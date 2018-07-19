Бывший глава Управления МЧС Мамонтов пытался уничтожить улики по делу о пожаре в «Зимней вишне» в Кемерове

Бывший глава Управления МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов пытался уничтожить улики по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», утверждает следствие. Представитель СК заявил в суде, что чиновник давал приказы об уничтожении бухгалтерской базы. На заседании следователи также говорили о нестыковках в описании пожара.

Мамонтова задержали в конце мая. Помимо него по этому делу арестованы ещё трое сотрудников МЧС. Всего по делу проходят 11 обвиняемых в гибели людей при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».