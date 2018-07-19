Парламент Израиля принял закон, согласно которому страна теперь является еврейским государством
Среди прочего документ понижает статус арабского языка, который до сих пор в Израиле был одним из официальных. В законе также говорится, что единой столицей Израиля является Иерусалим. Дебаты в парламенте были бурными и продолжались более 8 часов. В итоге за законопроект проголосовали 62 депутата, против – 55. Ещё на стадии законопроекта документ вызвал протесты, прежде всего, со стороны арабского населения, которое составляет примерно 20 процентов от всех жителей Израиля, отмечает ВВС.
Комментарии3
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trans 19 июля 2018 | 12:39
На Востоке так принято - арабское государство Египет, Объединенные арабские Эмираты, Исламская республика Иран.
arye_11 19 июля 2018 | 12:41
Не удивительно.
70 лет ждали, что арабский сектор Израиля почувствует себя хотя бы гражданами Израиля.
Не патриотами, так просто гражданами.
Но нет.
Гражданами они себя чувствуют только в смысле "дай".
В смысле "возьми" они по прежнему палестинцы.
Все, баста, хватит.
noxepy_7_40_ 19 июля 2018 | 12:41
Нацистское государство перестало стесняться, и оформило де-юре то, что уже давно существует де-факто.