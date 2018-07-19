Один из руководителей «Единой России» Сергей Железняк отказался голосовать в Госдуме за пенсионную реформу
Он не пришел на заседание нижней палаты парламента, где законопроект рассматривается в первом чтении.
Официальная причина отсутствия Сергея Железняка в Госдуме – взятый им больничный. Об этом «Дождю» рассказали в пресс-службе «Единой России», где Железняк является заместителем секретаря генсовета. Однако источники телеканала уверены: депутат намеренно не хотел голосовать за пенсионную реформу. По их словам, у него был разговор с секретарем генсовета правящей партии Андреем Турчаком. Из него якобы следует, что руководство единороссов знает о планах Железняка не соглашаться с проектом повышения пенсионного возраста. Решение одного из лидеров партии может привести к тому, что его снимут с поста заместителя секретаря генсовета, говорит источник «Дождя» в «Единой России». Формальный повод – нарушение партийной дисциплины. Впрочем, если бы Железняк открыто проголосовал против пенсионной реформы, он мог бы лишиться и думского мандата, добавил собеседник телеканала. Между тем еще один источник не исключает, что единоросс и сам не прочь покинуть руководящий пост в партии.
Первое чтение по проекту пенсионной реформы в Госдуме проходит в эти минуты.
Комментарии41
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nebudbydlom 19 июля 2018 | 12:07
Неужто у этого упыря совесть прорезалась?
Не верю!
johnbmw Евгений Большаков 19 июля 2018 | 12:12
nebudbydlom: да неееет - скорее просто ЛОДЫРЬ ...но не без задней мысли ...
nowyrusic 19 июля 2018 | 12:14
johnbmw: Он шел на Одессу, а вышел весь на хър.
Партизанить задумал.
johnbmw Евгений Большаков 19 июля 2018 | 12:17
nowyrusic: как-то так получилось :-(((
danko1 19 июля 2018 | 12:21
johnbmw: ЕР приказали единогласно голосовать за закон.
Демарш Железняка, отца многих подлых законов, показывает, что крысы на ходу уже переобуваются.
klochkov 19 июля 2018 | 12:23
Да забыл он.....!
карбонарий мля
halifax 19 июля 2018 | 12:15
nebudbydlom: да просто запил мужик, с кем не бывает.
lisitsa1962 19 июля 2018 | 12:16
nebudbydlom: Прорезалась бы совесть - пришел бы и проголосовал против.
johnbmw Евгений Большаков 19 июля 2018 | 12:18
lisitsa1962: это ТОЧНО!!!
НО - для этого ему нужно захотеть стать Самоубийцей ...
lisitsa1962 19 июля 2018 | 12:37
johnbmw: Я вас умоляю... Сейчас не 37 год, жизни его и его близких ничто не угрожает. Вон приголосовании нажали кнопку "против" 7 человек: Жорес Алферов, Дмитрий Гудков, Борис Резник, Илья Пономарев, Олег Смолин, Андрей Озеров, Сергей Петров. Кто-то из них убит? Нет. У них в жизни бОльшие или мЕньшие неприятности (кроме Алферова, но тут кгб ни при чём) но никто даже не угрожает ни их жизни ни жизни их близких. Да, они не так сладко едят и мягко спят как остальные 443. Но они не прикрывались болячками и суперзанятостью. И теперь могут смотреть своим детям в глаза когда воспитывают
johnbmw Евгений Большаков 19 июля 2018 | 12:39
lisitsa1962: а у КОГО из Вами перечисленных есть вилла на Лазурном берегу????? жизни НИЧЕГО не угрожает - спорить не буду ... а вот за виллу я бы ручаться не стал ... а Вы? поручитесь что никуда не "испарится"???
avk7874 19 июля 2018 | 12:25
nebudbydlom: Я не Станиславский- поэтому верю.Там ничего человеческого в принципе не осталось, одни инстинкты, и хватательные рефлексы.
zolingen 19 июля 2018 | 12:25
nebudbydlom: обыкновенный понос
zolingen 19 июля 2018 | 12:27
zolingen: не знают они , что делать, пока шеф отмалчивается. Боятся не угадать.
zapadnay 19 июля 2018 | 12:27
nebudbydlom:
Неужто собрался к доченькам в Англию насовсем?
mikhail_spb_ 19 июля 2018 | 12:07
То есть это не желизняк такой хороший, а просто происходит ротация кадров в ПЖиВ.
kottigr1 19 июля 2018 | 12:09
mikhail_spb_: Может депутат просто после вчерашней попойки приболел, а тут за него делают такие фантастичные выводы..
askol2016 19 июля 2018 | 12:07
Шо, бунт на корабле? Мешок на голову и за борт!..
jjuddgge_ddrredd 19 июля 2018 | 12:07
По внутренней политике Я не очченнь и хочу высказываться, Мне просто неинтересно. Мне интересны темы, связанные с Трампом. Ибо Я считаю Трампа - Великим Человеком. И он - не политик. Он Великий Государственный Деятель. Которого не было в Америке со времён отцов-основателей. А Америка - центр мироздания, в рамках нашей планеты. Поэтому так притягивает Трамп понимающих людей со всего Мира.
О пенсиях, поскольку эта тема набила оскомину. Ну понятно же, это один из 400 способов нашего государства по легальному отъёму денег у населения. Что тут спорить? Гады они (Путя и его сатрапы).
Тут другое забавно. На сайте на эту тему пасутся скачущие бандерлоги из недо-страны. Какой возраст выхода на пэнзию в нэзалэжной, а? 64 или 65 лет? Уточните. И какая там пэнзия? Значительно НИЖЕ, чем в России. И уровень жизни у бандерлогоффф ниже, чем у русичей. И они тут ещё о чём-то пищат.Это даже не бандерлоги - макаки какие-то))) Почему они не борются за СВОИ права в нэзалэжной, которых у них гораздо меньше, чем у русичей в России. Почему они лежбище организовали на "Эхо", вместо того, что бы бороться с Порошенко и Ко, которые имеют их на каждом шагу?
Ответ прост. Потому что - бандерлоги, идиоты и завистливая биомасса, главная мечта которых, чтобы у соседа корова сдохла, а то что своей нет или сдохла, нэхай сдохла, главное. чтобы у соседа)))
Наблюдение за неделю. Пригожинские 11-рублёвые ведут себя вполне приемлемо. Хотя глуповаты, конечно. Но демшиза и бандерлоги из нэзалэжной, шо засрали своими дегенеративными ответами Мой аккаунт, это днище-днищенское. И отвечать никому не буду. Лучше все читайте и учите наизусть, что Я вывешиваю)))...
nowyrusic 19 июля 2018 | 12:13
jjuddgge_ddrredd: Трепло ты дешевое и тупой выпендрежник.
Кончай выставлять себя дешевым придурком. Надоело уже твой бред пролистывать.
jjuddgge_ddrredd 19 июля 2018 | 12:19
nowyrusic: ))))
ЗЫ. Вот, яркий пример пустоголового имбециллоида, у которого трещит его надорванное очко при виде Моих релевантных комментов, иллюстрация прямо в яблочко, даже нарочно не придумаешь...хе-хе.
Зато щас пустоголовые придурки наставят лайкоффф этому имбеццциллоиду.
Чао, дефективные)))...
johnbmw Евгений Большаков 19 июля 2018 | 12:23
jjuddgge_ddrredd: при виде Моих релевантных комментов /
ну уж ТАК Льстить себе ... это даже не знаю как назвать :-(((
мои Соболезнования, милейший ...
jjuddgge_ddrredd 19 июля 2018 | 12:35
johnbmw: )))
Соболезнование твоей маман, которая пропустила сеанс к проктологу - и случайно появилось ты)))
Неужели такие как ты интернетные глисты не понимают, что забавляете Меня?!...хе-хе.
Соболезнования твоей маме((
nowyrusic 19 июля 2018 | 12:25
jjuddgge_ddrredd: Дурачок, ты же написал:
Мой аккаунт, это днище-днищенское. И отвечать никому не буду. .То что ты днище дерьмовое соглашусь.
Но ты снова обделался и ответил. зачем-то,
ты совсем дурак?
johnbmw Евгений Большаков 19 июля 2018 | 12:32
nowyrusic: ты совсем дурак? /
Некрасиво подозревать, когда вполне уверен(с) Станислав Ежи Лец :-))))))))
johnbmw Евгений Большаков 19 июля 2018 | 12:19
jjuddgge_ddrredd: кому ты нужен Крендель??????
blahovdav 19 июля 2018 | 12:30
jjuddgge_ddrredd: Почему они лежбище организовали на "Эхо", вместо того, что бы бороться с Порошенко и Ко, которые имеют их на каждом шагу? \\\\ А кто сказал слопатоедской русофашистской свинке, что украинцев устраивает Порошенко??? Копыта мешают погуглить рейтинг оного?? Не оправдал доверия?? Нах! Мы же не тупое быдло, готовое голосовать, как слопатоеды за вора и подонка, сколько бы он не своровал только за то, что подбросил чуть больше помоев в корыто, чем было раньше.... Ответа от нацистской свинки я не жду и не хочу, так что можешь не брызгать слюной, повизгивая и похрюкивая от бешенства..
shmuel63 19 июля 2018 | 12:13
У него еще есть возможность признвть ошибки, разоружиться перед Партией и отделаться строгачом с занесением, а иначе - пусть партбилет на стол положит!
prusol 19 июля 2018 | 12:20
shmuel63: Сложить "партбилет" партии, в составе которой присутствуют предательницы и дурочки Поклонские, это не наказание, а награда.
prusol 19 июля 2018 | 12:18
Он, наверное, в ближайшее время планирует перебежать в другую партию?
nebudbydlom 19 июля 2018 | 12:21
prusol: Вместе со сменой гражданства. Пора... Пора.... Семья давно уже там. Соскучился Штырлиц по детям-французам.
prusol 19 июля 2018 | 12:39
nebudbydlom: Тогда совсем непонятен его отказ. В Европе же пенсионный возраст выше, чем в России.
patriot_2014 19 июля 2018 | 12:22
prusol: Да все просто - денег достаточно, дочь замужем за иностранцем. Надо постепенно менять репутацию.
Никто ведь уже не вспоминает, что у Исаева отель в Германии. Постепенно все забывается.
prusol 19 июля 2018 | 12:41
patriot_2014: Так в этом случае тогда он сделал всё наоборот: не проголосовал за повышение пенсионного возраста, значит не разделяет Европейских ценностей.
semen2026 19 июля 2018 | 12:20
ну как же он так, лилипуты же ждут!)))
spitac 19 июля 2018 | 12:22
Взял больничный - это не отказался голосовать. Это струсил!
neitral_n 19 июля 2018 | 12:26
А чо, Железняк учуял запах канифоли? Паяльник греют?
sab171 19 июля 2018 | 12:29
ну ты посмотри, прикинул Железняк что ему в думе еще на пятилетку больше пахать до пенсии и решил, нет не пойду на заседание и набухался как обычно, через пару дней ждите с небритой рожей на всяких дебил-шоу.
nkaznin 19 июля 2018 | 12:33
Большинство людей пенсионного и предпенсионного возраста не имеют компьютеров и не могут пользоваться Интернетом. Было бы по иному, полагаю, что через некоторое время с сайта Государственной думы в адрес депутатов пошли бы следующие заявления: "Будьте вы прокляты, я умираю так и не дожив до пенсии".
neitral_n 19 июля 2018 | 12:38
Партбилет на стол!
tks 19 июля 2018 | 12:40
Да это бунт на галере!!
Свистать всех наверх!!!