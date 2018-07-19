Один из лидеров «Единой России» Сергей Железняк отказался голосовать за пенсионную реформу
Сегодня Железняк не пришёл на заседание, в рамках которого Госдума рассматривает законопроект о повышении пенсионного возраста в первом чтении. В пресс-службе «Единой России» «Дождю» сказали, что замсекретаря генсовета партии на больничном и что помимо Железняка не пришли ещё несколько человек из-за командировок или болезней.
Источники же настаивают, что Железняк не хотел голосовать. Теперь, по их словам, ему может грозить отставка с партийного поста.
Комментарии29
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yralez 19 июля 2018 | 11:38
Фыфсёфрёте.....железный человек Железняк.
Перешагнет, остановится и ногой наступит.....на лежащих.
semen2026 19 июля 2018 | 11:38
...или болезней... душит кэнсэр этих долбаных ЗАЛУПУТИНЦЕВ!!! как мухи...!))
doc10_vikt 19 июля 2018 | 12:02
Железняк,настоящая фамилия видимо Железнякер.
opupevshy 19 июля 2018 | 11:38
"...Нажрался и упал лицом в грязь..."©
vladislav 19 июля 2018 | 11:39
Шо, снова с похмела?
vasya_von_smetankin 19 июля 2018 | 11:39
Это подкупленные американцами предатели-власовцы!
Они хотят, чтобы россияне так и оставались в 55-60 лет дряхлыми старушками и стариками, а не уважающими себя и вечно молодыми "гражданами предпенсионного возраста".
Почему эти люди так не любят свою Великую Родину?
golodomor_ze__hohlokost 19 июля 2018 | 11:41
Всей Едросовской пидарасне, голосующей за этот закон, надо назначить пенсии, равные средней по стране и индексировать их на 1000 руб каждый год.
rom8883 19 июля 2018 | 12:01
golodomor_ze__hohlokost: Мне бы такие индексации.
tag188 19 июля 2018 | 11:42
Отказался -- это когда громогласно объявил о том, что не будешь голосовать за реформу, или хотя бы во время открытого голосования проголосовал против.
Здесь же все больше похоже на то, что под каким-то предлогом Железняк просто отсутствовал на голосовании.
И рыбку съесть, и на кол не сесть, в общем.
sbk 19 июля 2018 | 12:03
tag188: Да, на больничном отсидеться и отказаться голосовать - не одно и то же.
lenin3 19 июля 2018 | 11:42
Вау,скоро стыдно(а кому-то и боязно-побить могут)будет говорить,что ты состоишь в Едрисне...)))
vladimirgornitsky 19 июля 2018 | 11:44
Уважительной причиной для неявки на заседание, на котором принимается антинародный закон, может являться только смерть депутата. Все остальные причины приравниваются к дезертирству и должны караться нещадно.
semen2026 19 июля 2018 | 11:46
vladimirgornitsky: смерть депутата... а это хорошо!!!))) паминки, паминки, такие вечеринки!)))
hiryrg 19 июля 2018 | 11:45
Да ладно! Не верю. Неужели прогнется?
ed10075 19 июля 2018 | 11:47
Совесть проснулась? Вряд ли. Это не про него. Сработало чувство самосохранения.
max3446 19 июля 2018 | 11:57
Государственный долг Америки растет заметно быстрее экономики страны.
Об этом заявил глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл на слушаниях в Палате представителей Конгресса.
Он отметил, что должно быть наоборот: «Госдолг растет, и я думаю, что он растет быстрее, чем наша экономика. Нам необходимо, чтобы экономика росла быстрее, чем госдолг. Нам нужно над этим работать».
Пауэлл также заявил, что налогово-бюджетная политика страны все еще развивается неустойчиво, а обслуживание государственного долга обходится США все дороже и дороже, хотя пока Вашингтон справляется с этой нагрузкой.
Только за время президентства Дональда Трамп госдолг вырос на $544 млрд, достигнув $20,5 трлн.
За 8 лет президентства Барака Обамы госдолг Америки вырос почти на $9 трлн, достигнув $20 трлн. К 2026 г. ожидается увеличение до 30 трлн.
Согласно данным МВФ, госдолг США в настоящее время составляет 108% ВВП, а в 2023 г. он вырастет до 117%.
andygo__ru 19 июля 2018 | 12:03
max3446: "Государственный долг Америки растет заметно быстрее экономики страны. " ---
--- понимаю твою многогранную и многостороннюю озабоченность, но эта новость - о девушке с ПСО Железняке, по прозвищу Шелезяка.
...но никак не о США.
kottigr1 19 июля 2018 | 12:04
max3446: Разбуди ночью российского патриота, даже спустя 100 лет и он вам без запинки, не открывая глаз расскажет о размере государственного долга США...
zvereck 19 июля 2018 | 12:15
max3446: Не удивительно, что вас там дошираком кормят. Вы же там все глупые! Вот скопи-пастил, а про то что "у них там негров линчуют" забыл! С таким качеством работы прибавки тебе не видать !
mifodiy 19 июля 2018 | 11:58
А вот этого Штирлиц не мог предвидеть ....
andygo__ru 19 июля 2018 | 11:59
...так отказался голосовать, или - не пришел на голосование?
Вообще, судя по всему, что-то не так у них в датско-бл...ском королевстве, если даже такая патентованная девушка с ПСО, как железяка, старается избежать участия в голосовании...
sjuzanna 19 июля 2018 | 11:59
СПАСИБО ВСЕМ, КТО ПО БОЛЕЗНИ ИЛИ КОМАНДИРОВКЕ НЕ ПРИШЕЛ НА ГОЛОСОВАНИЕ.
rom8883 19 июля 2018 | 12:07
sjuzanna: Ничего. За них нажмут кнопку.
sjuzanna 19 июля 2018 | 12:26
rom8883: \ За них нажмут кнопку.\
К сожалению, это так.
henry52 19 июля 2018 | 12:01
Все как в песне: "Он шел на Одессу, а вышел к Херсону!"
jamba 19 июля 2018 | 12:01
Нужно с крайней осторожностью относиться к этим играм "пОтриотов"! В Кремле не все так просто, там выжидают, меряют "температуру тела", им важно, чтобы Путин вышел из этой истории "белым и пушистым"! Поэтому, все эти "за и против", это не про страну, народ и будущее- это про их выживание, а не пенсионеров!))
garik57 19 июля 2018 | 12:05
Против голосовать слабО, так решил дезертировать. Прикинулся больным.
sjuzanna 19 июля 2018 | 12:28
garik57: \Прикинулся больным.\
Это тоже поступок.
qwas123 19 июля 2018 | 12:34
Слабо прийти и проголосовать "против"?