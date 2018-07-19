Сегодня в Китае стартует Чемпионат мира по фехтованию

На турнире будет разыграно 12 комплектов наград.

На прошлогоднем Чемпионате Мира, который проходил в немецком Лейпциге, российские фехтовальщики впервые за последние пять лет не смогли занять первое место в общекомандном зачете.

В лидеры выбились итальянцы, опередившие наших и по числу первых мест, и по общему количеству медалей. Однако уже на Первенстве Европы, который прошел в июне в Сербии, российская команда смогла взять убедительный реванш. Чему свидетельство – сразу 6 золотых медалей. Италия и Франция по количеству наград остались далеко позади. Не удивительно, что в Китай сборная России отправилась в том же составе, который успешно выступил на ЕВРО.

Добавим, что помимо упомянутых сборных, конкуренцию лидерам наверняка составят фехтовальщики из Южной Кореи. Которые заметно прибавили в последние годы.

Первый комплект медалей Чемпионата мира по фехтованию будет разыгран 22 июля.