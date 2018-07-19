Минфин снизил оценку дополнительных доходов бюджета от налогового маневра в нефтяной отросли
До сих пор ведомство рассчитывало получить более полутора триллионов рублей, но из-за мер поддержки нефтяников доход может снизиться до одного триллиона за 6 лет, — пишет РБК.
Комментарии4
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tks 19 июля 2018 | 12:37
Всё для Кентов, всё для Сечена!
i_c_e 19 июля 2018 | 12:39
То есть манёвр удался. Раз Минфин получит меньше, значит кто-то получит больше...
vpoiskahdna 19 июля 2018 | 12:52
Поддержи нефтяников, работай до 100 лет
tag188 19 июля 2018 | 12:53
но из-за мер поддержки нефтяников доход может снизиться
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Ничего,ничего! Надо просто пенсионный возраст мужикам повысит не до 65, а до 67 лет! От этого сразу деньги появятся.
Ну а на "нефтянниках" экономить конечно нельзя. А то у них яхты в размерах уменьшатся, неудобно будет.