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Эксклюзив Эха 12:05, 19 июля 2018

Власти Йошкар-Олы выселяют музей истории ГУЛАГа

Подробности сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» основатель музея Николай Аракчеев.
Он рассказал, что музей существует уже 10 лет, и за это время у ФСБ, МВД и ФСИН не было к нему никаких претензий. «Экспозиция располагается в настоящем здании НКВД, и это единственный музей в Поволжье по данной тематике», — уточнил Н.Аракчеев. Он также отметил, что музей неоднократно получал грамоты от правительства и мэрии.
По его словам, ситуация изменилась в 2017 году после того, как главой республики стал Александр Естифеев. В музей постоянно стали приходить с проверками, а здание признали аварийным. Н.Аракчееву также отказали в продлении срока аренды дома. В связи с этим комитет управления муниципальным имуществом потребовал, чтобы музей съехал.
Руководство учреждения настояло на проведении собственной экспертизы. Она показала, что здание не является аварийным и не нуждается в капитальном ремонте, кроме кровли. Однако это ни к чему не привело.
Н.Аракчеев не может попасть в музей, потому что двери дома опечатали судебные приставы. «Нас закрыли без переговоров и без промедления. Я сделал петицию, под ней подписалось около 300 человек, мы отправили ее в Кремль и различные общественные организации, в том числе в Московскую хельсинкскую группу», — добавил он.
Музей работает в Йошкар-Оле с 2010 года, когда Н.Аракчеев получил в пользование Дом купца Булыгина по договору мэрии с Ассоциацией жертв политических репрессий. В 2015 году ассоциация была ликвидирована. При этом располагающееся в том же здании общество инвалидов продолжает работу.

Комментарии

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kaputvsemu 19 июля 2018 | 12:09

Вполне логично. Надо расчистить площадку для нового. СССР 2.0 поставляется только в комплекте с ГУЛАГом 2.0.

kottigr1 19 июля 2018 | 12:12

kaputvsemu: Власти Йошкар-Олы выселяют музей истории ГУЛАГа
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Это не удивительно, в музее ГУЛАГа в 1/9 часть суши ... Музей наоборот за это время укрупнили.

avp235 19 июля 2018 | 12:25

kottigr1:
ГУЛАГ - важная, неотъемлемая часть истории СССР. Он во многом, если не в основном, определил развитие страны в 30 - 40-е годы.

kottigr1 19 июля 2018 | 12:32

avp235: Он и сейчас определяет историю РФ. Ведь в ГУЛАГе был уничтожен весь позитивный генофонд России и благодаря этому народ был превращен в покорное население..

mikhail_spb_ 19 июля 2018 | 12:10


10 лет чекисты и вертухаи терпели этот ненавистный им музей.
Наконец, им стало невмоготу от этого постоянного напоминания о преступлениях их контор.

lenin3 19 июля 2018 | 12:20

mikhail_spb_: дык,у этого Естифеева,небось,дома в красном уголке вместо иконы висит грамота деда за отличную службу в НКВД...

polsan 19 июля 2018 | 12:23

mikhail_spb_: Может всё гораздо проще? Здание музея добротное такое. Для тех месть даже видное. Может просто кому приглянулось?! )

prusol 19 июля 2018 | 12:23

И правильно делают. Когда музеи используют, как средства пропаганды, снести их и развеять, чтобы даже повода не было.

semen2026 19 июля 2018 | 12:23

просто музей расширяется...!))))))))))

neitral_n 19 июля 2018 | 12:24

Мудаки те, кто хочет. чтобы народ забыл о том, как над ним измывались! Номенклатура, х.. ли!

fmsf FMSF 19 июля 2018 | 12:47

Предполагаю, что этот ишак является потомком вертухаев.

sg91 19 июля 2018 | 12:52

Ну а изобретатели концлагерей англичане так и не открыли музеи их ГУЛАГам в бурских республиках. Как то неловко видимо сознаватьься что в них содержались дети. Умерло там за годы английской агрессии вроде немного, "всего" 30 тысяч. Но если учесть что из 250 000 населения 200 000 сидело в концлагерях, то выглядит по-другому все. Лживые лицемерные ублюдки англичане именовали это "лагерями военнопленных". И слачались такие объявления "Скончался Д.Герцог, военнопленный, 8 лет" Это реальная история..

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