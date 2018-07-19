Бывший глава Управления МЧС Мамонтов пытался уничтожить улики по делу о пожаре в «Зимней вишне» в Кемерове
Бывший глава Управления МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов пытался уничтожить улики по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», утверждает следствие. Представитель СК заявил в суде, что чиновник давал приказы об уничтожении бухгалтерской базы. На заседании следователи также говорили о нестыковках в описании пожара.
Мамонтова задержали в конце мая. Помимо него по этому делу арестованы ещё трое сотрудников МЧС. Всего по делу проходят 11 обвиняемых в гибели людей при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».
Комментарии9
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tag188 19 июля 2018 | 11:48
Основная улика там -- это само здание торгового центра, которое сейчас ускоренно сносят.
После его сноса разрешения, бухгалтерские документы и тд. проверить в привязке к зданию будет сложно, даже невозможно.
jetsam 19 июля 2018 | 12:04
tag188: неа. вы неправы. ошибаетесь.
основная улика - тулеев.
ниточки, клубочки, катушечки... ручейки на счета...
sjuzanna 19 июля 2018 | 12:09
jetsam: tag188: Основная улика - дикая страсть к наживе.
jetsam 19 июля 2018 | 12:22
sjuzanna: не путайте мотив и улики.
sjuzanna 19 июля 2018 | 12:30
jetsam: Не путайте канву и рисунок.
prusol 19 июля 2018 | 12:36
jetsam: Для симпатичной женщины допустимо.
sjuzanna 19 июля 2018 | 12:07
Наверное на пожарных рукавах пытался сэкономить.
gvs 19 июля 2018 | 12:23
Бухгалтерия, в отличие от "Зимней вишни", НЕ ГОРИТ ))))
prusol 19 июля 2018 | 12:33
Он их съел?