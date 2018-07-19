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11:30, 19 июля 2018

Один из лидеров «Единой России» Сергей Железняк отказался голосовать за пенсионную реформу

Сегодня Железняк не пришёл на заседание, в рамках которого Госдума рассматривает законопроект о повышении пенсионного возраста в первом чтении. В пресс-службе «Единой России» «Дождю» сказали, что замсекретаря генсовета партии на больничном и что помимо Железняка не пришли ещё несколько человек из-за командировок или болезней.
Источники же настаивают, что Железняк не хотел голосовать. Теперь, по их словам, ему может грозить отставка с партийного поста.

Комментарии

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yralez 19 июля 2018 | 11:38

Фыфсёфрёте.....железный человек Железняк.
Перешагнет, остановится и ногой наступит.....на лежащих.

semen2026 19 июля 2018 | 11:38

...или болезней... душит кэнсэр этих долбаных ЗАЛУПУТИНЦЕВ!!! как мухи...!))

doc10_vikt 19 июля 2018 | 12:02

Железняк,настоящая фамилия видимо Железнякер.

opupevshy 19 июля 2018 | 11:38

"...Нажрался и упал лицом в грязь..."©

vladislav 19 июля 2018 | 11:39

Шо, снова с похмела?

vasya_von_smetankin 19 июля 2018 | 11:39

Это подкупленные американцами предатели-власовцы!
Они хотят, чтобы россияне так и оставались в 55-60 лет дряхлыми старушками и стариками, а не уважающими себя и вечно молодыми "гражданами предпенсионного возраста".
Почему эти люди так не любят свою Великую Родину?

golodomor_ze__hohlokost 19 июля 2018 | 11:41

Всей Едросовской пидарасне, голосующей за этот закон, надо назначить пенсии, равные средней по стране и индексировать их на 1000 руб каждый год.

rom8883 19 июля 2018 | 12:01

golodomor_ze__hohlokost: Мне бы такие индексации.

tag188 19 июля 2018 | 11:42

Отказался -- это когда громогласно объявил о том, что не будешь голосовать за реформу, или хотя бы во время открытого голосования проголосовал против.
Здесь же все больше похоже на то, что под каким-то предлогом Железняк просто отсутствовал на голосовании.
И рыбку съесть, и на кол не сесть, в общем.

sbk 19 июля 2018 | 12:03

tag188: Да, на больничном отсидеться и отказаться голосовать - не одно и то же.

lenin3 19 июля 2018 | 11:42

Вау,скоро стыдно(а кому-то и боязно-побить могут)будет говорить,что ты состоишь в Едрисне...)))

vladimirgornitsky 19 июля 2018 | 11:44

Уважительной причиной для неявки на заседание, на котором принимается антинародный закон, может являться только смерть депутата. Все остальные причины приравниваются к дезертирству и должны караться нещадно.

semen2026 19 июля 2018 | 11:46

vladimirgornitsky: смерть депутата... а это хорошо!!!))) паминки, паминки, такие вечеринки!)))

hiryrg 19 июля 2018 | 11:45

Да ладно! Не верю. Неужели прогнется?

ed10075 19 июля 2018 | 11:47

Совесть проснулась? Вряд ли. Это не про него. Сработало чувство самосохранения.

(комментарий скрыт)

max3446 19 июля 2018 | 11:57

Государственный долг Америки растет заметно быстрее экономики страны.

Об этом заявил глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл на слушаниях в Палате представителей Конгресса.

Он отметил, что должно быть наоборот: «Госдолг растет, и я думаю, что он растет быстрее, чем наша экономика. Нам необходимо, чтобы экономика росла быстрее, чем госдолг. Нам нужно над этим работать».

Пауэлл также заявил, что налогово-бюджетная политика страны все еще развивается неустойчиво, а обслуживание государственного долга обходится США все дороже и дороже, хотя пока Вашингтон справляется с этой нагрузкой.

Только за время президентства Дональда Трамп госдолг вырос на $544 млрд, достигнув $20,5 трлн.

За 8 лет президентства Барака Обамы госдолг Америки вырос почти на $9 трлн, достигнув $20 трлн. К 2026 г. ожидается увеличение до 30 трлн.

Согласно данным МВФ, госдолг США в настоящее время составляет 108% ВВП, а в 2023 г. он вырастет до 117%.

andygo__ru 19 июля 2018 | 12:03

max3446: "Государственный долг Америки растет заметно быстрее экономики страны. " ---

--- понимаю твою многогранную и многостороннюю озабоченность, но эта новость - о девушке с ПСО Железняке, по прозвищу Шелезяка.

...но никак не о США.

kottigr1 19 июля 2018 | 12:04

max3446: Разбуди ночью российского патриота, даже спустя 100 лет и он вам без запинки, не открывая глаз расскажет о размере государственного долга США...

zvereck 19 июля 2018 | 12:15

max3446: Не удивительно, что вас там дошираком кормят. Вы же там все глупые! Вот скопи-пастил, а про то что "у них там негров линчуют" забыл! С таким качеством работы прибавки тебе не видать !

mifodiy 19 июля 2018 | 11:58

А вот этого Штирлиц не мог предвидеть ....

andygo__ru 19 июля 2018 | 11:59

...так отказался голосовать, или - не пришел на голосование?

Вообще, судя по всему, что-то не так у них в датско-бл...ском королевстве, если даже такая патентованная девушка с ПСО, как железяка, старается избежать участия в голосовании...

sjuzanna 19 июля 2018 | 11:59

СПАСИБО ВСЕМ, КТО ПО БОЛЕЗНИ ИЛИ КОМАНДИРОВКЕ НЕ ПРИШЕЛ НА ГОЛОСОВАНИЕ.

rom8883 19 июля 2018 | 12:07

sjuzanna: Ничего. За них нажмут кнопку.

sjuzanna 19 июля 2018 | 12:26

rom8883: \ За них нажмут кнопку.\
К сожалению, это так.

henry52 19 июля 2018 | 12:01

Все как в песне: "Он шел на Одессу, а вышел к Херсону!"

jamba 19 июля 2018 | 12:01

Нужно с крайней осторожностью относиться к этим играм "пОтриотов"! В Кремле не все так просто, там выжидают, меряют "температуру тела", им важно, чтобы Путин вышел из этой истории "белым и пушистым"! Поэтому, все эти "за и против", это не про страну, народ и будущее- это про их выживание, а не пенсионеров!))

garik57 19 июля 2018 | 12:05

Против голосовать слабО, так решил дезертировать. Прикинулся больным.

sjuzanna 19 июля 2018 | 12:28

garik57: \Прикинулся больным.\
Это тоже поступок.

qwas123 19 июля 2018 | 12:34

Слабо прийти и проголосовать "против"?

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