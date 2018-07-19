Настя Рыбка и Алекс Лесли в Таиланде вновь отказались признать вину
Так же на очередном заседании поступили ещё 6 фигурантов дела, сообщает агентство РИА «Новости».
Анастасию Вашукевич и Александра Кириллова, известных как Рыбка и Лесли, обвиняют в предоставлении секс услуг. Их задержали в Таиланде, спустя некоторое время после того, как вышло расследование Фонда борьбы с коррупцией о связях бизнесмена Олега Дерипаски с бывшим вице-премьером Сергеем Приходько. В основу легли материалы, опубликованные Рыбкой и Лесли.
Следующее заседание назначено на 20 августа.
Комментарии14
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yralez 19 июля 2018 | 11:43
Выходит, Дерипаска и Приходько изнасилованные ?
Или, пиндосы......по патриотически говоря.
trans 19 июля 2018 | 11:48
Не хило так Дерипаска и Приходько отомстили Насте Рыбке. Мрази путинские.
semen2026 19 июля 2018 | 11:51
они рыбку... а лесли Дерипаску и Приходьку жарил... да как-же члены правительства им руки на заседании правительства подают...ФУ!!!!!!!!!!! Гадость какая!)
gotoviy_emigrant 19 июля 2018 | 11:53
semen2026: а ведь это может оказаться и не шуткой))
semen2026 19 июля 2018 | 11:59
gotoviy_emigrant: наверно просто таиландский секс-платон не оплатили...!))
henry52 19 июля 2018 | 11:55
Больше всего удивляет, что в далеко не пуританском Тайланде им "светит" двадцаточка - за "секс-услуги"!
natayak 19 июля 2018 | 11:57
henry52: Незаконные потому что. Налоги же платить надо.
sjuzanna 19 июля 2018 | 12:04
natayak: henry52: Заплати налоги и спи спокойно, дорогой товарищ!
kaputvsemu 19 июля 2018 | 12:11
Фирменное блюдо от дерипаски - "белорусская рыбка под тайским соусом".
sterhogolub 19 июля 2018 | 12:34
kaputvsemu: "Соус" то как раз его был, дерипасковский
golodomor_ze__hohlokost 19 июля 2018 | 12:11
Рыбка с Лёшенькой отказались признать, что одна- проститутка, а другой - сутенёр? Пускай покажут трудовую книжку, где записано, что они работают в библиотэке.
prusol 19 июля 2018 | 12:29
golodomor_ze__hohlokost: "Трудовые книжки" - это прошлый век. Может быть лучше пусть предъявят дипломы теоретиков разных видов тренинга?
semen2026 19 июля 2018 | 12:17
на жопе у Дерипаски и Приходько должно быть НАПИСАНО: здесь был Лесли... иначе всё обвинение рассыпается! хотите я вам подарю этот ролик!???)))
prusol 19 июля 2018 | 12:25
Не на ту лошадь поставила Рыбка и проиграла. Такое бывает.