Госдума сегодня в первом чтении рассматривает законопроект о повышении пенсионного возраста

Обсуждение длится уже несколько часов. Пока все предложения отложить рассмотрение отклоняются. Сегодня представители КПРФ, Коммунистов России, Левого фронта и Яблока вышли к зданию Госдумы с одиночными пикетами, чтобы выступить против повышения пенсионного возраста.