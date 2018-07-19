Следователи начали проверку после аварийной посадки Як-42 в столичном аэропорту Домодедово

Самолёт, на борту которого находились около 80 пассажиров, накануне приземлился с повреждённым шасси. Лайнер прибыл в Москву из Ижевска. Никто не пострадал, сообщили в Следственном комитете.

В минувшую среду об инциденте сообщали источники информационных агентств в службах аэропорта.