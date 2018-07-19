В США демократы потребовали вызвать в Конгресс для дачи показаний переводчицу, работавшую на встрече Трампа и Путина
Это необходимо, чтобы Трамп больше не мог ставить под сомнение работу разведки и спецслужб, — сказал один из авторов инициативы, конгрессмен Билл Паскрел. В американской ассоциации переводчиков на это сказали, что этический кодекс организации предполагает строгое соблюдение конфиденциальности информации, доступ к которой ее члены получают во время работы. Об этом сообщает издание Hill.
Комментарии9
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danko1 19 июля 2018 | 12:41
Надо же, вот это демократия, когда любая организация свой личный кодекс ставит выше указаний Конгресса и президента.
Но было бы интересно послушать, о чем действительно говорили Путин и Трамп.
sokal123 19 июля 2018 | 12:41
Репы почти все за рыжего ,переводчика можно не вызывать.
gvs 19 июля 2018 | 12:43
- Был у нас толмач немчин. Ему переводить, а он лыка не вяжет. Мы его в кипятке и сварили.
- Нельзя так с переводчиками обращаться.
(Иван Васильевич меняет профессию) (с)
noxepy_7_40_ 19 июля 2018 | 12:43
Вот было бы смешно, если они такие сидят у себя в Конгрессе, и приходит такая Мария Захарова. Говорит, ну, я переводила, ну чего надо, спрашивайте?
xuato 19 июля 2018 | 12:45
Трамп защитил национальные интересы в Хельсинки всех, кроме США. Мило улыбался фюреру, промолчал про отравление в Англии, помогал с аннексией Крыма Росси и Голанскими высотами Израилю, а про США как то забыл, свою разведку назвал типа дебилами , которым он не варит. Союзникам по НАТО показал кулак и чуть не хлопнул дверью. Милый Дональд он верит фюреру и ФСБ?
zver777 19 июля 2018 | 12:54
xuato: Кастрюля, вы вообще в пролете. Не ваше собачье дело о чем хозяева разговаривают.
kara 19 июля 2018 | 12:46
ооо,а что так можно?!
zver777 19 июля 2018 | 12:52
"потребовали вызвать в Конгресс для дачи показаний переводчицу" ВОТ ЭТО ПРАВИЛЬНО.
И в воду ее. Утонет - значит патриот Америки. Всплывет - значит путиноид.
alexeycapitan 19 июля 2018 | 12:55
Вот это демократия! Тотальная слежка и допросы тех, ставит под сомнение работу спецслужб!!! Даже избранного народом президента не пожалели. Что же тогда с простыми гражданами делают?