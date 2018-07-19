В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения престижной премии ESPY
Лучшим спортсменом года был признан капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.
Премию учредил авторитетный спортивный телеканал ESPN . Причем, за все годы существования награды стать ее обладателем удалось лишь одному не американцу – баскетболисту из Германии Дирку Новицки. Кроме того, Александр Овечкин стал первым хоккеистом, который был удостоен этой премии. Российский форвард обошел в споре за награду баскетболиста Джеймса Хардена, бейсболиста Хосе Алтуве и игрока в американский футбол Тома Брэди.
Напомним, что в минувшем сезоне Овечкин в составе «Вашингтона» впервые завоевал самый почетный трофей НХЛ -Кубок Стэнли. Кроме того, Россиянин стал лучшим снайпером и самым ценным игроком плей-офф.
Лучшей спортсменкой была признана олимпийская чемпионка-2018 сноубордистка из США Хлоя Ким.
Комментарии1
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sterhogolub 19 июля 2018 | 12:32
Что же и круче Путина в хоккей играет?