Настя Рыбка и Алекс Лесли в Таиланде вновь отказались признать вину

Так же на очередном заседании поступили ещё 6 фигурантов дела, сообщает агентство РИА «Новости».

Анастасию Вашукевич и Александра Кириллова, известных как Рыбка и Лесли, обвиняют в предоставлении секс услуг. Их задержали в Таиланде, спустя некоторое время после того, как вышло расследование Фонда борьбы с коррупцией о связях бизнесмена Олега Дерипаски с бывшим вице-премьером Сергеем Приходько. В основу легли материалы, опубликованные Рыбкой и Лесли.

Следующее заседание назначено на 20 августа.