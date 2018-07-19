Власти Йошкар-Олы выселяют народный музей истории ГУЛАГа

Об этом «Эху» сообщил его основатель Николай Аракчеев. Он рассказал, что 8 лет музей работал на общественных началах, существовал на пожертвования и регулярно получал грамоты от мэрии и правительства. Ситуация изменилась в прошлом году, когда республику возглавил Александр Естифеев. Начались постоянные проверки со стороны санэпидемстанции, пожарных, полиции. Здание признали аварийным, музей попросили съехать. Руководство настояло на проведении экспертизы, которая показала, что здание может быть отремонтировано. Сейчас сотрудники музея не могут попасть в здание, поскольку двери опечатали судебные приставы.