Посольство России в Лондоне ждет официальных заявлений о подозреваемых по делу Скрипалей

Это сказал глава дипломатического представительства Александр Яковенко. Сегодня газета Sun написала, что в Великобритании определены подозреваемые в покушении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь, идентифицировать этих людей помогли системы видеонаблюдения. По данным британского телеканала ITV, следователи не сомневаются в том, что это были русские.