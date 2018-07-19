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12:30, 19 июля 2018

Госдума сегодня в первом чтении рассматривает законопроект о повышении пенсионного возраста

Обсуждение длится уже несколько часов. Пока все предложения отложить рассмотрение отклоняются. Сегодня представители КПРФ, Коммунистов России, Левого фронта и Яблока вышли к зданию Госдумы с одиночными пикетами, чтобы выступить против повышения пенсионного возраста.

Комментарии

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vasya_von_smetankin 19 июля 2018 | 12:37

- Владимир Владимирович, а что будет с нашими пенсиями?
- А что такое "пенсия?"

kottigr1 19 июля 2018 | 12:42

vasya_von_smetankin: Интересно.. Есть ли в РФ вообще какие-то сферы где Путин бы не облажался ? Наверное это первый случай в мировой истории когда страной так долго управляет полный лузер..

johnbmw Евгений Большаков 19 июля 2018 | 12:50

kottigr1: одной из первых и главных своих "побед" он считает "замирение Чечни" ....

kottigr1 19 июля 2018 | 12:53

johnbmw: Россиянам и по сию пору очень дорого обходится эта путинская "победа".. Всей страной Рамзану дань платят..

johnbmw Евгений Большаков 19 июля 2018 | 12:54

kottigr1: одно дело "по факту", и совсем Другое "он считает" ...

johnbmw Евгений Большаков 19 июля 2018 | 12:42

Пенс."реформа" в предложенном виде приведёт к тому, что пенсионерами со временем будут практически Только силовики и прочие чк-исты, вышедшие на пенсию в 35+ ...

sokal123 19 июля 2018 | 12:43

vasya_von_smetankin: Пенсионеры потерпят и восславят пахана.

johnbmw Евгений Большаков 19 июля 2018 | 12:46

sokal123: ВСЕ там будем ... кто Доживёт, конечно ...

sokal123 19 июля 2018 | 12:52

johnbmw: О, да. Мы доживем обязательно.

jjuddgge_ddrredd 19 июля 2018 | 12:37

По внутренней политике Я не очченнь и хочу высказываться, Мне просто неинтересно. Мне интересны темы, связанные с Трампом. Ибо Я считаю Трампа - Великим Человеком. И он - не политик. Он Великий Государственный Деятель. Которого не было в Америке со времён отцов-основателей. А Америка - центр мироздания, в рамках нашей планеты. Поэтому так притягивает Трамп понимающих людей со всего Мира.
О пенсиях, поскольку эта тема набила оскомину. Ну понятно же, это один из 400 способов нашего государства по легальному отъёму денег у населения. Что тут спорить? Гады они (Путя и его сатрапы).
Тут другое забавно. На сайте на эту тему пасутся скачущие бандерлоги из недо-страны. Какой возраст выхода на пэнзию в нэзалэжной, а? 64 или 65 лет? Уточните. И какая там пэнзия? Значительно НИЖЕ, чем в России. И уровень жизни у бандерлогоффф ниже, чем у русичей. И они тут ещё о чём-то пищат.Это даже не бандерлоги - макаки какие-то))) Почему они не борются за СВОИ права в нэзалэжной, которых у них гораздо меньше, чем у русичей в России. Почему они лежбище организовали на "Эхо", вместо того, что бы бороться с Порошенко и Ко, которые имеют их на каждом шагу?
Ответ прост. Потому что - бандерлоги, идиоты и завистливая биомасса, главная мечта которых, чтобы у соседа корова сдохла, а то что своей нет или сдохла, нэхай сдохла, главное. чтобы у соседа)))
Наблюдение за неделю. Пригожинские 11-рублёвые ведут себя вполне приемлемо. Хотя глуповаты, конечно. Но демшиза и бандерлоги из нэзалэжной, шо засрали своими дегенеративными ответами Мой аккаунт, это днище-днищенское. И отвечать никому не буду. Лучше все читайте и учите наизусть, что Я вывешиваю)))...

alexakimfaa 19 июля 2018 | 12:55

jjuddgge_ddrredd: С какого перепоя приплели сюда Украину?.. Тут же только наша российская проблема - т.н. "пенсионная реформа" - обсуждается...

henry52 19 июля 2018 | 12:43

А чо там рассматривать? Как грится : "колхоз дело добровольное - хошь, не хошь, а вступать будешь..."

johnbmw Евгений Большаков 19 июля 2018 | 12:47

henry52: Если власть и на пенс.реформе сломает мнение миллионов через колено, и они не выйдут на улицу ... то я уже не знаю ЧТО сможет этот народ (население?) пробудить ...

henry52 19 июля 2018 | 12:56

johnbmw: Для того, чтобы народ вышел на улицы кто-то должен встать во главе. Таких "самоубийц" пока не видно...

johnbmw Евгений Большаков 19 июля 2018 | 12:58

henry52: что-то я не помню кто был во главе митингов 89-90 годов в Москве ... лично я на всех них был ...

elenaprekrasnaya2009 19 июля 2018 | 12:50

Зачем что-то обсуждать, если решение принято давно и не Думе?
Никакой реформы нет, в руководстве страны есть желание зажать/своровать деньги граждан и потратить их на другле (куда именно - молчат).
Сначала это сделали осенью 2013 г., заморозив часть реальных личных пенсионных накоплений. Сейчас - продолжение.

Правитель врёт сам себе и знает, что ничего ему не будет - 6 лет минимум у него впереди.

1. Пусть вернут проиндексиронной сумму, отнятую в 2013г.

2. Отчитаются ГДЕ ДЕНЬГИ.

3. Никакой армии льготников с высокими пенсиями быть не должно. Если не шахтер - на общих основаниях.

4. Накопленная пенсия должна наследоваться, если человек не дожил.

Все остальное - государственное мошенничество.

kablukov 19 июля 2018 | 12:53

Пущай, тады, и опричникам с вояками добавють! А-то ишь чё, как балярины в 35 хочуть.

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