолжались более 8 часов. В итоге за законопроект проголосовали 62 депутата, против – 55. Ещё на стадии законопроекта документ вызвал протесты, прежде всего, со стороны арабского населения, которое составляет примерно 20 процентов от всех жителей Израиля, отмечает ВВС.