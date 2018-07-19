Власти Йошкар-Олы выселяют музей истории ГУЛАГа

Подробности сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» основатель музея Николай Аракчеев.

Он рассказал, что музей существует уже 10 лет, и за это время у ФСБ, МВД и ФСИН не было к нему никаких претензий. «Экспозиция располагается в настоящем здании НКВД, и это единственный музей в Поволжье по данной тематике», — уточнил Н.Аракчеев. Он также отметил, что музей неоднократно получал грамоты от правительства и мэрии.

По его словам, ситуация изменилась в 2017 году после того, как главой республики стал Александр Естифеев. В музей постоянно стали приходить с проверками, а здание признали аварийным. Н.Аракчееву также отказали в продлении срока аренды дома. В связи с этим комитет управления муниципальным имуществом потребовал, чтобы музей съехал.

Руководство учреждения настояло на проведении собственной экспертизы. Она показала, что здание не является аварийным и не нуждается в капитальном ремонте, кроме кровли. Однако это ни к чему не привело.

Н.Аракчеев не может попасть в музей, потому что двери дома опечатали судебные приставы. «Нас закрыли без переговоров и без промедления. Я сделал петицию, под ней подписалось около 300 человек, мы отправили ее в Кремль и различные общественные организации, в том числе в Московскую хельсинкскую группу», — добавил он.

Музей работает в Йошкар-Оле с 2010 года, когда Н.Аракчеев получил в пользование Дом купца Булыгина по договору мэрии с Ассоциацией жертв политических репрессий. В 2015 году ассоциация была ликвидирована. При этом располагающееся в том же здании общество инвалидов продолжает работу.