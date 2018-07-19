Следователи начали проверку после аварийной посадки Як-42 в столичном аэропорту Домодедово
Самолёт, на борту которого находились около 80 пассажиров, накануне приземлился с повреждённым шасси. Лайнер прибыл в Москву из Ижевска. Никто не пострадал, сообщили в Следственном комитете.
В минувшую среду об инциденте сообщали источники информационных агентств в службах аэропорта.
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jetsam 19 июля 2018 | 12:29
интересно.
через час после сбития mh17 было известно,
что "трупы несвежие", что сбили укры, что сбил су размером с зенит-арену,
что сбил волошин, что видел испанский диспетчер карлос.....
и это все - в полупустынном месте, во время войны.
а тут - москва, домодедово, сутки прошли
и вся инфа "приземлился с повреждённым шасси".
чья компания? что за повреждение? как получено? как садился?