Один из руководителей «Единой России» Сергей Железняк отказался голосовать в Госдуме за пенсионную реформу

Он не пришел на заседание нижней палаты парламента, где законопроект рассматривается в первом чтении.

Официальная причина отсутствия Сергея Железняка в Госдуме – взятый им больничный. Об этом «Дождю» рассказали в пресс-службе «Единой России», где Железняк является заместителем секретаря генсовета. Однако источники телеканала уверены: депутат намеренно не хотел голосовать за пенсионную реформу. По их словам, у него был разговор с секретарем генсовета правящей партии Андреем Турчаком. Из него якобы следует, что руководство единороссов знает о планах Железняка не соглашаться с проектом повышения пенсионного возраста. Решение одного из лидеров партии может привести к тому, что его снимут с поста заместителя секретаря генсовета, говорит источник «Дождя» в «Единой России». Формальный повод – нарушение партийной дисциплины. Впрочем, если бы Железняк открыто проголосовал против пенсионной реформы, он мог бы лишиться и думского мандата, добавил собеседник телеканала. Между тем еще один источник не исключает, что единоросс и сам не прочь покинуть руководящий пост в партии.

Первое чтение по проекту пенсионной реформы в Госдуме проходит в эти минуты.