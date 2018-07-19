Посольство России в Лондоне ждет официальных заявлений о подозреваемых по делу Скрипалей
Это сказал глава дипломатического представительства Александр Яковенко. Сегодня газета Sun написала, что в Великобритании определены подозреваемые в покушении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь, идентифицировать этих людей помогли системы видеонаблюдения. По данным британского телеканала ITV, следователи не сомневаются в том, что это были русские.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
relevant 19 июля 2018 | 12:42
Каких заявлений от англосаксов? У них одна мантра: "Кремль отравил, Кремль взломал, Кремль вмешался" и т.д. Что с шизоидов взять? Если в кране нет воды - значит выпил Путин )))
horseraddish 19 июля 2018 | 12:46
Интересно.
sskull 19 июля 2018 | 12:52
Всё таки зря они на задание пошли в будёновках, щёлкая семки...
sg91 19 июля 2018 | 12:56
Полгода лживым английским ублюдкам потребовалось чтобы просмотреть все свое хомевидео и определить кто из Россиян был в тот момент в Англии. Наибольшие подозрения вызвала группа из 6 человек, идущая строем в костюмах ОЗК с флаконщиками из под духов и распевающие песню "С чего начинается Родина" во главе с женщиной, похожей на Анну Чапмен..