В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения престижной премии ESPY

Лучшим спортсменом года был признан капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

Премию учредил авторитетный спортивный телеканал ESPN . Причем, за все годы существования награды стать ее обладателем удалось лишь одному не американцу – баскетболисту из Германии Дирку Новицки. Кроме того, Александр Овечкин стал первым хоккеистом, который был удостоен этой премии. Российский форвард обошел в споре за награду баскетболиста Джеймса Хардена, бейсболиста Хосе Алтуве и игрока в американский футбол Тома Брэди.

Напомним, что в минувшем сезоне Овечкин в составе «Вашингтона» впервые завоевал самый почетный трофей НХЛ -Кубок Стэнли. Кроме того, Россиянин стал лучшим снайпером и самым ценным игроком плей-офф.

Лучшей спортсменкой была признана олимпийская чемпионка-2018 сноубордистка из США Хлоя Ким.