В США демократы потребовали вызвать в Конгресс для дачи показаний переводчицу, работавшую на встрече Трампа и Путина

Это необходимо, чтобы Трамп больше не мог ставить под сомнение работу разведки и спецслужб, — сказал один из авторов инициативы, конгрессмен Билл Паскрел. В американской ассоциации переводчиков на это сказали, что этический кодекс организации предполагает строгое соблюдение конфиденциальности информации, доступ к которой ее члены получают во время работы. Об этом сообщает издание Hill.