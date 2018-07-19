Власти Йошкар-Олы выселяют народный музей истории ГУЛАГа
Об этом «Эху» сообщил его основатель Николай Аракчеев. Он рассказал, что 8 лет музей работал на общественных началах, существовал на пожертвования и регулярно получал грамоты от мэрии и правительства. Ситуация изменилась в прошлом году, когда республику возглавил Александр Естифеев. Начались постоянные проверки со стороны санэпидемстанции, пожарных, полиции. Здание признали аварийным, музей попросили съехать. Руководство настояло на проведении экспертизы, которая показала, что здание может быть отремонтировано. Сейчас сотрудники музея не могут попасть в здание, поскольку двери опечатали судебные приставы.
Комментарии17
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
lenin3 19 июля 2018 | 11:44
Дык,у этого Естифеева,небось,дома на видном месте висит грамота деда за службу в НКВД...
nowyrusic 19 июля 2018 | 11:49
lenin3: Наследникам вертухаев гулаговских не нужен музей, в котором показаны преступления их предков.
blinorozhiy_chmo 19 июля 2018 | 11:50
- Архипелаг ГУЛАГ !
- ГУЛАГ архипелаг!
(с)
nebudbydlom 19 июля 2018 | 11:47
Реставрация власти вертухаев.
Эта страна гниет. Мне уже много лет - валить поздно.
Детей жалко.
max3446 19 июля 2018 | 11:55
Человечеству этот музей антироссийской лживой пропаганды не нужен. Пользы от него никакой, масштабы ГУЛАГа преувеличены в разы. К тому же в пендосских застенках сейчас сидит куда больше людей чем тогда. Поэтому мировое сообщество за за закрытие этого музея
nebudbydlom 19 июля 2018 | 12:05
max3446: Сучонок, моего прадеде и его старшего сына расстреляли за то, что у него было пять коров, две лошади, и большой справный дом. А еще 12 человек детей.
Хата председателю приглянулась - сделали в ней клуб, в летнюю кухню перебрался сам алкаш-председатель с семьей.
А то, что у прадеда было 12 человек детей - это "тройку" не заинтересовало. Прабабку с детьми - в скотский вагон и на лесоповал, на Урал. Там, в лагере, половина детей умерла от голода.
Тебя бы, вертухайского выродка, в этот лагерь!!!
max3446 19 июля 2018 | 12:10
nebudbydlom: и по какой статье их осудили? А предатель это же не лгут, а я так понимаю он рассказал о преступной действительности вашей семьи. дак к кому какие претензии, кто просил нарушать закон?
nebudbydlom 19 июля 2018 | 12:17
max3446: В колхоз прадед не хотел записываться. Не хотел алкашей себе на горб сажать - своих спиногрызов хватало. Статья "кулачество".
Если человек вкалывал и обеспечивал семье достаток, самогонку не жрал - значит враг народа. И сейчас туда же катимся. На Кубани ткачевские агрокомплексы уже почти всю землю у фермеров отняли. Не выдержит фермер, возьмет в руки вилы...
Тут же и цапки прилетят на "мерседесах". Цапки теперь вместо НКВД.
sjuzanna 19 июля 2018 | 12:18
max3446: Раскулачивание - это была грубая ошибка болшевиков. Надо было бедноту приставлять к кулакам на выучку, как справно вести хозяйство.. Организовывали колхозы с нуля, без знаний и навыков вести хозяйство. Откуда у голытьбы знания?
max3446 19 июля 2018 | 12:47
sjuzanna: nebudbydlom: Протесты крестьян против коллективизации, против высоких налогов и принудительного изъятия «излишков» зерна выражались в его укрывательстве, поджогах и даже убийствах сельских партийных и советских активистов, что расценивалось государством как проявление «кулацкой контрреволюции».
Кулаки такие жуткие преступления совершали, вплоть до убийства, геноцида (уничтожение зерна) и вы их защищаете?
rom8883 19 июля 2018 | 11:59
Это не сам Естифеев. Это команда сверху. Этот музей властям как кость в горле. Чуть что- возникают нелицеприятные аналогии.
motooppic 19 июля 2018 | 12:01
а нех по сто музеев об одном и том же плодить в регионе. Хотят музей-пусть бабло тратят на ремонт и поддержку здания. А если нет бабла-освободить помещение! И тогда демократия восторжествует!
vlastimil_popogrebski 19 июля 2018 | 12:11
motooppic: правильно. Музеев развелось как грязи, а простому человеку стакан накатить негде
sjuzanna 19 июля 2018 | 12:22
motooppic: Это маленькие музеи и они возникают именно на местах, где были лагеря, тюрьмы и расстрельные полигоны. Это музеи местного значения.Все, что в истории имело место, должно быть отражено в памятниках. Требуется закон, запрещающий носить любые памятники, особенно, если они еще и имеют худжественную ценность.
kaputvsemu 19 июля 2018 | 12:07
Это правильно. В России пора освободить место для ГУЛАГа 2.0.
glock09 19 июля 2018 | 12:16
Потомки вертухаев нынче возглавляют республики.
polikarpich 19 июля 2018 | 12:29
glock09: А сколько их тут, на Эхе, трётся. Всё время порываются кого-то вешать, сажать, расстреливать...