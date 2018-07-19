Один из лидеров «Единой России» Сергей Железняк отказался голосовать за пенсионную реформу

Сегодня Железняк не пришёл на заседание, в рамках которого Госдума рассматривает законопроект о повышении пенсионного возраста в первом чтении. В пресс-службе «Единой России» «Дождю» сказали, что замсекретаря генсовета партии на больничном и что помимо Железняка не пришли ещё несколько человек из-за командировок или болезней.

Источники же настаивают, что Железняк не хотел голосовать. Теперь, по их словам, ему может грозить отставка с партийного поста.